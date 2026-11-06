Ai planuri pentru weekend? Ce evenimente sunt în București pe 7 și 8 noiembrie

Bucureștiul propune un weekend plin de evenimente pentru toate gusturile, în zilele de 7 și 8 noiembrie 2026. De la concerte susținute de artiști cunoscuți și spectacole de teatru până la festivaluri de film, proiecții pentru copii, expoziții și evenimente în aer liber, oferta de petrecere a timpului liber este una variată. Printre atracțiile principale se numără West Side Hallo Fest, care revine la Lacul Morii după amânarea provocată de vremea nefavorabilă, dar și festivaluri cinematografice, concerte rock și evenimente dedicate culturii indiene.

Bucureștiul propune un weekend plin de evenimente pentru toate gusturile. Foto: West Side Hallo Fest

Dacă nu ai stabilit încă programul pentru sfârșitul săptămânii, iată câteva dintre cele mai interesante evenimente din București la care poți participa sâmbătă și duminică.

West Side Hallo Fest revine la Lacul Morii în perioada 6–8 noiembrie

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale weekendului este West Side Hallo Fest, organizat pe digul Lacului Morii. După ce ediția programată inițial a fost afectată de ploile abundente, festivalul are loc în perioada 6–8 noiembrie, cu un program care include concerte, instalații tematice, decoruri impresionante și activități pentru toate vârstele.

Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Origini – Înainte de povești” și aduce în prim-plan mitologia și legendele românești. Vizitatorii vor putea explora un univers inspirat din folclorul autohton, cu personaje fantastice și decoruri special amenajate.

Sâmbătă, 7 noiembrie, seria concertelor începe la ora 16:30, când pe scenă urcă Deep Zone. Programul continuă cu The Velvets, Dl Goe și Lupii lui Calancea. Unul dintre momentele principale ale serii va fi concertul Andrei, programat la ora 21:00.

Duminică, 8 noiembrie, Antonio Pican va cânta de la ora 16:45, urmat de 7th Boulevard, de la 17:50. Vama este programată între orele 19:20 și 20:20, iar festivalul se încheie cu un concert Vița de Vie, care începe la ora 20:50.

Accesul costă 60 de lei pentru o zi sau 100 de lei pentru ambele zile. Copiii cu vârsta sub 14 ani beneficiază de intrare gratuită dacă sunt însoțiți de un adult. De asemenea, biletele achiziționate pentru datele inițiale ale festivalului rămân valabile.

Concerte în București: rock, blues și muzică live în cluburi

Cei care preferă atmosfera concertelor live au la dispoziție mai multe evenimente în cluburile și localurile din Capitală.

Sâmbătă, 7 noiembrie, Modestep este programat să concerteze la Expirat – Halele Carol, începând cu ora 19:45. Tot în aceeași seară, iubitorii de rock și blues pot merge la Terasa Florilor, unde formația A'LIVE va susține un concert de la ora 20:00. Prețul biletelor pornește de la 40 de lei.

La Berăria H, programul muzical începe mai devreme. Mirabela Dauer va urca pe scenă la ora 17:00, iar seara continuă cu Luis Gabriel & Orchestra Diamantelor, al căror concert este programat de la ora 22:00.

Duminică, 8 noiembrie, Expirat găzduiește concertul The Mono Jacks, programat la ora 21:30. Evenimentul face parte din seria concertelor prin care formația își ia rămas-bun de la public. Tot duminică, Mircea Baniciu este anunțat pe scena Hard Rock Cafe.

Spectacole de teatru și comedii pe scenele din Capitală

Oferta culturală a Bucureștiului include și numeroase spectacole de teatru, de la producții dramatice și povești inspirate din realitate până la comedii potrivite pentru o ieșire în familie sau cu prietenii.

Sâmbătă, 7 noiembrie, Teatrul Mic prezintă două spectacole: „Oameni, locuri, lucruri”, de la ora 18:30, la Sala Atelier, și „Ellen Babić”, programat la ora 19:00, la Sala Studio din strada Gabroveni.

La Teatrul Bulandra, publicul poate vedea „Băieții de zinc”, de la ora 19:00. În același interval orar, Teatrul Masca propune spectacolul „Roșu direct”, o producție care explorează universul fotbalului.

Pentru cei care caută o experiență mai relaxată, Teatrul Elisabeta are în program comedia „Bucătarii”, sâmbătă, de la ora 15:00.

Duminică, aceeași instituție prezintă două spectacole: „Puricele în ureche”, de la ora 15:00, și „Soț de vânzare”, începând cu ora 19:00.

