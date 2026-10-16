Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță

Ancheta privind atacul sângeros petrecut la sfârșitul lunii septembrie într-un apartament din cartierul clujean Grigorescu a luat o turnură dramatică.

Ea este nepoata fostului medic stomatolog Foto: facebook/observator

Tânăra Aida, în vârstă de 22 de ani, considerată inițial una dintre victimele agresiunii, a devenit principala suspectă în dosarul de omor deschis după decesul bunicului său, un respectat fost medic stomatolog în vârstă de 77 de ani.

Noaptea sângeroasă din Grigorescu

Fata locuia în Statele Unite ale Americii, în orașul Milwaukee, unde urma cursurile universitare la Marquette University, și revenise în România alături de mama sa pentru a-și vizita rudele.

Tragedia a avut loc în noaptea de 29 septembrie. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au descoperit o scenă de coșmar: bătrânul zăcea într-o baltă de sânge în interiorul locuinței, în timp ce nepoata sa a fost găsită pe stradă, în proximitatea imobilului, prezentând la rândul ei leziuni traumatice grave. Ambii au fost preluați în stare critică și supuși unor intervenții chirurgicale complexe.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul de 77 de ani a încetat din viață după două săptămâni de spitalizare.

Bâtrânul era un renumit medic stomatolog ieșit la pensie și fratele fostului fotbalist al Universității Cluj, Tiberiu Poraczky, potrivit MonitorulCJ.

„Ambii pacienţi prezintă mai multe plăgi tăiate la nivelul gâtului şi al capului. Au ajuns în stare critică, au fost resuscitaţi şi s-a intervenit chirurgical în regim de urgenţă”, a declarat Dorel Danciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Cluj.

De la victimă la suspectă principală: starea medicală blochează audierea

În prima etapă a cercetărilor, suspiciunile polițiștilor și procurorilor s-au îndreptat spre mama tinerei, fiica victimei, însă femeia a negat orice implicare în altercație, iar verificările ulterioare au exclus participarea acesteia la actul violent, potrivit Observator.

Ulterior, probele adunate i-au determinat pe anchetatori să schimbe radical optica asupra cazului și să o plaseze pe nepoata de 22 de ani în centrul acuzațiilor de crimă.

În prezent, audierea oficială a suspectei este imposibilă, tânăra fiind internată sub supraveghere medicală strictă la secția de Terapie Intensivă, deși starea sa a fost declarată stabilă.