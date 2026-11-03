 Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă
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Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă

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A fost o luptă crâncenă la „Asia Express” pentru avantaj. Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat la jocul de amuletă, iar cursa s-a terminat cu o accidentare destul de urâtă. 

Accidentare în jocul pentru amuletă.
Accidentare în jocul pentru amuletă. Foto: a1.ro

Amuleta din semifinala emisiunii „Asia Express” este extrem de improtantă când vine vorba de strângerea punctelor necesare, concurenții având nevoie de ele pentru a se califica în finală. Bătălia cea mare s-a dat pentru primele două poziții, astfel că echipele formate din Gabi Torje și Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat la joc.

Bătălie aprigă pentru amuletă

Miza știți care este! În afară de o amuletă de 1000 de euro oferită de Kaufland: ștampile!”,a anunțat Irina Fodor la începutul cursei, explicându-le regulile jocului. Echipele și-au făcut strategiile și au fugit în goana după primele locuri.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă și-au dorit extrem de mult să finalizeze misiunile înaintea celor doi sportivi „Chiar ne doream foarte mult să câștigăm acest joc. E foarte important să-l câștigăm astăzi”, mărturisește Alex. 

„Și într-un final să câștigăm și noi în fața băieților!” adaugă Valerie.

De cealaltă parte, Gabi Torje și Alin Alexuc sunt conștienți de faptu că cealaltă echipă este una extrem de puternică. „Acum noi știm că sunt puternici, știm că se înțeleg foarte bine. Au o conexiune foarte bună”, a spus Gabi.

„Echipă competitivă, nu se lasă ușor”, adaugă Alexuc.

Accidentare în timpul cursei pentru amuleta „Asia Express”

Cursa s-a desfășurat pe canalele Chinei, în care concurenții au țipat unii peste alții, s-au încăierat cu gâștele și chiar s-au lovit. Gabi și Alex au fost ”alergătorii”, în timp ce Alexuc și Valeria au trebuit să descrie caracterele chinezești pe care le vedeau pe bărcuțe pentru coechipierii lor.

S-a produs și o accidentare chiar greu de privit din fața televizorului. Concentrat să-l facă pe Gabi să înțeleagă ceea ce a văzut, Alexuc a alunecat pe dreptele ude care duceau la canal și a căzut pe spate. Cu toate acestea, el a continuat jocul. Întrebat de Irina dacă are nevoie de un medic, el a refuzat și și-a continuat lupta pentru prețioasele puncte.

„Valerie țipa și eu cum voiai s-o acopăr pe Valerie? Trebuia să țip mai tare”, explică Alexuc. „Nu mai înțelegeam nimic!”.

Fostul rugbist a încercat să explice cum s-a ajuns la o asemenea accidentare. „La altă ieșire, am dat de niște scări, era și ud afară”, spune el. „Alunec și sar în sus!”.

„L-am văzut în apă până la brâu”, spune și Gabi.

Cine a câștigat penultimul joc pentru avantaj

După toată această provocare, dorința lui Valerie Lungu s-a împlinit: ea și soțul ei au ajuns la Irina înaintea celor doi sportivi și au câștigat penultimul joc pentru avantaj de pe Drumul Mătăsii. 

Valerie și Alex s-au mișcat mai rapid și au adunat literele într-un timp scurt, formând proverbul cerut de Irina: „Sufletul omenirii este vinul”.

„A fost un câștig pe merit! Chiar mi-am dat sufletul aici și pentru mine această probă a fost una dintre cele mai grele”, a spus Alex.

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