Alertă sanitară în Brașov. Focarele de hepatită A se înmulțesc, iar spitalele sunt tot mai aglomerate

Autoritățile sanitare din Brașov se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri de hepatită A, afecțiune cunoscută și sub denumirea de „boala mâinilor murdare”. În ultimele luni, peste 300 de persoane au fost diagnosticate cu această boală, iar presiunea asupra sistemului medical a crescut considerabil.

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Infecția se răspândește rapid

La Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov sunt internați în prezent 42 de pacienți diagnosticați cu hepatită A, dintre care 22 sunt copii și 20 adulți. Medicii atrag atenția că, în cazul adulților, simptomele pot fi mai severe și necesită monitorizare atentă, potrivit NewsBv.

Creșterea numărului de îmbolnăviri a dus la o criză de locuri în unitatea medicală, iar în anumite situații pacienții sunt transferați către alte spitale din județul Brașov sau din județul Covasna, care dispun de secții pentru tratarea bolilor infecțioase. Situația se reflectă și în statisticile spitalului.

Dacă în luna iulie erau înregistrate aproximativ 59 de externări pe lună, din toamnă numărul acestora a depășit constant 100 de cazuri lunar, semn al creșterii semnificative a adresabilității.

Opt focare confirmate în județ

Direcția de Sănătate Publică Brașov confirmă evoluția ascendentă a cazurilor de hepatită A. Potrivit instituției, în trimestrul al treilea al acestui an au fost diagnosticate 283 de cazuri, iar la nivelul județului sunt în desfășurare opt focare confirmate oficial.

Dintre acestea, două au fost identificate doar în ultima săptămână, ceea ce indică o răspândire continuă a bolii și necesitatea respectării măsurilor de prevenție recomandate de specialiști.

Cum poate fi prevenită infectarea

Hepatita A este o infecție virală care se transmite în principal prin contact cu alimente, apă sau suprafețe contaminate. Tocmai de aceea boala este cunoscută popular drept „boala mâinilor murdare”.

Medicii subliniază că una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție este spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun, înainte de masă și după folosirea toaletei. Respectarea regulilor de igienă personală poate reduce considerabil riscul de infectare și de răspândire a virusului în comunitate.

În contextul numărului tot mai mare de cazuri, autoritățile sanitare monitorizează focarele existente și încearcă să limiteze extinderea acestora, în timp ce spitalele din regiune caută soluții pentru gestionarea fluxului crescut de pacienți.