Salvatorul lui Dinamo, despre România: cum vede București față de Budapesta

Omul de numele căruia se leagă „resuscitarea” lui Dinamo, lider în Superliga României, a povestit în presa maghiară despre cum vede el viața în țara noastră și cum percepe parcursul său în fotbalul românesc.

Nuno Campus și-a găsit locul la Dinamo Foto: Sportpictures

Nuno Campos (51 de ani) a povestit într-un interviu pentru Nemzeti Sport cum crede că a ajuns să miște lucrurile la alb-roșii și care este viața sa în România. După 11 etape disputate din sezonul curent de Superligă, Dinamo conduce clasamentul cu un avans de trei puncte față de următoarea poziționată, având un bilanț de opt victorii, două remize și o singură înfrângere. „Nu ne temem de nimeni!”, spune Campos pentru sursa citată, adăugând: „Primim multe laude și, având în vedere performanța noastră, nu e de mirare. Ultima dată când Dinamo a fost în fruntea clasamentului, după atâtea etape, a fost acum 15 ani, iar aceasta este cea mai bună performanță a echipei de atunci. Oamenii apreciază mentalitatea noastră de câștigători”.

„Capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta”

Chiar dacă unii visează deja la titlu, la două decenii de la ultima reușită de acest fel, antrenorul iberic este mai cumpătat. „Nimeni de la club nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat oarecum, așteptările nu erau semnificative, dar am început sezonul excelent, victoriile au venit una după alta, suntem pe bună dreptate primii. Cu toate acestea, câștigarea medaliei de aur nu este încă o problemă. Încă mai avem multe de îmbunătățit pentru a fi amintiți ca o oportunitate de aur, în orice caz, suntem pe drumul cel bun, sezonul este încă lung. Funcționăm cu mai puțini bani decât mulți dintre rivalii noștri, dar asta ne face totuși să vrem să câștigăm fiecare meci. Nu ne este frică de nimeni - încercăm să dezvoltăm această mentalitate. Am câștigat toate meciurile, de până acum -Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB-, în special lupta împotriva campioanei și câștigătoarei Cupei, Craiova, a fost dificilă, sunt mândru de băieți. A trebuit să construim o echipă care să poată apăra, ataca și juca fotbal împreună. Încă de la început, cel mai important lucru a fost că jucătorii au fost deschiși la ideile mele, le-au înțeles și au crezut în ceea ce ne doream să realizăm. Și au făcut-o. Avem în lot atât jucători experimentați, cât și tineri, se completează bine reciproc, fiecăruia i se dă o sarcină importantă”, mai spune portughezul, care s-a acomodat în țara noastră: „Mă simt minunat alături de familia mea, capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la centrul de antrenament (n.r. cantonamentul de la Săftica), dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului, mergem la micul dejun și la cină. Sunt multe lucruri de văzut, parcul Herăstrău este minunat, e bine să te plimbi acolo și să te descarci”. Campos a ajuns în vara aceasta la Dinamo, adunând până acum 12 meciuri, dintre care nouă câștigate, două egaluri și o înfrângere, contractul său fiind valabil până la jumătatea lui 2028.