Valul de COVID revine în Europa. Avertismentul medicilor: „Riscăm să trecem prin el complet neprotejați”. Ce putem face

Un nou val de COVID-19 se răspândește în mai multe țări, pe fondul apropierii sezonului gripal. Varianta Stratus, cunoscută și sub denumirea XFG, poate provoca inclusiv răgușeală accentuată și iritații ale gâtului. Medicul Octavian Jurma avertizează asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile și atrage atenția asupra accesului la vaccinurile anti-COVID actualizate în România. Purtarea măștii, testarea la apariția simptomelor și accesul rapid la tratament pot contribui la reducerea riscului de complicații.

Valul de COVID revine în Europa. Foto: Freepics

COVID-19 și gripa circulă în aceeași perioadă. Ce arată datele din Europa

Creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2 readuce în atenție necesitatea măsurilor individuale de prevenție, mai ales în rândul persoanelor în vârstă și al celor cu afecțiuni cronice. În paralel, debutul sezonului gripal poate pune o presiune suplimentară asupra serviciilor medicale.

Un exemplu al evoluției recente vine din Marea Britanie. Potrivit datelor citate de publicația The Independent, numărul cazurilor raportate a crescut de la 1.374 în august la 4.589 în septembrie. În aceeași perioadă, spitalizările asociate COVID-19 au urcat de la 950 la 4.939.

Chiar dacă aceste valori sunt mult sub nivelurile înregistrate în perioada pandemică, evoluția lor arată că virusul continuă să circule și că infecțiile respiratorii pot deveni o problemă importantă în sezonul rece.

Medicul Octavian Jurma explică pentru Adevărul faptul că reapariția unui val de infectări nu reprezintă o surpriză pentru specialiștii care urmăresc evoluția virusului.

„Debutul noului val de COVID în Europa, Asia, Statele Unite nu a luat prin surprindere lumea medicală și științifică din Occident, pentru că acolo circulația virusului se urmărește în mod normal”, explică el.

Potrivit specialistului, creșterea numărului de cazuri poate fi rapidă, chiar dacă amploarea actuală a infectărilor nu se compară cu cea din anii pandemiei. Suprapunerea cu gripa reprezintă un motiv suplimentar de atenție, în special pentru pacienții care prezintă un risc mai mare de evoluție severă.

Varianta Stratus, asociată cu răgușeală și iritații ale gâtului

Varianta XFG, cunoscută sub numele de Stratus, a fost identificată în 2025 și a apărut prin recombinarea a două linii ale variantei Omicron. Potrivit lui Octavian Jurma, un aspect de remarcat este faptul că această variantă a avut o circulație importantă și în sezonul precedent.

„Ce e important de menționat ca un factor interesant și important în același timp este că varianta XFG, acest Stratus, a fost dominantă împreună cu varianta NB.1.8.1 sau Nimbus în valul de COVID din anul trecut, din 2025”, spune medicul.

Manifestările infecției seamănă, în mare parte, cu cele provocate de alte variante ale coronavirusului. Totuși, unele persoane pot observa o schimbare evidentă a vocii, însoțită de senzația de uscăciune sau iritație la nivelul gâtului.

„Caracteristica cea mai evidentă, diferența cea mai mare față de simptomele clasice, este această răgușeală accentuată, senzație de gât uscat, usturime sau zgâriat”, lămurește specialistul.

Printre celelalte simptome posibile se numără febra, frisoanele, tusea, nasul înfundat, secrețiile nazale, oboseala și durerile de cap.

Deoarece manifestările COVID-19 se pot suprapune cu cele ale gripei, simptomele nu sunt suficiente pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticului. Testarea poate ajuta la identificarea infecției și la alegerea conduitei medicale potrivite.

Datele menționate în material nu indică faptul că varianta XFG ar provoca forme mai severe de boală decât alte variante aflate în circulație. Cu toate acestea, riscul de complicații rămâne mai ridicat pentru persoanele vârstnice, pacienții cu boli cronice și cei cu imunitate compromisă.