Pe 8 noiembrie, iubitorii de musicaluri sunt așteptați la Sala Palatului, unde se joacă „Invizibilii”, de la ora 18:00. Tot duminică, Teatrul Bulandra prezintă „Cină cu prieteni”, de la ora 19:00, iar la Opera Națională București este programată opera „Turandot”, începând cu ora 18:30.

DA.CINema: filme românești cu acces gratuit în ultimul weekend al festivalului

Cinefilii au ocazia să descopere producții românești în cadrul festivalului DA.CINema, organizat între 4 și 8 noiembrie. Evenimentul se desfășoară în trei spații cinematografice din București: Cinema Muzeul Țăranului, Cinemateca Eforie și Cinema Union.

Un avantaj pentru spectatori este că accesul la proiecții este gratuit, în baza unei rezervări.

Sâmbătă, 7 noiembrie, la Cinema Muzeul Țăranului sunt programate trei filme: „Atlasul Universului”, de la ora 16:00, „Sorella di Clausura”, de la ora 18:00, și „Trei kilometri până la capătul lumii”, începând cu ora 20:00.

La Cinema Union, programul zilei cuprinde „Printre colinele verzi”, de la ora 16:00, „Mireasa din tren”, de la ora 18:00, și „Concurs”, de la ora 20:00.

Cinemateca Eforie găzduiește sâmbătă o selecție de scurtmetraje realizate de studenți. Programul include și o gală de premiere, după care vor continua proiecțiile.

Duminică, 8 noiembrie, spectatorii pot urmări la Cinema Union filmul „Marfa și banii”, regizat de Cristi Puiu, de la ora 18:00. La Cinema Muzeul Țăranului este programat „Anul nou care n-a fost”, în regia lui Bogdan Mureșanu, de la ora 20:00. În același interval, Cinemateca Eforie propune filmul „Moromeții 2”.

UrbanEye Film Festival explorează provocările vieții la oraș

Tot până duminică, 8 noiembrie, Bucureștiul găzduiește cea de-a 13-a ediție UrbanEye Film Festival, un eveniment dedicat filmelor despre arhitectură, locuire și transformările mediului urban.

Selecția din acest an aduce în discuție teme actuale, precum accesul la locuințe, creșterea prețurilor imobiliare, schimbările din cartiere și felul în care oamenii își construiesc relația cu spațiul în care trăiesc.

Sâmbătă, 7 noiembrie, la Cinema Elvire Popesco, cei mici pot vedea animația „Arco”, programată la ora 11:00. De la ora 18:15, publicul este invitat la o selecție de documentare despre cartierele de blocuri construite în perioada comunistă, reunite sub titlul „Acasă în Blocul Estic”.

Duminică, programul continuă cu documentarul „Alterlaa – o poveste pe 27 de etaje”, de la ora 15:30, o producție despre un amplu complex de locuințe sociale din Austria.

De la ora 17:30, spectatorii pot urmări filmul românesc „În primul rând, să nu faci rău”, care prezintă poveștile unor oameni care aleg să părăsească orașele pentru a începe o nouă viață în satele din Transilvania.

Un alt eveniment din cadrul festivalului este programat duminică, la Apollo111. De la ora 20:00 va fi proiectat „Poveste din panouri prefabricate”, un film despre viața într-un cartier de blocuri din Praga.

Weekend romantic la Cinema Europa: Pretty Woman, Titanic și Dirty Dancing

Pentru cei care preferă filmele romantice, Cinema Europa organizează în acest weekend evenimentul „Bring Your Date Weekend”, cu o selecție de producții cunoscute, potrivite pentru o ieșire în doi.

Sâmbătă, 7 noiembrie, programul începe la ora 14:00 cu „Pretty Woman”. Urmează „Dirty Dancing”, de la ora 16:30, și „The Notebook”, programat la ora 19:00.

Duminică, 8 noiembrie, cinefilii pot alege dintre „Pride & Prejudice”, de la ora 13:00, „Mamma Mia!”, de la ora 15:30, și „Titanic”, începând cu ora 17:40.

Biletele au un preț de 30 de lei. Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de tarif redus, de 20 de lei.

Unde mergem cu copiii în București: teatru și filme pentru cei mici

Părinții care caută activități pentru copii în weekendul 7–8 noiembrie au la dispoziție mai multe spectacole de teatru și proiecții cinematografice.

