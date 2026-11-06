Soacra a făcut-o praf pe ispita Gabriella de la Insula Iubirii: „Se conectează mereu și oriunde de bărbați”

Gabriella, una dintre ispitele care au atras atenția în sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii”, a intrat din nou în atenția publicului, de această dată din cauza unui comentariu venit din partea mamei Biancăi Ghiurcă. Tânăra a fost criticată în mediul online după ce a apărut în platoul Antena Stars și a discutat despre experiența din Thailanda, dar și despre apropierea dintre ea și Marco.

Marco și Gabriella Foto: Captură Antena 1

Mesajul a fost publicat la o postare despre Gabriella și nu a trecut neobservat de internauți. Mama Biancăi a ales să facă o remarcă ironică la adresa ispitei, făcând referire la interacțiunile acesteia cu bărbații. Comentariul a reaprins discuțiile despre comportamentul celor implicați în povestea care a ținut telespectatorii cu ochii pe emisiune.

Mama Biancăi Ghiurcă, mesaj ironic la adresa ispitei Gabriella

Apropierea dintre Marco și Gabriella a fost unul dintre subiectele intens discutate în actualul sezon „Insula Iubirii”. Concurentul a mers în Thailanda alături de iubita sa, Bianca Ghiurcă, însă interacțiunile cu ispita au atras atenția și au generat numeroase comentarii din partea publicului.

După filmările din Thailanda, Gabriella a fost invitată în emisiunea Antena Stars, unde a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în cadrul show-ului. Apariția televizată a readus în discuție momentele petrecute alături de Marco și apropierea dintre cei doi.

Ulterior, o postare dedicată tinerei a devenit locul unei noi controverse. Printre comentariile lăsate de utilizatori s-a remarcat intervenția mamei Biancăi Ghiurcă, care nu a ezitat să transmită o replică acidă la adresa ispitei.

„Da, ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”, a scris mama concurentei, făcând referire la Gabriella.

Foto: Instagram

Remarca a atras atenția și a readus în prim-plan tensiunile generate de interacțiunea dintre Marco și ispita care a reușit să îi capteze atenția în emisiune.

Internauții au intervenit după comentariul mamei Biancăi

Replica nu a rămas fără ecou în mediul online. O altă utilizatoare a intervenit în discuție și a atras atenția asupra faptului că Marco era cel care avea o relație cu Bianca, nu Gabriella.

Internauta a subliniat că responsabilitatea pentru respectarea limitelor unui cuplu îi revine, în primul rând, persoanei care se află deja într-o relație. Astfel, discuția s-a mutat de la comportamentul ispitei la responsabilitatea concurentului față de partenera sa