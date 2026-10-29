Care e secretul căsniciei Andreei Bănică cu impresarul Lucian Mitrea? Ce spune artista despre momentele de cumpănă: „Nu sunt femeia care ar fi iertat ceva”

Pasăre rară pe la evenimentele mondene, Andreea Bănică a venit miercuri seara la Gala Leaders&Influencers Awards pentru a ridica un premiu nu pentru cariera ei solistică, ci pentru hotelul de la Eforie Nord pe care artista îl manageriază împreună cu soțul său, impresarul Lucian Mitrea. Andreea a vorbit cu acest prilej și despre căsnicia ei de aproape 20 de ani.

Andreea Bănică a arătat impecabil la ridicarea premiului la Gala Leaders&Influencers Awards by Flavia Covaciu, deși solista ne-a mărturisit că a venit direct de la cratiță. Andreea a făcut patru feluri de mâncare, pentru copii și pentru soțul ei, Lucian Mitrea, care sunt toți foarte pretențioși din acest punct de vedere.



Foto: Click!

Click!: Andreea, ai luat un premiu pentru hotelul vostru de la Eforie. Cum a fost vara aceasta pentru voi, productivă?

Andreea Bănică: Sunt mândră de acest premiu pentru că nu am mai luat de mult un premiu, plus că este și pentru hotelul nostru de la Eforie Nord care pentru mine este, practic, un vis împlinit.

De când eram puștoaică îmi doream să fac o pensiune. Vedeam cum vine lumea buluc la mare și cei care aveau case în Eforie Nord stăteau cu cheile la stradă ca să primească oaspeți. Acum nu se mai stă așa pentru că sunt foarte multe spații de cazare, multe hoteluri frumoase, printre care și al nostru și de care sunt foarte mândră. E chiar la malul mării, sări din pat în mare cum s-ar spune.

Foto: Click!

Click!: Știu că ați muncit mult la hotelul acesta, acum ați început să culegeți roadele? V-ați scos investiția?

Andreea Bănică: La noi au venit roadele din prima pentru că să știi, contrar a ce se spune, lumea vine la mare la Eforie. Nu spun asta pentru că sunt eu născută la Eforie Sud, ci pur și simplu asta este realitatea! Vine lumea la noi la mare!

Eu sunt acolo când începe sezonul de luni până joi, iar în weekend plec la concertele mele, la evenimente. Prin urmare, am două job-uri: de luni până joi sunt cum s-ar spune patron de hotel, iar în weekend merg să cânt. Am două joburi full time.

Unde mai pui că trebuie să mă mai ocup și de copii. Uite azi, înainte să vin aici, am făcut patru feluri de mâncare pentru că toți sunt pretențioși. Și Lucian e la fel. Fiecare a cerut un fel diferit de mâncare și le-am și făcut.

Andreea Bănică are o familie frumoasă Foto: Facebook

Click!: Apropo, ce mai fac copiii? La momentul acesta, care dintre ei îți ridică mai multe probleme: fata sau băiatul?

Andreea Bănică: Clar, băiatul meu Noah! E un un scorpion veritabil, vine ziua lui acum. Întotdeauna totul trebuie să fie ca el, trebuie să aibă ultimul cuvânt el. Mă moștenesc amândoi: Sofia are mai mult talent după părerea mea la cântat, dar și el vine tare din urmă. Acum o să aibă și el spectacol și l-am pus să învețe versurile la piesă că nu le știa.

Click!: O să aibă Lucian pe cine să impresarieze în continuare…

Andreea Bănică: Nu, că i-a ajuns cu mine, s-a săturat până peste cap! El a stat atâția ani de zile în spatele meu și îți dai seama că toate lucrurile negative erau undeva la el, toate se spărgeau în capul lui, tot felul de compromisuri etc. De aceea, am renunțat la el în ultimul timp ca impresar, acum e Marius China și este mult mai bine așa. Relația dintre noi e mult mai bună acum.

„Au încercat unii să facă niște scenarii, dar nu le-a ieșit!”

Click!: Ai văzut că, cel puțin anul acesta, multe cupluri s-au despărțit…

Andreea Bănică: Nu e cazul la noi! Îți dai seama că eu am stat cu el și sunt cu el de mai mult timp decât am stat acasă la părinții mei! La părinții mei am stat până la 18 ani, în rest toți anii până acum vreo 30 i-am petrecut numai cu Lucian. Atât de mult ne-am iubit și ne iubim încât nimeni nu poate să ne distrugă atât de ușor. S-au mai făcut încercări, au fost inventate tot felul de scenarii, dar noi ne-am văzut de viață în continuare. Și eu nu sunt vreo femeie care să accepte unele lucruri sau care ar fi iertat ceva.

El însă știe foarte bine cum să se comporte cu mine și cu familia noastră, el m-a acceptat așa cum sunt eu. Noi n-am avut momente în care să ne certăm, doar atunci când era el managerul meu se mai iveau dispute profesionale însă. Dar în căsnicie n-avea sens să ne certăm! N-aveam de ce!

Acum, pe plan profesional nu ne mai intersectăm decât cu hotelul unde eu mă implic dar pe altă latură. El se ocupă cu departamentul vânzări, eu sunt acolo să controlez să fie totul în regulă, să fie toate cum trebuie, să arate bine, să miroase bine, să fie curat impecabil, așa cum îmi place mie. Și la mine acasă trebuie să fie la fel ca la hotel, eu am niște standarde după care mă ghidez în viață. Curățenia e viața mea!