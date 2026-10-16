 Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren. 19 persoane au fost rănite, două sunt în stare gravă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren. 19 persoane au fost rănite, două sunt în stare gravă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un accident neobișnuit s-a produs la intrarea franceză în Eurotunel, în apropiere de Calais, după ce un microbuz care transporta șoferi de camioane a intrat în coliziune cu un tren de marfă. În urma impactului, 19 persoane au fost rănite, inclusiv șoferul vehiculului, iar două dintre victime au fost transportate de urgență la spital cu elicopterul. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren.
Accident la intrarea în Eurotunel. Un microbuz s-a izbit de un tren. Foto: Profimedia

Accident pe platforma de încărcare a Eurotunelului, lângă Calais

Coliziunea a avut loc joi seară, în jurul orei locale 20:00, pe platforma de încărcare din Coquelles, în apropierea orașului Calais, la intrarea franceză în Tunelul de sub Canalul Mânecii.

Microbuzul transporta șoferi de camioane care urmau să se îmbarce în serviciul feroviar de navetă Le Shuttle. În urma impactului cu trenul, șoferul și cei 18 pasageri au suferit răni. Două persoane au fost grav rănite și au fost evacuate cu ajutorul unui elicopter, potrivit informațiilor transmise de autoritățile franceze și citate de BBC.

Pasagerii microbuzului erau toți bărbați, de naționalități diferite. Deocamdată, circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea nu sunt cunoscute.

Cum s-a produs impactul dintre microbuz și tren

Potrivit explicațiilor oferite de autoritățile locale, pe platformă se aflau două trenuri, poziționate de o parte și de alta a peronului. Unul dintre acestea era încărcat cu vehicule de mare tonaj, pregătite pentru transportul pe sub Canalul Mânecii, în timp ce celălalt urma să plece.

Din motive care nu au fost încă stabilite, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul aflat în mișcare.

Subprefectul local, Agathe Cury, a descris situația și a precizat că, deși impactul a provocat mai multe victime, microbuzul nu s-a răsturnat.

„Două trenuri se aflau de o parte şi de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă grea în vederea unei călătorii pe sub Canalul Mânecii, iar un alt tren, care fusese încărcat anterior, era pe punctul de a pleca.

Din motive care rămân deocamdată necunoscute, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul care pleca. Vehiculul nu s-a răsturnat, se află încă în poziţie verticală – însă şocul şi coliziunea au provocat răni persoanelor implicate”, a explicat subprefectul local, Agathe Cury.

Reprezentanta autorităților a mai precizat că este „prima dată când are loc un incident de acest tip” pe o platformă de încărcare a Eurotunelului.

Traficul prin Eurotunel, oprit temporar după accident

În urma accidentului, circulația trenurilor de marfă și a trenurilor de pasageri Eurostar prin tunel a fost suspendată pentru scurt timp, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și evacuarea răniților.

Traficul a fost reluat la scurt timp după incident.

Compania Eurostar a transmis că accidentul nu afectează trenurile care asigură legătura feroviară cu Londra și că serviciile sale vor funcționa conform programului obișnuit.

Accidentul nu implică şi nu afectează trenurile Eurostar care circulă spre şi dinspre Londra. Toate trenurile Eurostar vor circula conform programului”, a anunțat Eurostar, într-un comunicat.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care microbuzul a ajuns să lovească trenul aflat în curs de plecare. Până la clarificarea cauzelor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre modul în care s-a produs coliziunea.

Incidentul s-a soldat cu 19 răniți și a provocat o întrerupere temporară a circulației prin Eurotunel, însă traficul feroviar a fost reluat după intervenția echipelor de urgență.

Ghid de cumpărături

Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
„Cerșetorul cu Lexus” din Iași a strâns 9.147 de lei în opt ore! Poliția Locală i-a confiscat banii Național
image
Cum a ajuns Bucureștiul, de la un sat amărât din mlaștină, capitala țării. Adevărul despre întemeierea „Micului Paris” adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
„Grande Craiova!”. Editorial Marius Mitran: „Știința a jucat ca pe vremea când Craioveanu era golgheterul, sufletul și liderul echipei din Bănie” www.fanatik.ro
image
Afacerea care îți poate aduce 800 de euro fără mari bătăi de cap. Nu e nevoie de al doilea job pentru asta observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Anchetă a Poliției după ce nepotul lui Sorinel Puștiu ar fi fost atacat într-un club de manele. Culisele scandalului care a aprins lumea interlopă www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
„Sunt Ioana milionara” Influenceriţa care a avut o relaţie cu Gabi Torje, postare controversată despre bărbaţi! as.ro
image
Cine este Natalia Intotero, propusă la Ministerul Mediului. Detaliul din declaraţia de avere care iese în evidenţă playtech.ro
image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, propunerea de ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Un român a câștigat peste 1,3 milioane de lei la Loto. Unde a fost jucat biletul norocos Național
soseaua fabrica de glucoza jpeg
De ce nu se rezolvă niciodată traficul din Pipera. Explicațiile specialiștilor dincolo de scuzele autorităților Național
image png
Tragedie într-o școală din SUA! Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat. Suspectul de 16 ani, împușcat mortal de un trecător Internațional
image png
Destinația de poveste pentru un city break de toamnă! Are străzi pitorești, vinuri renumite, mâncare demențială și peisaje spectaculoase Fapt divers
abuz copii jpg
Caz șocant în Iași! Un tânăr de 19 ani este acuzat că și-a abuzat sora de nouă ani Național
palatul telefoanelor jpg
Se vinde o clădire emblematică din București. Suma uriașă cerută pe Palatul Telefoanelor Național
femeie obosita oglinda istock jpg
Poveștile femeilor care se consideră neatrăgătoare. „Aș fi dat orice să fiu invizibilă” Fapt divers
image png
VideoRomânia vs. Republica Moldova: unde mănânci mai bine și mai ieftin? Testul celor 11 preparate Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net