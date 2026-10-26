 Accident grav lângă Barcelona: Un autocar cu peste 100 de pasageri a căzut într-o prăpastie. Zeci de răniți, transportați la spital
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Accident grav lângă Barcelona: Un autocar cu peste 100 de pasageri a căzut într-o prăpastie. Zeci de răniți, transportați la spital

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Un accident rutier deosebit de grav s-a produs duminică, 25 octombrie 2026, în apropiere de Barcelona, Spania. Un autocar în care se aflau peste 100 de persoane a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-o râpă adâncă, după o coliziune cu un autoturism. Bilanțul preliminar indică zeci de răniți, inclusiv persoane aflate în stare critică. Echipe numeroase de salvare au intervenit la fața locului, iar mai mulți pasageri au fost transportați cu elicopterul la spitalele din Barcelona și Girona.

Accident grav lângă Barcelona: Un autocar cu peste 100 de pasageri a căzut într-o prăpastie.
Accident grav lângă Barcelona: Un autocar cu peste 100 de pasageri a căzut într-o prăpastie. Foto: Boombers

Accident cu zeci de victime în apropiere de Barcelona. Autocarul a căzut de la peste 20 de metri

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul s-a produs la aproximativ 70 de kilometri nord de Barcelona, în jurul orei locale 18:00. Autocarul, care transporta peste 100 de călători, s-ar fi ciocnit inițial cu un autoturism. În urma impactului, șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului, care a părăsit șoseaua și a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de cel puțin 20 de metri.

Autoritățile spaniole au mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție pentru evacuarea pasagerilor și acordarea primului ajutor. Potrivit informațiilor relatate de Digi24, la locul accidentului au ajuns zeci de ambulanțe și aproximativ 30 de echipaje de pompieri.

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de accesul dificil în zona în care s-a prăbușit autocarul. Salvatorii au continuat intervenția pentru a ajunge la persoanele blocate în interiorul vehiculului.

Zeci de răniți, transportați la spitalele din Barcelona și Girona

Bilanțul victimelor a fost actualizat pe parcursul intervenției. Informațiile disponibile menționează cel puțin 83 de persoane rănite, dintre care șapte în stare foarte gravă și 23 în stare gravă. O relatare ulterioară indică un total de cel puțin 93 de răniți, astfel că numărul exact al victimelor necesită confirmarea autorităților.

Persoanele cu răni grave au fost transportate, inclusiv cu elicopterul, către unități medicale din Barcelona și Girona, pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Ce se știe despre autobuzul implicat în accident

Primele informații arată că vehiculul implicat în accident efectua o cursă regulată, utilizată în mod obișnuit de localnici. Autobuzul asigura legătura dintre Barcelona și localitățile din împrejurimi, preluând inclusiv călătorii care ajungeau cu trenul și aveau nevoie de transport către destinația finală.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile spaniole. Ipoteza preliminară este că autocarul a intrat în coliziune cu un autoturism înainte de a părăsi carosabilul și de a se prăbuși în râpă.

Intervenția salvatorilor a fost complicată de configurația terenului și de numărul mare de persoane aflate în vehicul. Ancheta va trebui să clarifice modul în care s-a produs impactul și împrejurările în care șoferul a pierdut controlul autocarului.

Accidentul din apropierea Barcelonei a declanșat o amplă operațiune de urgență, cu participarea pompierilor, echipajelor medicale și a forțelor de ordine. Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea bilanțului final și a cauzelor tragediei.

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