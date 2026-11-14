Andreea Bănică, atentă la felul în care arată și la sănătatea sa, la 48 de ani. Ce face artista pentru a se menține în formă

Andreea Bănică reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat la vârsta de 48 de ani, iar artista spune că aspectul său nu este întâmplător. În spatele felului în care arată se află o rutină bine pusă la punct, sport, alimentație atent aleasă și multă grijă pentru sănătate. Vedeta acordă o atenție deosebită prevenției și nu neglijează controalele medicale, păstrând permanent legătura cu specialiștii care îi urmăresc starea de sănătate.

Cum se menține în formă Andreea Bănică Foto: sursa: Instagram

Cum reușește Andreea Bănică să se mențină în formă la 48 de ani

Cântăreața consideră că trecerea anilor nu trebuie să își lase neapărat amprenta asupra unei femei, atât timp cât aceasta are grijă de ea și adoptă obiceiuri sănătoase. Andreea Bănică spune că face mișcare în mod regulat, este atentă la ceea ce mănâncă și încearcă să fie mereu informată în privința celor mai noi recomandări din domeniul medical.

„Au trecut anii și trec în continuare. Dacă o femeie are grijă de ea, ar trebui să nu se vadă sau să se vadă mai puțin. În primul rând, mi-am creat o rutină, fac sport, mișcare, nu mă dau în lături de la mișcare, mănânc ce trebuie”, a declarat Andreea Bănică pentru Spynews.ro.

„Mă interesează tot ce se întâmplă în domeniul medicinei”

Artista a mărturisit că sănătatea este una dintre prioritățile sale și că nu ia decizii în această privință fără să se consulte cu medicii. Aceasta ține legătura atât cu diabetologul, cât și cu ginecologul și urmărește constant ce trebuie să facă pentru a-și menține starea de bine.

„La acest moment, sunt tot timpul la curent cu foarte multe lucruri, sunt mână în mână cu doctorii care au grijă de mine, de sănătatea mea. Mă interesează tot ce se întâmplă în domeniul medicinei, sunt în continuă legătură cu diabetologul, ginecologul, despre sănătatea mea, despre ce trebuie să fac la momentul acesta”, a mai spus artista.

Andreea Bănică: „Îmi place să previn tot ce se poate întâmpla rău în viața mea”

Pentru Andreea Bănică, grija față de propria persoană înseamnă, înainte de toate, prevenție. Vedeta spune că își dorește să fie sănătoasă și să aibă energia necesară pentru a se bucura cât mai mult timp de familia sa și pentru a-și crește copiii.

„Nu vreau să mă las așa pe mâinile oricui și vreau să am grijă de mine, să fiu sănătoasă, să pot să-mi cresc copiii și să am grijă de ei cât mai mult timp. Eu sunt cu prevenția, îmi place să previn tot ce se poate întâmpla rău în viața mea”, a mai declarat cântăreața.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de peste 30 de ani. Cum își păstrează relația

Andreea Bănică și Lucian Mitrea. Foto: Arhiva Click!

Dincolo de carieră și de preocuparea pentru sănătate, Andreea Bănică se bucură și de o familie frumoasă. Artista este căsătorită din 2008 cu Lucian Mitrea, alături de care formează un cuplu de peste trei decenii. Cei doi au împreună doi copii, Sofia și Noah, iar familia ocupă un loc important în viața lor.

Într-o perioadă în care tot mai multe cupluri ajung la despărțire, artista a vorbit, într-un interviu acordat publicației Click!, despre secretul relației sale de lungă durată și despre motivele pentru care ea și soțul său au rămas împreună atât de mulți ani.

„Nu e cazul la noi! Îți dai seama că eu am stat cu el și sunt cu el de mai mult timp decât am stat acasă la părinții mei! La părinții mei am stat până la 18 ani, în rest toți anii până acum vreo 30 i-am petrecut numai cu Lucian. Atât de mult ne-am iubit și ne iubim încât nimeni nu poate să ne distrugă atât de ușor. S-au mai făcut încercări, au fost inventate tot felul de scenarii, dar noi ne-am văzut de viață în continuare. Și eu nu sunt vreo femeie care să accepte unele lucruri sau care ar fi iertat ceva.

El însă știe foarte bine cum să se comporte cu mine și cu familia noastră, el m-a acceptat așa cum sunt eu. Noi n-am avut momente în care să ne certăm, doar atunci când era el managerul meu se mai iveau dispute profesionale însă. Dar în căsnicie n-avea sens să ne certăm! N-aveam de ce!”, a povestit artista.