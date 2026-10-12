 Salvatorul lui Dinamo, despre România: cum vede București față de Budapesta
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Salvatorul lui Dinamo, despre România: cum vede București față de Budapesta

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Omul de numele căruia se leagă „resuscitarea” lui Dinamo, lider în Superliga României, a povestit în presa maghiară despre cum vede el viața în țara noastră și cum percepe parcursul său în fotbalul românesc.

Nuno Campus și-a găsit locul la Dinamo
Nuno Campus și-a găsit locul la Dinamo Foto: Sportpictures

Nuno Campos (51 de ani) a povestit într-un interviu pentru Nemzeti Sport cum crede că a ajuns să miște lucrurile la alb-roșii și care este viața sa în România. După 11 etape disputate din sezonul curent de Superligă, Dinamo conduce clasamentul cu un avans de trei puncte față de următoarea poziționată, având un bilanț de opt victorii, două remize și o singură înfrângere. „Nu ne temem de nimeni!”, spune Campos pentru sursa citată, adăugând: „Primim multe laude și, având în vedere performanța noastră, nu e de mirare. Ultima dată când Dinamo a fost în fruntea clasamentului, după atâtea etape, a fost acum 15 ani, iar aceasta este cea mai bună performanță a echipei de atunci. Oamenii apreciază mentalitatea noastră de câștigători”

„Capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta”

Chiar dacă unii visează deja la titlu, la două decenii de la ultima reușită de acest fel, antrenorul iberic este mai cumpătat. „Nimeni de la club nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat oarecum, așteptările nu erau semnificative, dar am început sezonul excelent, victoriile au venit una după alta, suntem pe bună dreptate primii. Cu toate acestea, câștigarea medaliei de aur nu este încă o problemă. Încă mai avem multe de îmbunătățit pentru a fi amintiți ca o oportunitate de aur, în orice caz, suntem pe drumul cel bun, sezonul este încă lung. Funcționăm cu mai puțini bani decât mulți dintre rivalii noștri, dar asta ne face totuși să vrem să câștigăm fiecare meci. Nu ne este frică de nimeni - încercăm să dezvoltăm această mentalitate. Am câștigat toate meciurile, de până acum -Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB-, în special lupta împotriva campioanei și câștigătoarei Cupei, Craiova, a fost dificilă, sunt mândru de băieți. A trebuit să construim o echipă care să poată apăra, ataca și juca fotbal împreună. Încă de la început, cel mai important lucru a fost că jucătorii au fost deschiși la ideile mele, le-au înțeles și au crezut în ceea ce ne doream să realizăm. Și au făcut-o. Avem în lot atât jucători experimentați, cât și tineri, se completează bine reciproc, fiecăruia i se dă o sarcină importantă”, mai spune portughezul, care s-a acomodat în țara noastră: „Mă simt minunat alături de familia mea, capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la centrul de antrenament (n.r. cantonamentul de la Săftica), dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului, mergem la micul dejun și la cină. Sunt multe lucruri de văzut, parcul Herăstrău este minunat, e bine să te plimbi acolo și să te descarci”. Campos a ajuns în vara aceasta la Dinamo, adunând până acum 12 meciuri, dintre care nouă câștigate, două egaluri și o înfrângere, contractul său fiind valabil până la jumătatea lui 2028. 

Ghid de cumpărături

Andreea Raicu vs Mugur Mihăescu jpg
Mesajul tranșant al Andreei Raicu pentru Mugur Mihăescu, după comparația revoltătoare în Parlament: „Sunt femeie și antreprenor” Vedete românești
Daniel Oprea jpg
Tragedie în televiziune! Prezentatorul Daniel Oprea a murit la doar 52 de ani. Mesajul sfâșietor al colegilor Vedete românești
image
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși” adevarul.ro
image
Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare adevarul.ro

Parteneri

image
Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii www.fanatik.ro
image
Filmul accidentului din Mihăeşti. Impactul i-a aruncat pe doi tineri din mașină: "Am văzut-o întinsă aici" observatornews.ro
image
A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat www.gandul.ro
image
Imagini neașteptate cu Iulia Vântur și Salman Khan! Cei doi au fost surprinși în timpul unui ritual sacru și au stârnit reacții în rândul fanilor www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Soarta lui Călin Georgescu a fost decisă! Marți va... www.stirilekanald.ro
image
De unde primeşte Ion Ţiriac anual până la 40 de milioane de euro: „Îi merge foarte bine” as.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare... playtech.ro
image
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa Campionilor Europeni www.fanatik.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Maria Callas, diva care colecționa rețete pentru mâncăruri pe care nu le gusta niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
Radu Dragusin (Sportpictures) jpg
Emoții pentru Radu Drăgușin? Italienii îi anunță „ieșirea” de la Fiorentina Fotbal intern
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea revine cu forțe proaspete în ultimul an de carieră. Ce urmează Alte sporturi
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu, pe cai mari în Italia: o nouă victorie și Inter e iar lider în Serie A Fotbal internațional
Real Madrid Villarreal CF, Vinicius Junior (EPA) jpg
Vinícius nu se dezminte: trage de păr adversarul și se plânge că e persecutat Fotbal internațional
FCSB Otelul Galati in Superliga Romaniei (Sportpictures) jpg
Prima victorie în 5 etape: FCSB învinge Oțelul. Debut pentru ambii antrenori Fotbal internațional
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Dinamo, Superliga Romaniei (Sportpictures) jpg
Dinamo „zburdă” în Superligă: patru victorii și „câinii” speră la titlu Fotbal intern
Nationala Romania (Sportpictures) jpg
Vești proaste pentru națională: n-a mai prins niciun minut de joc de 6 meciuri Fotbal internațional
Ianis Hagi (Sportpictures) jpg
Ianis Hagi, ținta criticilor: „Nu s-a impus pe unde a fost, asta e realitatea” Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net