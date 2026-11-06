 Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului
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Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc! De ce a renunțat influencerița la plecarea planificată de la începutul anului

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Socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg, iar Larisa Udilă a simțit acest lucru pe propria piele. Influencerița a fost nevoită să renunțe la vacanța pe care o planificase alături de soțul ei, Alexandru Ogică, după ce afacerea familiei a ajuns într-o perioadă extrem de aglomerată.

Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc
Larisa Udilă și-a anulat vacanța în Maroc Foto: Arhivă Click!

De ce a renunțat Larisa Udilă la vacanța în Maroc

Cei doi aveau programată o călătorie în Maroc, însă comenzile numeroase și pregătirile pentru campania de Black Friday i-au determinat să își schimbe planurile. Larisa a explicat că în prezent cea mai mare parte a timpului lor este dedicată businessului cu parfumuri.

„Lucrăm la un proiect foarte mare pentru parfumurile mele. Și cumva toată viața noastră acum se învârte în jurul lor. Și producem acum niște stocuri de mii de bucăți, pentru că urmează să mai facem o rundă de Black Friday. Și vrem să facem și niște pachete pentru Crăciun și suntem foarte, foarte ocupați cu asta”, a spus Larisa, potrivit cancan.ro

Influencerița a povestit că rezervase vacanța încă de la începutul anului și alesese special această perioadă pentru plecare. Nu se aștepta însă ca produsele să se vândă atât de repede și cererea să fie atât de mare, motiv pentru care a decis să rămână acasă și să se ocupe de afacere.

„O luasem din timp, de la începutul anului. O luasem special pentru perioada aceasta, dar când am văzut că s-au epuizat produsele atât de repede și este cerere, am luat decizia de a anula plecarea.”

„Și nu am mai putut să ne recuperăm nimic. Dar suntem fericiți oricum”

Mai mult, Larisa Udilă a dezvăluit că ea și soțul său aveau deja biletele cumpărate, însă au așteptat până în ultimul moment înainte de a lua decizia finală. Din păcate, nu au mai reușit să recupereze banii investiți în călătorie.

„Nu, păi aveam biletele cumpărate și am așteptat așa până în ultima clipă să vedem ce se întâmplă, dacă plecăm sau nu. Și când am văzut că este nevoie de noi la fabrică și cu materialele de content, am zis: <<Nu, mai lăsăm>>. Și nu am mai putut să ne recuperăm nimic. Dar suntem fericiți oricum.”

Ce planuri au Larisa Udilă și Alexandru Ogică

Larisa Udilă și Alexandru Ogică formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. Cei doi și-au construit o familie împreună și au doi copii. În ceea ce privește planurile pentru perioada următoare, influencerița a mărturisit că își dorește în primul rând să finalizeze casa și să se mute alături de cei dragi.

„Ne dorim să finalizăm casa, să putem să ne mutăm. Și să fim sănătoși, atât. În rest ce vrea Dumnezeu, mergem cu voia lui.”

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