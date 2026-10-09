Cine era Carla, românca ucisă în Anglia chiar de ziua ei. Obsesia tulburătoare a tatălui vitreg, acuzat de crimă

Carla Georgescu, o tânără româncă de 20 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de cămin din Marea Britanie chiar în ziua în care își sărbătorea aniversarea. Studentă în anul al doilea la Psihologie, aceasta ar fi urmat să se întoarcă în România. În urma anchetei, tatăl său vitreg, Nathan Owens, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat de crimă, iar investigațiile au scos la iveală detalii tulburătoare despre presupusa sa obsesie față de tânără.

Carla, studenta româncă găsită moartă chiar de ziua ei Foto: captură video

Imaginile surprinse în noaptea tragediei îl arată pe bărbat îndreptându-se spre căminul Carlei în jurul orei 4:00 dimineața, cu o pătură pe cap, aparent pentru a-și ascunde identitatea. Acesta și-ar fi parcat mașina departe de locurile destinate vizitatorilor, iar vizita sa ar fi durat aproximativ o oră și jumătate.

Pentru prezența la cămin, bărbatul ar fi oferit mai multe explicații, susținând că avea de livrat o poșetă, că trebuia să-i ducă tinerei medicamente sau că voia să o ajute să facă ordine în cameră. La plecare, camerele l-ar fi surprins purtând o mască și având asupra sa o umbrelă și două genți. De asemenea, ar fi fost încălțat cu pantofii sport ai Carlei.

În bagaje s-ar fi aflat hainele tinerei, care urma să plece în România chiar în ziua următoare, când împlinea 20 de ani.

Descoperirile șocante despre obsesia bărbatului

Anchetatorii ar fi descoperit indicii care susțin acuzația că Nathan Owens dezvoltase o obsesie sexuală față de fiica sa vitregă. Printre probele menționate în anchetă s-ar număra fotografii ale Carlei modificate în imagini cu caracter sexual și materiale video indecente.

Una dintre cele mai tulburătoare acuzații vizează confecționarea unei păpuși în mărime naturală, pe care bărbatul ar fi îmbrăcat-o cu o cămașă de noapte a tinerei. Procurorii ar fi susținut că acesta ar fi întreținut relații sexuale cu manechinul.

Potrivit procurorilor, gelozia ar fi putut reprezenta un factor în comiterea crimei. Carla urma să se întâlnească în România cu un tânăr pe care îl cunoscuse online, iar tatăl său vitreg ar fi fost deranjat de această perspectivă.

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, cei trei ar fi ieșit împreună în oraș. După moartea tinerei, Nathan Owens ar fi mers la plimbare pe plajă alături de mama acesteia, în timp ce femeia încerca să ia legătura cu fiica sa.

Tânăra a fost găsită moartă chiar de ziua ei

Carla a fost descoperită de polițiști pe 5 februarie, în camera de cămin, prăbușită lângă un dulap. În memoria tinerei, publicația Lancashire Post a transmis un mesaj prin care oamenii erau îndemnați să aprindă o lumânare în semn de omagiu.

Nathan Owens a fost trimis în judecată, însă în aprilie 2026 a negat acuzațiile. Procesul său a început la Preston Crown Court, unde juriul urmează să analizeze probele și să stabilească verdictul.