 Cristiano Ronaldo „zburdă” spre pragul de 1.000 de goluri. Câte mai are de dat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Cristiano Ronaldo „zburdă” spre pragul de 1.000 de goluri. Câte mai are de dat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cristiano Ronaldo (41 de ani) arată cu orice ocazie că vârsta e doar un număr și e din ce în ce mai aproape de „borna” celor 1.000 de goluri marcate în întreaga sa carieră. Cel mai recent, lusitanul a înscris în victoria echipei Al-Nassr, scor 3-1, împotriva formaţiei FC Neftchi Fergana, luni seara, în Liga Campionilor Asiei. Odată cu această reușită, portughezul şi-a adus totalul la 981 de goluri în carieră.

Cristiano Ronaldo, la 19 goluri de un record istoric
Cristiano Ronaldo, la 19 goluri de un record istoric Foto: EPA

Încet-încet, Cristiano Ronaldo lasă în urmă povestea de la naționala Portugaliei, acolo unde a fost suspendat provizoriu, după ce a părăsit echipa în plină campanie, compensând prin situația sa la echipa de club. Astfel, în acest moment, câștigătorul a cinci trofee Balonul de Aur este la doar 19 goluri distanță de pragul impresionant de 1.000 de reușită, o realizare-record, fără precedent în istoria fotbalului profesionist.

Are un salariu anual colosal în fotbalul saudit

Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 151 de meciuri și a înscris de 128 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.

Ghid de cumpărături

image png
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă Internațional
cub gabi badalau claudia patrascanu png
Scandal între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Artista susține că fiul lor cel mic este în pericol: „Eu vreau doar să-mi aducă copilul acasă” PrimeTime
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
“Eu i-am dat Steaua lui Gigi Becali!” Dumitru Dragomir, dezvăluire șoc în scandalul Mircea Bravo – CSA de pe social media www.fanatik.ro
image
Saci cu oseminte ascunși după un zid fals într-o capelă din Slatina. Cum a fost făcută descoperirea macabră observatornews.ro
image
O fată de 16 ani a fost agresată sexual de un robot, la Köln. Proprietarul îi spusese ce să facă www.antena3.ro
image
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Adrian Mutu, gata să revină la naționala U21! Ce soluție salvatoare propune pentru fotbalul românesc. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
Universitatea Cluj Rapid (Sportpictures) jpg
Ploaie de goluri în Ardeal: Rapid învinge U. Cluj cu 4-3 și se apropie de lider Fotbal intern
Ianis Hagi, nationala Romania (Sportpictures) jpg
Ianis Hagi, la un pas de fotbalul francez? Ce mutare pregătește românul Fotbal internațional
Radu Dragusin (Sportpictures) jpg
Emoții pentru Radu Drăgușin? Italienii îi anunță „ieșirea” de la Fiorentina Fotbal intern
Nuno Campos, antrenor Dinamo (Sportpictures) jpg
Salvatorul lui Dinamo, despre România: cum vede București față de Budapesta Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea revine cu forțe proaspete în ultimul ei an. Ce urmează Alte sporturi
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu, pe cai mari în Italia: o nouă victorie și Inter e iar lider în Serie A Fotbal internațional
Real Madrid Villarreal CF, Vinicius Junior (EPA) jpg
Vinícius nu se dezminte: trage de păr adversarul și se plânge că e persecutat Fotbal internațional
FCSB Otelul Galati in Superliga Romaniei (Sportpictures) jpg
Prima victorie în 5 etape: FCSB învinge Oțelul. Debut pentru ambii antrenori Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net