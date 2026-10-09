Ce limite i-a impus Amalia Enache fiicei sale, Alma? „Sunt o mamă exigentă”

Amalia Enache are o relație foarte apropiată cu fiica ei, Alma (în vârstă de 10 ani). Pentru vedeta Pro TV cheia a fost găsirea unui echilibru între carieră și familie. Dacă serile din timpul săptămânii sunt ocupate de serviciu, weekendurile au devenit un spațiu pe care prezentatoarea TV spune că îl protejează cu strictețe, preferând să petreacă timp prețios alături de fiica ei.

Alma, fiica Amaliei Enache, este în clasa a patra și duce o viață cât se poate de normală. În afara școlii, ea are preocupări specifice vârstei. Atletismul rămâne una dintre marile sale pasiuni, însă îi place și să facă brățări, să lucreze cu materiale de modelaj și, mai ales, să se joace.

Amalia Enache spune că este o mamă exigentă și chiar i-a impus limite fiicei sale. Aceasta nu are voie să petreacă pe telefon mai mult de jumătate de oră zilnic. Iată ce mărturisiri ne-a mai făcut vedeta Pro TV despre relația cu fiica ei.

Foto: Click!

Click!: Amalia, cum reușești să arăți atât de bine la prima oră a dimineții?

Amalia Enache: Când ai un copil acasă, aceasta nu mai e deloc prima oră a dimineții. Adică cumva e prima oră pentru cineva care își termină serviciul târziu, după miezul nopții, ca mine, dar eu mă trezesc devreme din cauza fiicei mele. Eu termin emisia la 24.30, adică după miezul nopții, sunt cam pasăre de noapte.

Doar că școlile încep atât de devreme dimineața și, orice ar fi, la șapte trebuie să mă trezesc. Așa că deja am avut timp să o duc pe fiica mea la școală și am ajuns și aici la eveniment. Eu o duc mereu la școală, dar la venire vine singură. Așa își dorește ea.



Amalia Enache și fiica ei, Alma Foto: Facebook

„Familia trebuie să rămână locul acela de siguranță”

Eu vreau totuși să-mi petrec diminețile cu ea, pentru că fiind seara la serviciu, îmi doresc foarte mult să avem un timp în care să stăm de vorbă, e foarte important. Ar fi foarte ciudat, pentru că nu sunt cu ea la culcare, să nu fiu cu ea nici la trezire. Prin urmare, nu există ca dimineață să nu mă trezesc înaintea ei și să-i pregătesc micul dejun. Cred că e firesc și îmi place să ne începem ziua cu o stare bună în familie.

Familia trebuie să rămână locul acela de siguranță pentru oricine și cred foarte mult în starea aceea pe care o creează familia unui copil. Și înainte să înceapă școala încerc să nu fim grăbite să nu fim, să facem lucrurile pe îndelete. Așa că e foarte important să mă trezesc înaintea tuturor dimineața!

Click!: A început să-ți ceară sfaturi? Ce te întreabă cel mai des?

Amalia Enache: Mă bucur că avem o relație foarte apropiată și îmi povestește tot. Să știi că am învățat ceva foarte important în relația cu copilul: să nu sar imediat cu sfaturi. Uneori, copiii la fel ca oamenii mari vor doar să fie auziți și nu să venim imediat cu judecata, cu o critică de genul: „vai, dar ar trebui tu să faci așa și pe dincolo”!

Eu cred că funcționează foarte mult acest lucru, deși ca orice mamă sunt tentată și să dau sfaturi, dar lupt foarte mult cu mine să nu sar imediat cu un sfat și, mai degrabă, să-i ascult povestea și să o întreb pe ea cum i se pare și ce crede că ar fi mai bine de făcut. Prin urmare, prefer să fiu mai degrabă un ghid pentru ea decât o voce din asta care vine de sus și îți spune ce ai de făcut în viață.

Pentru că trebuie să fie pregătită să-și audă vocea interioară și copilul meu are o voce interioară foarte puternică și știe să spună ce vrea ea!

Click!: Ești genul de mamă exigentă, grijulie, autoritară sau mai permisivă? Unde crezi că te-ai încadra?

Amalia Enache: Sunt destul de exigentă. Cred că sunt mai degrabă o mamă cu limite clare, care nu sunt negociabile și asta mi-am dat seama de când era ea foarte mică. Mi-am dat seama că sunt lucruri care nu duc nicăieri dacă sunt prea permisivă. De exemplu, îi limitez timpul pe telefon și acum la 10 ani.

Click!: Câte ore are voie pe telefon?

Amalia Enache: Ore?! Nu există! Are lucruri de făcut non stop și nu are timp de stat în niciun caz pe telefon, decât maxim o jumătate de oră! Preferăm să mai punem câte un film, ne uităm împreună, adică am ghidat-o mai degrabă spre filme, despre povești mai lungi decât spre povești scurte.

Click!: Spune-mi dacă ai un secret? Ții diete? E ceva ce nu mănânci în mod special?

Amalia Enache: Da, evit zahărul, dar mănânc multe fructe, multe legume. Mănânc și carne și cred că singurul secret constă în mai puține mese decât am fost noi învățați să credem că avem nevoie. Eu cred că maxim două mese pe zi, luate la ore fixe sau nu neapărat, sunt suficiente. Eu așa funcționez de ani buni. Iau un mic dejun așa pe la 12 și mai am o masă mai serioasă după-amiaza. Mie nu-mi fac bine trei mese pe zi.

Click!: Cum a fost vara asta pentru tine, tocmai ce s-a încheiat…



Amalia Năstase: Vara asta pot spune că a trecut răvășitor de repede! Eu nu știu cum am ajuns la mijloc de octombrie, s-a întâmplat totul prea repede. Am avut parte de multe vacanțe împreună cu fiica mea, vacanțele mele sunt întotdeauna pentru familie. Am fost peste tot împreună cu excepția unei tabere în care a fost cu colegii.