Cum ne protejăm de COVID-19: când este utilă masca FFP2

În contextul circulației simultane a coronavirusului și a virusurilor gripale, măsurile de prevenție pot fi adaptate situației fiecărei persoane. Nu este vorba despre revenirea generalizată la restricțiile din pandemie, ci despre reducerea expunerii în locurile și situațiile cu risc mai mare.

Pentru persoanele vulnerabile, Octavian Jurma recomandă folosirea unei măști de protecție de calitate în spațiile publice aglomerate.

„Având în vedere că a debutat sezonul de gripă, pentru persoanele vulnerabile ar fi recomandat să poarte în spațiile publice aglomerate o mască, din nou una de calitate, FFP2”, recomandă acesta.

Transportul public, aeroporturile, spațiile închise aglomerate și unitățile sanitare sunt printre locurile în care această măsură poate fi deosebit de utilă. Precauțiile sunt importante și în cazul vizitelor la spital, unde se află pacienți care pot dezvolta complicații în urma unei infecții respiratorii.

Masca are un rol atât în protejarea purtătorului, cât și în limitarea expunerii persoanelor din jur.

„Deci, masca, să nu uităm, protejează în două direcții: ne protejează pe noi față de virusurile și microbii care sunt în circulație. Dar, pe de altă parte, îi protejează pe ceilalți de noi”, subliniază medicul.

O altă măsură importantă este limitarea contactelor atunci când apar simptome respiratorii. Persoanele care se confruntă cu febră, tuse sau alte manifestări sugestive pentru o infecție ar trebui să evite, pe cât posibil, contactul apropiat cu persoanele vulnerabile și să solicite sfatul medicului atunci când este necesar.

De ce este important să ne testăm la primele simptome

Identificarea agentului infecțios poate influența deciziile privind tratamentul, mai ales în cazul pacienților care prezintă un risc crescut de complicații.

Există teste care pot detecta atât virusul gripal, cât și SARS-CoV-2, facilitând diferențierea celor două infecții. Rezultatul trebuie interpretat în contextul simptomelor și al situației clinice, iar medicul poate recomanda investigații suplimentare dacă este nevoie.

„Devine important să știm cu ce ne-am infectat, pentru că tratamentul bolii poate fi făcut specific dacă știm că suntem infectați cu gripă sau cu COVID”, spune specialistul.

Printre opțiunile terapeutice pentru anumite categorii de pacienți se numără Paxlovid, un antiviral utilizat în tratamentul COVID-19 la persoanele eligibile, cu risc crescut de evoluție severă.

Tratamentul trebuie prescris de medic, după evaluarea stării pacientului, a contraindicațiilor și a posibilelor interacțiuni cu alte medicamente. În cazul pacienților eligibili, administrarea trebuie începută cât mai devreme, în primele cinci zile de la debutul simptomelor, potrivit indicațiilor medicale.

Din acest motiv, persoanele vulnerabile nu ar trebui să amâne solicitarea unui consult dacă dezvoltă manifestări sugestive pentru COVID-19.

Octavian Jurma avertizează asupra lipsei vaccinurilor anti-COVID actualizate

Unul dintre principalele puncte semnalate de medic vizează accesul populației din România la vaccinurile adaptate variantelor recente ale coronavirusului. Octavian Jurma susține că disponibilitatea limitată a acestor vaccinuri lasă persoanele care doresc să se imunizeze fără o opțiune accesibilă la nivel național.

„Și atunci, riscul pentru România este exact cel de anul trecut, și anume să trecem prin valul de COVID complet neprotejați.”

Medicul afirmă că a apelat la vaccinarea în străinătate atât în 2025, cât și în 2026, și critică diferența dintre costul suportat de el și prețul negociat la nivel european.

„Și eu personal m-am vaccinat în străinătate și anul trecut, și anul acesta. Diferența e că pe mine m-a costat aproape 150 de euro vaccinul, în vreme ce prețul negociat de Uniunea Europeană pentru vaccinurile care circulă a fost de 15 euro pe doză, iar în România nu se găsește nici cu bani, nici fără bani”, mărturisește el.