Sâmbătă, de la ora 11:00, la Hanu' lui Manuc este programată piesa „Povestea lui Făt-Frumos”. Tot la aceeași oră, La Mama – Clubul Țăranului prezintă „Frumoasa din pădurea adormită”.

Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici la spectacolul „Harap-Alb”, iar Teatrul Coquette propune „Aladdin – Misterul lămpii fermecate”. Ambele reprezentații încep la ora 11:00.

Duminică, 8 noiembrie, copiii pot merge la Sala Luceafărul pentru spectacolul „Peter Pan”. Tot duminică, de la ora 11:00, La Mama – Clubul Țăranului se joacă „Ariciul și Țestoasa Uriașă”.

O alternativă pentru familii este Bucharest Kids Film Festival, care se încheie duminică la Cinema Europa.

Sâmbătă, de la ora 11:30, va fi proiectată animația „Flow”. Duminică, programul include filmul românesc „Atlasul Universului”, de la ora 11:00. La această proiecție va participa și actorul Matei Donciu.

Biletele costă 30 de lei, respectiv 20 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Diwali, Festivalul Luminilor, aduce muzica și dansurile indiene la București

Cei interesați de tradiții și experiențe culturale diferite pot participa duminică, 8 noiembrie, la un eveniment dedicat sărbătorii Diwali, cunoscută și ca Festivalul Luminilor.

Evenimentul va avea loc la Berăria H, începând cu ora 19:00, și va include momente de muzică și dans tradițional indian.

Diwali este una dintre cele mai importante sărbători din cultura indiană și simbolizează triumful luminii asupra întunericului, dar și victoria binelui asupra răului. Participanții vor avea ocazia să descopere elemente ale tradițiilor și culturii Indiei prin intermediul unui program artistic special.

Expoziții, muzee și plimbări în aer liber, pentru cei care vor un weekend relaxat

Nu toate planurile de weekend trebuie să includă concerte sau spectacole. Pentru cei care preferă plimbările și activitățile culturale, Bucureștiul oferă și câteva variante potrivite pentru o ieșire în ritm mai lent.

Parcul Cișmigiu și Parcul Regele Mihai I sunt două dintre locurile în care poți petrece câteva ore în aer liber. În apropierea celui din urmă se află Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, unde vizitatorii pot descoperi gospodării tradiționale, case și biserici de lemn reprezentative pentru diferite regiuni ale României.

O altă destinație este Grădina Botanică, unde poate fi vizitată expoziția Lumina Park. Intitulată „Ocolul Pământului”, aceasta reunește peste 200 de instalații luminoase, amplasate de-a lungul unui traseu de aproximativ 1,5 kilometri. Decorurile sunt inspirate din diverse țări și culturi, iar experiența este concepută pentru a putea fi descoperită inclusiv după lăsarea serii.

Pentru o doză de cultură, Muzeul Național de Artă al României, situat pe Calea Victoriei, propune colecții de artă românească și europeană. În același timp, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” rămâne o alegere potrivită pentru familiile cu copii și pentru cei interesați de lumea animalelor, fosile și ecosisteme.

Târg de toamnă în Parcul IOR, cu preparate tradiționale și activități pentru copii

O altă propunere pentru weekend este „Tărâmul Deliciilor de Toamnă”, eveniment organizat în perioada 6–8 noiembrie, în Parcul IOR, în zona Glob – Calul Titanilor.

Târgul își întâmpină vizitatorii zilnic, începând cu ora 10:00, și aduce laolaltă preparate tradiționale, produse de sezon, must și diverse variante de street food.

Organizatorii au pregătit și activități pentru copii, printre care ateliere de pictat dovleci și spectacole. Evenimentul poate fi o alegere potrivită pentru familiile care vor să petreacă timp în aer liber și să intre în atmosfera specifică toamnei.

Ce evenimente merită trecute pe lista de weekend în București

Weekendul 7–8 noiembrie 2026 aduce în București opțiuni pentru toate preferințele și toate vârstele. De la concertele de la West Side Hallo Fest și spectacolele de teatru până la festivalurile de film, proiecțiile pentru copii, evenimentul Diwali și târgul de toamnă din Parcul IOR, oferta este suficient de diversă pentru a găsi o activitate potrivită.

Cei care vor să profite de evenimentele cu acces gratuit pot lua în calcul proiecțiile DA.CINema, în timp ce familiile au la dispoziție spectacole și filme dedicate celor mici. Pentru o seară în oraș, concertele și reprezentațiile de teatru rămân printre cele mai bune alegeri.