 Toukie Smith a murit la 74 de ani. A fost partenera lui Robert De Niro și mamă a gemenilor actorului
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Toukie Smith a murit la 74 de ani. A fost partenera lui Robert De Niro și mamă a gemenilor actorului

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Modelul și actrița Toukie Smith, una dintre cele mai apreciate figuri ale modei din anii ’70 și cunoscută pentru aparițiile sale în seriale precum Miami Vice și 227, a murit la vârsta de 74 de ani.

Fosta soție a actorului era model
Fosta soție a actorului era model Foto: Everett Collection

Toukie Smith, înfrântă de o boală cruntă

Potrivit unui comunicat transmis de copiii săi, citat de Daily Mail, Airyn și Julian Henry De Niro, Toukie Smith s-a stins într-un spital din New York, după o luptă îndelungată cu scleroza multiplă.

Smith a avut o relație cu actorul Robert De Niro între 1988 și 1996. Cei doi au devenit părinți în octombrie 1995, când s-au născut gemenii lor, concepuți prin fertilizare in vitro și aduși pe lume de o mamă-surogat.

Născută Doris Smith pe 25 septembrie 1952, în Philadelphia, viitoarea vedetă a primit porecla „Toukie” de la bunica sa. Într-un interviu acordat Los Angeles Times în 1990, aceasta explica originea numelui: „Venea de la un disc pentru copii despre o mică mașină de pompieri roșie, plină de energie. Și eu am avut mereu multă energie”.

Prin ce a ieșit fosta soție a actorului în evidență

În perioada de glorie a carierei sale, Toukie Smith s-a remarcat atât prin stilul său nonconformist, cât și prin aparițiile spectaculoase de pe podiumuri. Cunoscută pentru schimbările frecvente de look și culorile îndrăznețe ale părului, ea declara că îl considera „un accesoriu”, mărturisind că l-a purtat de-a lungul timpului în nuanțe de portocaliu, albastru, alb sau negru.

Cariera sa în modă a cunoscut o ascensiune rapidă. În 1978, magazinul Bloomingdale’s a desemnat-o „Modelul Anului”, iar ulterior a colaborat cu unele dintre cele mai importante nume ale industriei, printre care Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Hubert de Givenchy, Issey Miyake și Thierry Mugler.

De asemenea, a defilat și pentru brandul fratelui său, regretatul designer Willi Smith, unul dintre pionierii conceptului de „street couture”, care a murit în 1987 la vârsta de 37 de ani.

Cariera sa a căpătat o nouă dimensiune

La sfârșitul anilor ’80, Smith și-a extins activitatea către actorie. Între 1987 și 1988 a interpretat personajul Angie în popularul serial Miami Vice, iar între 1989 și 1990 a jucat rolul administratoarei Eva Rawley în sitcomul 227.

Filmografia sa include și producții precum Talkin’ Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994), dar și The Preacher’s Wife (1996), unde a apărut alături de Whitney Houston și Denzel Washington.

Deși era cunoscută inițial ca model, Toukie Smith spunea că se considera în primul rând actriță.

„Credeam că în modelling este greu din cauza respingerilor. Apoi am descoperit adevărata lume a actoriei”, declara aceasta pentru The New York Times.

După ce și-a redus activitatea artistică, Smith s-a dedicat unei alte pasiuni: gastronomia. În 1994 a deschis restaurantul Toukie’s în cartierul SoHo din Manhattan, un local cu specific sudist care a devenit rapid un punct de întâlnire al celebrităților și al comunității artistice din New York.

„Am deschis acest loc pentru că petrecerile mari sunt una, dar acum era timpul să ne adunăm și să ne conectăm cu adevărat”, spunea ea la inaugurarea restaurantului.

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