Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren. 19 persoane au fost rănite, două sunt în stare gravă

Un accident neobișnuit s-a produs la intrarea franceză în Eurotunel, în apropiere de Calais, după ce un microbuz care transporta șoferi de camioane a intrat în coliziune cu un tren de marfă. În urma impactului, 19 persoane au fost rănite, inclusiv șoferul vehiculului, iar două dintre victime au fost transportate de urgență la spital cu elicopterul. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren. Foto: Profimedia

Accident pe platforma de încărcare a Eurotunelului, lângă Calais

Coliziunea a avut loc joi seară, în jurul orei locale 20:00, pe platforma de încărcare din Coquelles, în apropierea orașului Calais, la intrarea franceză în Tunelul de sub Canalul Mânecii.

Microbuzul transporta șoferi de camioane care urmau să se îmbarce în serviciul feroviar de navetă Le Shuttle. În urma impactului cu trenul, șoferul și cei 18 pasageri au suferit răni. Două persoane au fost grav rănite și au fost evacuate cu ajutorul unui elicopter, potrivit informațiilor transmise de autoritățile franceze și citate de BBC.

Pasagerii microbuzului erau toți bărbați, de naționalități diferite. Deocamdată, circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea nu sunt cunoscute.

Cum s-a produs impactul dintre microbuz și tren

Potrivit explicațiilor oferite de autoritățile locale, pe platformă se aflau două trenuri, poziționate de o parte și de alta a peronului. Unul dintre acestea era încărcat cu vehicule de mare tonaj, pregătite pentru transportul pe sub Canalul Mânecii, în timp ce celălalt urma să plece.

Din motive care nu au fost încă stabilite, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul aflat în mișcare.

Subprefectul local, Agathe Cury, a descris situația și a precizat că, deși impactul a provocat mai multe victime, microbuzul nu s-a răsturnat.

„Două trenuri se aflau de o parte şi de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă grea în vederea unei călătorii pe sub Canalul Mânecii, iar un alt tren, care fusese încărcat anterior, era pe punctul de a pleca.

Din motive care rămân deocamdată necunoscute, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul care pleca. Vehiculul nu s-a răsturnat, se află încă în poziţie verticală – însă şocul şi coliziunea au provocat răni persoanelor implicate”, a explicat subprefectul local, Agathe Cury.

Reprezentanta autorităților a mai precizat că este „prima dată când are loc un incident de acest tip” pe o platformă de încărcare a Eurotunelului.

Traficul prin Eurotunel, oprit temporar după accident

În urma accidentului, circulația trenurilor de marfă și a trenurilor de pasageri Eurostar prin tunel a fost suspendată pentru scurt timp, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și evacuarea răniților.

Traficul a fost reluat la scurt timp după incident.

Compania Eurostar a transmis că accidentul nu afectează trenurile care asigură legătura feroviară cu Londra și că serviciile sale vor funcționa conform programului obișnuit.

„Accidentul nu implică şi nu afectează trenurile Eurostar care circulă spre şi dinspre Londra. Toate trenurile Eurostar vor circula conform programului”, a anunțat Eurostar, într-un comunicat.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care microbuzul a ajuns să lovească trenul aflat în curs de plecare. Până la clarificarea cauzelor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre modul în care s-a produs coliziunea.

Incidentul s-a soldat cu 19 răniți și a provocat o întrerupere temporară a circulației prin Eurotunel, însă traficul feroviar a fost reluat după intervenția echipelor de urgență.