Cristiano Ronaldo „zburdă” spre pragul de 1.000 de goluri. Câte mai are de dat

Cristiano Ronaldo (41 de ani) arată cu orice ocazie că vârsta e doar un număr și e din ce în ce mai aproape de „borna” celor 1.000 de goluri marcate în întreaga sa carieră. Cel mai recent, lusitanul a înscris în victoria echipei Al-Nassr, scor 3-1, împotriva formaţiei FC Neftchi Fergana, luni seara, în Liga Campionilor Asiei. Odată cu această reușită, portughezul şi-a adus totalul la 981 de goluri în carieră.

Cristiano Ronaldo, la 19 goluri de un record istoric Foto: EPA

Încet-încet, Cristiano Ronaldo lasă în urmă povestea de la naționala Portugaliei, acolo unde a fost suspendat provizoriu, după ce a părăsit echipa în plină campanie, compensând prin situația sa la echipa de club. Astfel, în acest moment, câștigătorul a cinci trofee Balonul de Aur este la doar 19 goluri distanță de pragul impresionant de 1.000 de reușită, o realizare-record, fără precedent în istoria fotbalului profesionist.

Are un salariu anual colosal în fotbalul saudit

Dincolo de toate, Cristiano Ronaldo este, fără doar și poate, unul dintre cele mai cu rezonanță nume din fotbalul mondial, în ciuda celor peste patru decenii de viață având o formă fizică incredibilă și o dârzenie în teren, care l-a caracterizat în întreaga activitate. Estimat la o valoare de 10 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, lusitanul evoluează în fotbalul din Arabia Saudită din 2023, acolo unde îmbracă tricoul lui Al-Nassr. În vara anului trecut, cele două părți și-au prelungit înțelegerea până în 2027, CR7 având un salariu colosal, de 400 de milioane de euro pe an. Cifrele sale confirmă și în teren: Cristiano Ronaldo a jucat 151 de meciuri și a înscris de 128 de ori, oferind 24 de pase decisive la formația actuală. Din CV-ul său fac parte nume mari, precum Real Madrid, Manchester United, Juventus Torino, cariera începând-o la Sporting Lisabona. De cinci ori câștigător al Balonului de Aur, CR7 numără în palmaresul, printre altele, său un titlu de campion european alături de Portugalia, unde are 234 de apariții și 146 de goluri, cinci trofee de Liga Campionilor, trei titluri în Premier League și câte două în Primera División și Serie A.