Octavian Jurma atribuie această situație deciziilor autorităților și susține că vaccinurile actualizate nu sunt disponibile pentru distribuție în România.

„Deci, pur și simplu, vaccinul nu este aprobat pentru a fi distribuit în România. Deci discutăm de o rea-credință extremă la nivelul politic al Ministerului Sănătății. Nu e justificată de nicio rațiune medicală”, consideră acesta.

Declarațiile reprezintă poziția medicului cu privire la politicile de vaccinare și la disponibilitatea vaccinurilor. Situația concretă a accesului la imunizare trebuie verificată prin intermediul autorităților sanitare și al furnizorilor de servicii medicale.

Ce spune medicul despre raportarea cazurilor de COVID-19 în România

Octavian Jurma critică și întreruperea raportărilor publice periodice privind infectările cu SARS-CoV-2. În opinia sa, lipsa unor date naționale actualizate face mai dificilă evaluarea evoluției epidemice și informarea populației.

„Începând cu decembrie 2025, s-a încetat complet raportarea națională a cazurilor de COVID, lunare sau altceva. Deci, la ora aceasta, nu se știe, nu există nicio sursă de informare în România ca să știi oficial câte cazuri de COVID sunt lunar sau săptămânal și așa mai departe”, mai spune el.

Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății invocate de medic, România ar fi raportat 278 de cazuri în ultimele 28 de zile, dintre care 125 într-o singură săptămână. Jurma consideră că aceste valori pot indica o accelerare a răspândirii virusului, însă numărul raportărilor nu reflectă neapărat totalul real al infecțiilor.

În lipsa unor testări extinse și a unei raportări complete, multe cazuri pot rămâne nedetectate. Din acest motiv, datele disponibile trebuie interpretate cu prudență, iar evoluția reală a infectărilor poate fi mai dificil de estimat.

Medicul critică modul în care autoritățile comunică informațiile despre COVID-19.

„Pentru români, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică au încetat să mai raporteze cazurile de COVID. Deci, pur și simplu, COVID-ul a fost șters, prin decizie politică, din catalogul de boli care există în România”, adaugă specialistul.

Afirmațiile privind raportarea cazurilor și disponibilitatea vaccinurilor reflectă evaluarea lui Octavian Jurma și necesită verificare separată prin datele oficiale publicate de instituțiile competente.

Vaccinarea, importantă pentru prevenirea formelor severe de COVID-19

În privința vaccinării, medicul subliniază rolul imunizării în reducerea riscului de evoluție severă și de deces, în special în cazul persoanelor care prezintă factori de risc.

„Deci vaccinul rămâne în continuare cel mai important mijloc de protecție față de formele grave de boală și deces, mai ales în populația vulnerabilă, care știm că e semnificativă în România și de aceea indicația este de vaccinare”, completează el.

Jurma consideră că lipsa accesului la vaccinuri poate avea consecințe atât asupra sănătății populației, cât și asupra cheltuielilor sistemului sanitar. În opinia sa, economiile realizate prin neachiziționarea dozelor ar putea fi depășite de costurile asociate spitalizărilor și tratării cazurilor severe.

„Iar asta este o situație inacceptabilă pentru un Minister al Sănătății care se declară responsabil pentru sănătatea populației”, conchide acesta.

Recomandările de prevenție trebuie adaptate riscului individual și indicațiilor medicale. Persoanele în vârstă, cele cu boli cronice și pacienții imunocompromiși ar trebui să discute cu medicul despre vaccinarea recomandată, măsurile de protecție potrivite și conduita de urmat în cazul apariției simptomelor.

În perioada în care gripa și COVID-19 pot circula simultan, purtarea măștii în spațiile aglomerate, evitarea contactului cu persoanele vulnerabile atunci când există simptome respiratorii și testarea la nevoie rămân măsuri utile pentru reducerea riscului de transmitere și pentru accesul la timp la tratamentul adecvat.