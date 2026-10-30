Te trezești în toiul nopții cu inima bătând mai repede, mintea plină de griji și senzația că nu mai poți adormi, indiferent cât de mult încerci? Anxietatea nocturnă poate transforma o trezire obișnuită într-un moment dificil, mai ales atunci când gândurile despre problemele de peste zi sau responsabilitățile de mâine încep să se acumuleze, iar liniștea din jur pare să le amplifice. Deși această experiență poate fi neplăcută, există câteva tehnici simple care te pot ajuta să reduci tensiunea, să îți recapeți calmul și să îi oferi organismului șansa de a reveni la somn.

Anxietatea te trezește în toiul nopții? 5 trucuri pentru a te liniști Foto: arhiva

Primul lucru pe care merită să îl reții este că nu trebuie să te obligi să adormi imediat. Presiunea de a recupera fiecare minut de somn poate accentua neliniștea și poate întreține cercul vicios dintre anxietate și insomnie. În loc să te concentrezi pe cât timp ai mai rămas până dimineață, încearcă să îți îndrepți atenția spre ceea ce te ajută să te simți în siguranță și să te relaxezi.

De ce te trezești în timpul nopții cu o stare de anxietate

Trezirile nocturne însoțite de neliniște pot avea mai multe explicații, iar identificarea cauzei depinde de frecvența episoadelor, de simptomele asociate și de contextul în care apar. Stresul prelungit, grijile legate de serviciu, dificultățile personale sau schimbările importante din viață pot contribui la apariția gândurilor repetitive care devin mai greu de ignorat atunci când nu mai există activități care să îți distragă atenția.

În plus, somnul poate fi influențat de consumul de cafea sau alte produse cu cofeină în a doua parte a zilei, de alcool, de anumite medicamente, de modificările hormonale ori de un program de odihnă neregulat. Uneori, trezirile repetate sunt asociate și cu probleme medicale, precum apneea în somn, durerile cronice sau alte afecțiuni care fragmentează odihna.

Dacă episoadele se repetă frecvent, persistă mai multe săptămâni sau îți afectează activitățile din timpul zilei, este recomandat să discuți cu un medic. Nu presupune automat că orice trezire cu palpitații este provocată de anxietate. Durerea puternică în piept, dificultățile severe de respirație sau pierderea cunoștinței necesită evaluare medicală de urgență.

5 metode prin care poți calma anxietatea nocturnă și poți readormi

Atunci când te trezești cuprins de griji, nu este necesar să aplici toate tehnicile deodată. Alege una sau două metode care îți sunt confortabile și acordă-ți timp să observi dacă tensiunea începe să scadă, fără să transformi readormirea într-o nouă obligație.

1. Nu te mai uita la ceas și nu calcula câte ore de somn ți-au rămas

Verificarea orei poate părea un gest nevinovat, însă pentru o persoană deja neliniștită poate deveni începutul unui șir de gânduri apăsătoare. Dacă vezi că mai sunt doar câteva ore până când trebuie să te trezești, este posibil să începi să calculezi cât de obosit vei fi a doua zi, cum te vei descurca la serviciu sau ce activități nu vei putea face la fel de bine.

Aceste scenarii cresc presiunea de a adormi imediat, iar organismul poate rămâne într-o stare de alertă tocmai când ai nevoie să se relaxeze. Pentru a evita acest lucru, întoarce telefonul cu ecranul în jos, nu aprinde ecranul pentru a verifica ora și încearcă să renunți la calculele despre durata somnului.

Reamintește-ți că o noapte mai puțin odihnitoare nu înseamnă automat că întreaga zi următoare va fi un eșec. Nu trebuie să rezolvi toate problemele în timpul nopții și nici să obții un anumit număr de ore de somn cu orice preț. Pentru moment, este suficient să îți permiți să stai confortabil și să te odihnești.

2. Respiră lent și confortabil pentru a reduce tensiunea

Atunci când te simți anxios, poți observa că respiri mai repede, că îți încordezi pieptul sau că îți este greu să îți găsești o poziție confortabilă. Încetinirea blândă a respirației poate contribui la reducerea senzației de agitație și te poate ajuta să îți muți atenția de la gândurile neliniștitoare către o activitate simplă și repetitivă.

Încearcă să inspiri ușor pe nas timp de aproximativ trei-patru secunde, apoi să expiri lent timp de cinci-șase secunde, dacă acest ritm îți este confortabil. Repetă de câteva ori, fără să tragi aer cu forța, să îți umpli excesiv plămânii sau să îți ții respirația.

Nu este nevoie să numeri perfect secundele și nici să obții un anumit rezultat. Dacă observi că exercițiul îți provoacă amețeală, senzație de sufocare sau disconfort, renunță la ritmul impus și revino la respirația naturală. Scopul este să îți oferi un moment de calm, nu să transformi respirația într-un test pe care trebuie să îl treci.

3. Adu-ți atenția în prezent, în loc să urmărești fiecare gând anxios

În timpul nopții, grijile pot părea mai urgente decât sunt în realitate, iar mintea poate reveni la conversații dificile, greșeli din trecut sau situații care încă nu s-au întâmplat. Încercarea de a elimina cu forța aceste gânduri le poate face să revină și mai insistent, motiv pentru care este util să îți schimbi, cu blândețe, punctul de concentrare.

