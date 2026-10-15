Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină

O doctoriță angajată la Spitalul Județean din Alexandria a fost implicată într-un accident rutier chiar în timp ce se îndrepta spre serviciu, unde urma să intre de gardă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

Doctoriță băută la volan înainte de gardă Foto: facebook

Drumul femeii s-a oprit însă într-o intersecție, iar testarea efectuată de echipajele de poliție sosite la fața locului a indicat o alcoolemie semnificativă în aerul expirat.

Accident în intersecție din cauza nerespectării indicatorului STOP

Coliziunea a avut loc la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din municipiul Alexandria. Medicul Mirela Mirea se afla la volanul autoturismului personal în momentul în care a intrat în impact cu o autoutilitară, după ce nu ar fi acordat prioritate și ar fi ignorat semnul de STOP.

Din fericire, impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, niciunul dintre conducătorii auto nefiind rănit, potrivit liberinteleorman.

La scurt timp după tamponare, la fața locului a sosit soțul doctoriței, care a încercat să își asume el fapta. Bărbatul a încercat să-l convingă pe celălalt șofer să mușamalizeze situația, motivând că soția sa este medic la Urgențe, că întârzie la serviciu și că trebuie să ajungă urgent la spital pentru a prelua garda. Demersul a eșuat rapid, martorii oculari confirmând fără dubiu în fața polițiștilor că la volan se aflase chiar medicul.

Alcoolemie de 0,71 mg/l în aerul expirat

Polițiștii rutieri i-au supus pe ambii participanți la trafic testării cu aparatul etilotest. Dacă în cazul șoferului autoutilitarei rezultatul a fost zero, pentru Mirela Mirea aparatul a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma acestui rezultat, cadrul medical a fost condus la unitatea spitalicească pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei, polițiștii deschizând o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.

Sursa Facebook