În ce săptămâni de sarcină se face morfologia fetală şi de ce este indicată

Cea mai detaliată evaluare ecografică a fătului, morfologia fetală ajută la detectarea anomaliilor la copilul nenăscut.

Morfologia fetală este o analiză ecografică a dezvoltării fătului, a placentei şi a lichidului amniotic, care arată, de asemenea, şi sexul copilului.

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În timpul acestei ecografii, medicul observă structurile anatomice ale fătului - craniu, coloană vertebrală, plămâni, stomac, rinichi, vezica urinară, membre -, şi arată starea cordonului ombilical. Ecografia permite şi efectuarea de măsurători şi analizează frecvenţa bătăilor inimii fătului.

Ce poate detecta

Potrivit dr. Cerasela Dobre, medic specialist obstetrică-ginecologie, Sanador, "morfologia fetală este un examen medical important din timpul sarcinii prin care se realizează un studiu detaliat al structurii și dezvoltării fătului, cu ajutorul ecografiei. Această evaluare complet neinvazivă ajută medicii să monitorizeze evoluția fătului și să depisteze eventualele anomalii sau probleme ce ar putea afecta sănătatea copilului sau a mamei. Ecografia utilizează unde sonore pentru a genera imagini ale fătului și ale structurii interne a uterului.

Morfologia fetală este esențială pentru monitorizarea sănătății fătului, detectarea unor posibile malformații cum ar fi defecte ale inimii, malformații ale creierului sau alte anomalii structurale. În plus, investigația permite verificarea dezvoltării normale a organelor interne ale fătului (rinichi, ficat, plămâni), monitorizarea dezvoltării fătului în raport cu vârsta gestațională, evaluarea poziției fătului și a stării placentei, detectarea timpurie a riscurilor pentru nașterea prematură.

Scopul ecografiilor morfologice din timpul sarcinii este de a identifica problemele devreme și de a oferi părinților informații care îi pot ajuta să ia decizii informate privind sarcina și nașterea.

Trebuie reținut că, deși ecografiile sunt foarte precise și eficiente, nu toate malformațiile pot fi identificate cu exactitate. Unele afecțiuni pot fi greu de depistat, iar anumite anomalii nu sunt vizibile până în stadii mai avansate ale sarcinii. De asemenea, ecografiile nu pot detecta toate problemele genetice, iar unele teste suplimentare, precum amniocenteza sau testele de sânge, pot fi necesare pentru un diagnostic complet".

Când trebuie făcută

În funcție de momentul sarcinii, există mai multe etape și tipuri de ecografii realizate pentru a studia dezvoltarea fătului:

· Morfologia de trimestru I, între săptămânile 11+0 zile – 13+6zile. Aceasta are ca scop estimarea exactă a vârstei fătului, în funcție de lungimea sa cranio-caudală. Tot acum, pot fi identificate posibile sarcini multiple, dar pot fi observate și anomalii structurale de la nivelul craniului, al membrelor sau al inimii, dacă acestea există. Morfologia de trimestru I este adesea efectuată odată cu așa-numitul dublu test, în fapt o testare din sângele matern prin care se determină riscul de anomalii cromozomiale fetale.

· Morfologia de trimestru II, între săptămânile 22 și 24 de sarcină. Aceasta este o ecografie mai detaliată, ce ajută la detectarea unor eventuale anomalii structurale ale fătului. Medicul obstetrician va verifica organele interne (creier, inimă, rinichi, stomac), membrele și fața fătului (simetria orbitelor, integritate buzelor).

· Morfologia de trimestru III, între săptămânile 32 și 34 de sarcină. În acest interval, se urmărește curba de creștere fetală, dezvoltarea armonioasă a organelor interne și eventualele riscuri legate de poziția fătului sau de placentă.