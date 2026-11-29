FCSB au reușit să se impună cu ultima clasată din Superliga României, FK Csíkszereda, gruparea de lângă Capitală câștigând meciul considerat pe teren propriu, 2-0 și disputat, sâmbătă, în etapa a XVII-a de Superliga României. La victorie au contribuit fundașul camerunez Joyskim Dawa (30 de ani, '39) și Denis Drăguș (27 de ani, '45+2), cel din urmă având și un penalty ratat - FCSB după patru meciuri fără victorie în campionat și Cupa României.

Denis Drăguș (albastru) a înscris după aproape 300 de zile Foto: Sportpictures

Experimentul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a avut noroc, în acest weekend, antrenorul lui FCSB mizând în atac pe Alexandru Stoian (18 ani) și Drăguș, iar cel din urmă nu i-a înșelat așteptările. Mai întâi, s-a întrecut în ocazii, chiar dacă Dawa a fost cel care a punctat, din cornerul fundașului muntenegrean Risto Radunović (34 de ani). Pe finalul primei reprize, gruparea de lângă Capitală a primit penalty pentru un henţ al lui Máté Ódor (25 de ani), însă Drăguş a executat slab, ratând, doar că faza nu s-a oprit aici: Eduard Pap (32 de ani) a respins mingea care a ajuns la atacantul lui FCSB şi acesta a marcat, în sfârșit, primul lui gol în tricoul lui FCSB.

Nu mai marcase de 296 de zile

Drăguș pune, astfel, punct unei pauză considerabile pentru un vârf, dat fiind că nu mai înscrisese de nu mai puțin de 296 de zile. Ultima dată, reușea să marcheze pentru Gaziantep, în Cupa Turciei, pe 2 februarie din acest an. „Am reuşit să marchez primul gol! E un sentiment plăcut şi sperăm să repetăm performanţa din seara asta şi în Cupa României, și în campionat. Mă bucur că am reuşit astăzi, aşteptam momentul ăsta de câteva meciuri. E important, sunt trei puncte. Mergem mai departe şi trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, pentru că nu mai avem timp de pierdut. Nu ştiu cât de greu şi cât de uşor a fost, dar e clar că mi-am dorit să ajut echipa. Era un moment important, un meci în care nu mai aveam altă variantă decât victoria”, spune Drăguș despre duelul cu ultima clasată, adăugând: „Ne bucurăm că am făcut un meci bun, părerea mea. Am controlat, am avut ocazii, am marcat goluri şi e o seară bună pentru noi”. Jucătorul a ținut să mulțumească pentru încrederea arătată, punctând: „Mă simt bine în atac, am jucat peste tot. Important e să joc, mă simt bine. Mă bucur că am minute! Am jucat 90 de minute, mă bucur pentru asta”. Întrebat ce i-a trecut prin minte, iniţial, când Pap i-a apărat penalty-ul, însă a reușit imediat după să marcheze, fotbalistul de 27 de ani a răspuns: „Să dau golul, nimic altceva, nu am avut timp să gândesc foarte mult. Bine că am terminat cu bine în această seară”.

Reghecampf nu confirmă, deocamdată, la FCSB

În mod surprinzător, liderul din teren a fost ales Karlo Muhar (30 de ani), croatul primind banderola de căpitan, în detrimentul lui Drăguș, cu toate că, la venirea sa la FCSB, Reghecampf a spus că Drăguș este prima opțiune, iar Muhar vice-căpitan. „Nu s-a schimbat nimic. Am spus de la început, am spus că avem doi căpitani. Vom alege în funcție de meciurile pe care le avem. Încercăm să îl protejăm și pe Denis cât putem de mult, are o presiune foarte mare, încercăm să facem în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea”, și-a schimbat tehnicianul lui FCSB perspectiva, concentrându-se pe cele trei puncte obținute: „Sunt foarte mulțumit. Echipa a jucat în multe momente bine, am desfăcut jocul lor, am marcat două goluri. La pauză, am discutat cu ei să țină mai mult de mingi, să aibă posesie prelungită, să schimbe de pe stânga pe dreapta, dar, când ai asemenea momente, trebuie să schimbi viteza și să schimbi atitudinea. E important pentru toată lumea golul lui Denis. E important să joace de la meci la meci mai bine. E o bucurie enormă pentru mine că marcăm și câștigăm”. Reghecampf nu confirmă, deocamdată, la FCSB, acolo unde a ajuns la șapte meciuri, reușind să câștige doar trei, tot atâtea fiind înfrângeri, iar un duel terminându-se la egalitate, formația de lângă Capitală „zbătându-se” la mijlocul clasamentului.

Pe un butoi cu pulbere

Presiunea se resimte prin toți porii la FCSB, antrenorul având o criză de nervi în partea secundă a jocului. Deși intrat abia la pauză, israelianul Ofri Arad (28 de ani) a fost scos, în minutul 78, camerele de filmat surprinzând cum Reghecampf țipă la jucător să iasă mai repede. La finele meciului, tehnicianul a normalizat „ieșirea” sa, pe care a considerat-o firească. „Nu e niciun moment. Jucătorii trebuie să înțeleagă. Probabil că nu mă cunosc pe mine. Vor avea timp să vadă mai multe fețe pe care le am. Ei trebuie să înțeleagă un singur lucru: trebuie să faci ceea ce trebuie să faci pentru echipă. Când intri pe teren și nu faci ce trebuie, ieși, e foarte simplu. Pentru mine, s-a încheiat. I-am zis că nu are ce să comenteze la mine pe margine și că vom discuta în cabină”, a fost de părere Reghecampf.