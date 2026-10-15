Tragedie cumplită într-o școală din Pakistan! 28 de elevi și o profesoară au murit după ce acoperișul s-a prăbușit peste ei

Un grav accident a avut loc joi în nord-vestul Pakistanului, unde acoperișul unei școli s-a prăbușit peste elevii și cadrele didactice aflate în clădire.

O școală s-a prăbușit în Pakistan Foto: Profimedia

În urma incidentului devastator, cel puțin 27 de elevi și un profesor și-au pierdut viața, potrivit Daily Mail.

Peste 30 de răniți la Peshawar și intervenție de urgență

UPDATE:

Bilanțul victimelor a urcat la 28 de elevi și o profesoară care și-au pierdut viața, conform sursei citate mai sus.

Accidentul a avut loc în timp ce cursurile erau în plină desfășurare, într-un perimetru cu trei săli de clasă în care se aflau aproximativ 110 elevi.

Reprezentanții spitalului Lady Reading Hospital au precizat că toate victimele din rândul elevilor, atât cei decedați, cât și cei răniți, erau copii cu vârste de până la 13 ani.

Oficialul a avertizat că numărul morților ar putea crește, în condițiile în care din cei 110 elevi prezenți în acele clase doar 47 fuseseră recuperați până la acel moment.

Tragedia s-a produs în orașul Peshawar, generând o mobilizare majoră a echipajelor medicale și de salvare. Pe lângă persoanele decedate, peste 30 de persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Conform datelor transmise de Asim Khan, reprezentant al spitalului Lady Reading Hospital din Peshawar, starea a șase dintre victimele internate este critică, medicii luptând pentru stabilizarea acestora.

Echipele de intervenție continuă verificările la fața locului pentru a se asigura că nicio persoană nu a mai rămas captivă sub ruine.

Echipele specializate îndepărtează manual și mecanic resturile pentru a crea culoar de acces spre supraviețuitori, a confirmat Bilal Faizi, purtătorul de cuvânt al serviciilor locale de urgență, potrivit euronews.

Patronul școlii a fost arestat: structură șubredă și supraîncărcare ilegală a imobilului

Șeful poliției din Peshawar, Mian Saeed (Saeed Ahmed), a confirmat arestarea patronului școlii private și deschiderea unei anchete penale.

Conform primelor constatări ale anchetatorilor, clădirea avea o structură de rezistență deficitară, iar acoperișul a fost supraîncărcat cu lucrări suplimentare de construcție care au depășit limita de greutate admisă, ducând la colapsul fatal. În timp ce echipele coordonate de ofițerul districtual Iftikhar Khan și purtătorul de cuvânt Bilal Faizi continuă căutările sub resturile de beton, reprezentanții școlii nu au oferit încă nicio poziție oficială.

Criza standardelor de construcție din Pakistan

Tragedia readuce în prim-plan vulnerabilitățile structurale grave din infrastructura publică a Pakistanului, unde prăbușirile de clădiri sunt frecvente pe fondul nerespectării normelor legale.

În luna iulie, un accident similar a curmat viața a patru elevi la un centru de meditații aflat în șantier în Lahore. Specialiștii subliniază că multe dintre aceste imobile sunt ridicate cu materiale de o calitate mult inferioară standardelor minime, iar normele de siguranță sunt ignorate în mod repetat de către constructori pentru reducerea costurilor de execuție.

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