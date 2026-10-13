„Are privirea și zâmbetul soției mele!” Aurel Padureanu își va vedea în sfârșit nepoțica din America. Când revine fiul lui în țară cu familia

Aurel Pădureanu așteaptă cu nerăbdare să-și strângă în brațe nepoțica, pe Anastasia Cornelia, născută în America, și pe care, de doi ani, a văzut-o numai în fotografii și pe video. Exclusiv pentru Click!, artistul susține că micuța îi mai alină dorul de femeia iubită, regretata Cornelia Catanga.

1/6 Anastasia a moștenit frumusețea Corneliei Catanga, bunica ei Foto: Facebook

Anastasia a împlinit doi ani. Mesajul tatălui ei, Alexandru Pădureanu: „Îngerii să îți vegheze pașii!”

Anastasia Cornelia, nepoțica regretatei soliste Cornelia Catanga, a împlinit doi ani. La ceas aniversar, tatăl ei, pianistul Alexandru Pădureanu, i-a transmis un mesaj emoționant, prin care își exprimă dragostea imensă de părinte:

„La mulți ani, sănătoși și frumoși, prințesa lui tati! Fericirea mea cea mai mare! Ochișorii mei frumoși, raza mea de soare! Ai făcut doi anișori de când ești centrul universului meu. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ocrotească, îngerii să-ți vegheze pașii, iar fericirea să te însoțească la fiecare colț de drum.

Dacă aș putea să-ți dăruiesc o lume întreagă, ți-ai da seama că tot nu este de ajuns pentru cât de mult te iubesc!”.

„Când mă prăbușesc, tu mă ridici!”

Alexandru Pădureanu mai susține că fiica îi dă putere, în momentele mai grele ale vieții:

„Fiecare pas mic pe care-l faci lasă o urmă uriașă în inima mea. Prin tine am devenit cea mai bună versiune a mea și văd lumea cu alți ochi! Prin bunătate, prin blândețe și sensibilitate. Prin tine respir, iubirea mea! Când în viața mea este întuneric, tu aduci mereu lumina!

Când mă prăbușesc, tu mă ridici! Când viața mă încearcă, tu îmi dai putere să merg mai departe și îmi ștergi lacrimile! Te iubesc! Mă rog la bunul Dumnezeu să-mi dea putere de muncă să te pot face fericită și să-ți pot dărui tot ce ai visat. La mulți ani binecuvântați și Dumnezeu să te ocrotească și să te binecuvânteze pe tine și pe toți copiii din lume!”.

Aurel Pădureanu: „Nepoțica îmi alină dorul de Cornelia mea”

Iar bunicul Aurel Pădureanu de-abia așteaptă să o țină în brațe pe micuța care îi amintește de soția lui, Cornelia Catanga:

„Anastasia are privirea și zâmbetul soției, chiar îmi alină dorul de Cornelia mea. Ea își dorea tare mult o nepoțică, cred că, de acolo, de Sus, este fericită și o veghează.

Pe Anastasia o mai văd în poze, îmi trimite fiul meu video cu ea, dar n-am ținut-o niciodată în brațe, locuiesc în America. Alex mi-a promis că la începutul anului viitor vor veni cu fata în țară, în România, de-abia aștept să o văd. Aș fi vrut să mă duc eu acolo, dar drumul e prea lung, prea obositor pentru mine, atâtea ore în avion.

Poate, într-o bună zi, fiul meu, mare pianist de jazz, va reveni definitiv cu familia în România, ca artist, în țara ta e cel mai bine. Nici în America nu umblă câinii cu covrigi în coadă, de câțiva ani, peste tot, în toată lumea, viața e grea, totul s-a scumpit!”, a menționat Aurel Pădureanu, exclusiv pentru Click!

Cornelia Catanga și-a presimțit sfârșitul? Care au fost ultimele ei cuvinte

Aurel Pădureanu își amintește și de ultimele momente în care a văzut-o pe Cornelia lui în viață, înainte de a fi dusă cu ambulanța la spital:

„Era foarte speriată, când a fost urcată în ambulanță. Mi-a zis: „Gata, mă duci?”. Nu voia la spital, se temea că nu mai iese vie de acolo, că va muri departe de noi, voia să fie tratată acasă. Nu suporta să stea în spital, mai fusese internată, după ce suferise un infarct. Mereu îmi spunea că vrea să moară în patul ei”, mai spune artistul, exclusiv pentru Click!

Cornelia Catanga, căreia atât de frumos i se mai spunea și „Regina muzicii lăutărești”, a încetat din viață pe 26 martie 2021, la vârsta de 63 de ani. A fost înmormântată la Cimitirul Ghencea Civil.