O metodă simplă este să observi câteva senzații din jurul tău: felul în care perna îți susține capul, greutatea păturii pe corp, contactul spatelui cu salteaua sau temperatura aerului pe piele. Poți asculta și sunetele din cameră ori îți poți urmări respirația fără să încerci să o modifici.

Atunci când apare o nouă grijă, nu este nevoie să te cerți pentru că ai început din nou să te gândești la ea. Observă pur și simplu ce se întâmplă și întoarce-ți atenția către senzațiile fizice. Exercițiul nu urmărește să îți golească mintea de orice gând, ci să te ajute să nu te lași antrenat în fiecare scenariu pe care îl construiește.

Dacă te preocupă o problemă concretă, poți să îți spui că vei reveni asupra ei dimineața, când vei avea mai multă energie și o perspectivă mai clară. Unele lucruri pot aștepta până la începutul zilei, fără să fie necesar să găsești o soluție în miez de noapte.

4. Relaxează treptat mușchii încordați

Anxietatea nu se manifestă numai prin gânduri accelerate, ci și prin reacții fizice pe care uneori nici nu le observi imediat. Este posibil să îți încleștezi maxilarul, să îți ridici umerii, să îți încordezi mâinile sau să îți menții abdomenul tensionat chiar și atunci când stai întins în pat.

Pentru a diminua această tensiune, îndreaptă-ți atenția, pe rând, către diferite zone ale corpului, începând cu fruntea și maxilarul și continuând cu umerii, brațele, abdomenul și picioarele. În fiecare zonă, încearcă să observi dacă poți renunța puțin la încordare, fără să te forțezi să obții o relaxare completă.

Dacă îți este confortabil, poți încorda ușor mușchii palmelor timp de câteva secunde, după care îi relaxezi și observi diferența dintre cele două stări. Poți proceda la fel cu umerii sau cu picioarele, evitând zonele dureroase și orice mișcare care îți provoacă disconfort.

O asemenea rutină poate deveni un semnal că este momentul să încetinești ritmul și să îți îndrepți atenția către corp, în loc să continui să analizezi problemele care te-au trezit. Nu trebuie să simți că întreaga tensiune a dispărut pentru ca exercițiul să fie util.

5. Dacă nu reușești să adormi, ridică-te din pat pentru o perioadă scurtă

Dacă ai stat treaz mult timp, ai încercat mai multe metode de relaxare și ai început să te simți tot mai frustrat, este posibil ca patul să ajungă să fie asociat cu efortul de a adormi și cu teama că nu vei reuși. În astfel de situații, poate fi util să te ridici pentru scurt timp, în loc să rămâi întins și să urmărești cu îngrijorare trecerea timpului.

Mergi într-o altă cameră sau așază-te într-un loc confortabil, folosind o lumină slabă, și alege o activitate liniștită, precum cititul câtorva pagini dintr-o carte tipărită ori ascultarea unei înregistrări relaxante la volum redus. Evită să deschizi rețelele sociale, să citești știri alarmante sau să începi activități solicitante care te-ar putea trezi și mai mult.

Întoarce-te în pat atunci când simți că somnolența revine, fără să îți impui un termen-limită pentru adormire. Această abordare face parte din principiile terapiei cognitiv-comportamentale pentru insomnie, o metodă utilizată pentru tratarea dificultăților persistente de somn.

Dacă trezirile nocturne devin un obicei, iar oboseala îți afectează concentrarea, dispoziția sau funcționarea de zi cu zi, nu te limita la tehnici de moment. Discută cu un specialist despre cauzele posibile și despre opțiunile de tratament potrivite situației tale.

Ce să faci după o noapte în care te-ai trezit cu anxietate

O trezire însoțită de neliniște nu înseamnă automat că ai pierdut întreaga noapte de somn și nici că vei avea neapărat o zi dificilă. Este important să nu transformi episodul într-o dovadă că nu poți dormi bine, deoarece teama de o nouă noapte nedormită poate contribui, la rândul ei, la menținerea anxietății.

Încearcă să păstrezi un program de somn cât mai regulat, să reduci consumul de cofeină în orele dinaintea culcării și să eviți folosirea alcoolului ca metodă de relaxare. Chiar dacă poate provoca somnolență inițială, alcoolul poate fragmenta somnul pe parcursul nopții. De asemenea, o rutină liniștită înainte de culcare te poate ajuta să faci trecerea de la activitățile zilei la odihnă.

Dacă te trezești din nou cu anxietate, amintește-ți cele cinci metode: nu verifica ora, respiră într-un ritm confortabil, concentrează-te asupra prezentului, relaxează mușchii și ridică-te pentru scurt timp dacă somnul nu revine. Alege ceea ce funcționează pentru tine și renunță la orice exercițiu care îți provoacă disconfort.

Cel mai important este să nu te lupți cu somnul. Nu poți controla întotdeauna momentul în care adormi, însă poți încerca să reduci presiunea, să răspunzi mai calm la gândurile anxioase și să creezi condiții favorabile odihnei. Dacă anxietatea nocturnă persistă, se intensifică sau îți afectează semnificativ viața de zi cu zi, solicită ajutorul unui medic sau al unui specialist în sănătate mintală.