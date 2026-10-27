 Alertă sanitară în Brașov. Focarele de hepatită A se înmulțesc, iar spitalele sunt tot mai aglomerate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Alertă sanitară în Brașov. Focarele de hepatită A se înmulțesc, iar spitalele sunt tot mai aglomerate

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile sanitare din Brașov se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri de hepatită A, afecțiune cunoscută și sub denumirea de „boala mâinilor murdare”. În ultimele luni, peste 300 de persoane au fost diagnosticate cu această boală, iar presiunea asupra sistemului medical a crescut considerabil.

salon spital jpg
Foto: arhivă

Infecția se răspândește rapid

La Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov sunt internați în prezent 42 de pacienți diagnosticați cu hepatită A, dintre care 22 sunt copii și 20 adulți. Medicii atrag atenția că, în cazul adulților, simptomele pot fi mai severe și necesită monitorizare atentă, potrivit NewsBv.

Creșterea numărului de îmbolnăviri a dus la o criză de locuri în unitatea medicală, iar în anumite situații pacienții sunt transferați către alte spitale din județul Brașov sau din județul Covasna, care dispun de secții pentru tratarea bolilor infecțioase. Situația se reflectă și în statisticile spitalului.

Dacă în luna iulie erau înregistrate aproximativ 59 de externări pe lună, din toamnă numărul acestora a depășit constant 100 de cazuri lunar, semn al creșterii semnificative a adresabilității.

Opt focare confirmate în județ

Direcția de Sănătate Publică Brașov confirmă evoluția ascendentă a cazurilor de hepatită A. Potrivit instituției, în trimestrul al treilea al acestui an au fost diagnosticate 283 de cazuri, iar la nivelul județului sunt în desfășurare opt focare confirmate oficial.

Dintre acestea, două au fost identificate doar în ultima săptămână, ceea ce indică o răspândire continuă a bolii și necesitatea respectării măsurilor de prevenție recomandate de specialiști.

Cum poate fi prevenită infectarea

Hepatita A este o infecție virală care se transmite în principal prin contact cu alimente, apă sau suprafețe contaminate. Tocmai de aceea boala este cunoscută popular drept „boala mâinilor murdare”.

Medicii subliniază că una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție este spălarea riguroasă a mâinilor cu apă și săpun, înainte de masă și după folosirea toaletei. Respectarea regulilor de igienă personală poate reduce considerabil riscul de infectare și de răspândire a virusului în comunitate.

În contextul numărului tot mai mare de cazuri, autoritățile sanitare monitorizează focarele existente și încearcă să limiteze extinderea acestora, în timp ce spitalele din regiune caută soluții pentru gestionarea fluxului crescut de pacienți.

Ghid de cumpărături

brigitte nielsen (2) jpg
FotoBrigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii Vedete internaționale
vlad gherman jpg
Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii Vedete românești
image
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog adevarul.ro
image
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor adevarul.ro

Parteneri

image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar putea fi penalizată cu 6 puncte www.fanatik.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb okmagazine.ro
image
”Ea să înceteze să mai facă dulceața aia oribilă, el să nu mai scrie cărți!” Așa crede un apropiat al Palatului că Harry se poate reintegra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
vamesi foto Facebook Autoritatea Vamală Română jpg
Cine avea acces la cei aproape 700.000 de euro dispăruți de la Vama Otopeni. Compania Aeroporturi București face precizări Național
image png
VideoDonald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă Internațional
transfagarasan jpg
VideoTransfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Autoritățile decid dacă închid drumul după ninsorile abundente Național
soare jpg
112 zile fără răsărit într-un oraș din Norvegia. Când va reveni soarele după noaptea polară Internațional
medici operatie chirurgie spital foto jpeg
Pensionar din Gorj, victorie definitivă în instanță după o operație de 72.000 de lei. Bărbatul trebuie să fie decontat de către Casa de Asigurări Național
iphone duo jpg
Probleme la noul iPhone Duo, la doar câteva zile de la lansare. Ce au descoperit utilizatorii telefonului pliabil Actualitate
Cuplu la aeroport Foto Magnific jpg
Reguli noi pentru zborurile din UE: ce se schimbă la despăgubiri și la bagajul de cabină Național
Antoine de Massy
Doliu la Monaco! O rudă tânără a prințului Albert a murit la doar 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse actualitate.net