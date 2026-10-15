Răsturnare de situație în cazul medicului stomatolog mort la Cluj! Nepoata de 22 de ani, venită din SUA, suspectată că și-ar fi ucis bunicul

Ancheta privind moartea medicului stomatolog în vârstă de 77 de ani, găsit grav rănit în locuința sa din cartierul Grigorescu, din Cluj-Napoca, a luat o nouă turnură. La aproximativ două săptămâni de la atacul violent din noaptea de 29 septembrie, cercetările au dus la schimbarea direcției în care se concentrează suspiciunile. Nepoata bărbatului, Aida, în vârstă de 22 de ani, a intrat în atenția anchetatorilor.

Stomatolog Foto: Pixabay

Tânăra crescuse în Statele Unite ale Americii și venise în România pentru a-și vizita familia. În noaptea tragediei, atât ea, cât și bunicul său au fost găsiți cu răni grave, provocate prin tăiere, în zona capului și a gâtului. Cei doi au fost transportați de urgență la spital, însă medicul stomatolog nu a supraviețuit leziunilor suferite. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartamentul din Cluj-Napoca și cum s-a ajuns la deznodământul tragic.

Cum s-au petrecut evenimentele din noaptea de 29 septembrie

Tragedia a avut loc într-un apartament din cartierul Grigorescu. Polițiștii au fost alertați după ce Aida, în vârstă de 22 de ani, a fost găsită în apropierea unui bloc, cu răni grave. Verificările efectuate ulterior au scos la iveală situația dramatică din locuință: bunicul tinerei, un medic stomatolog de 77 de ani, zăcea într-o baltă de sânge și avea leziuni severe.

Echipajele medicale au intervenit pentru a le acorda primul ajutor celor două persoane și le-au transportat la spital. Starea ambelor victime era critică, iar medicii au încercat să le salveze viața. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul a murit ulterior din cauza rănilor.

Decesul medicului a dus și la schimbarea încadrării juridice a faptei cercetate, dosarul vizând infracțiunea de violență în familie în forma omorului. Ancheta urmărește să clarifice împrejurările atacului și să stabilească responsabilitățile în acest caz.

La începutul investigației, suspiciunile s-au îndreptat către mama Aidei. Femeia a negat însă că ar fi avut vreo implicare în cele întâmplate. Pe măsură ce au fost analizate probele și au fost reconstituite evenimentele din noaptea respectivă, direcția cercetărilor s-a schimbat.

Cine este Aida, tânăra de 22 de ani ajunsă în atenția procurorilor

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, anchetatorii au obținut indicii care au dus la suspiciunea că una dintre cele două persoane rănite ar fi exercitat acte de violență asupra celeilalte. În acest context, nepoata medicului stomatolog a devenit suspectă în dosarul penal.

Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, suspiciunile din anchetă nu reprezintă o dovadă definitivă a vinovăției. Procurorii trebuie să stabilească modul în care au fost provocate rănile, ce s-a întâmplat în apartament și care au fost împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.

Aida are o poveste de viață legată în mare parte de Statele Unite ale Americii. Tânăra a copilărit peste Ocean, locuia în Milwaukee și era studentă la Marquette University, conform informațiilor publicate în presa locală.

Aceasta revenise în România pentru o vacanță, alături de mama sa. Cele două veniseră să petreacă timp cu familia și să îl viziteze pe bunicul tinerei, care locuia în Cluj-Napoca. Vizita în țară s-a transformat însă într-o tragedie, după ce atât tânăra, cât și bătrânul au fost găsiți cu răni grave în noaptea de 29 septembrie.