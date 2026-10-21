Cum poţi folosi ghimbirul dacă ai migrene

Ghimbirul este utilizat de secole în medicina tradițională pentru proprietățile antiinflamatoare și digestive.

Ghimbirul poate contribui la ameliorarea unor simptome asociate migrenei, precum durerea, greața și sensibilitatea la lumină. Deși nu înlocuiește tratamentele prescrise, poate reprezenta o opțiune complementară utilă.

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Migrena implică activarea căilor inflamatorii și a mediatorilor durerii. Compușii activi din ghimbir, în special gingerolii, au efecte similare antiinflamatoarelor nesteroidiene, dar cu risc gastric mai redus. Poate fi utilizat sub formă de ceai, capsule cu extract standardizat (de 400–500 mg), tinctură sau 2 lingurițe de ghimbir proaspăt ras.

Reduce simptomele asociate

Greața însoțește frecvent migrena. Ghimbirul este recunoscut pentru efectul antiemetic, demonstrat și în greața din sarcină, chimioterapie sau postoperator. Gingerolii pot accelera motilitatea gastrică, facilitând golirea stomacului și reducând disconfortul.

Fotofobia este un simptom frecvent în migrenă. În cercetări clinice, persoanele care au primit ghimbir împreună cu tratamentul standard au raportat mai rar sensibilitate la lumină la 30 și 90 de minute după administrare.

Sporește efectul antiinflamatoarelor

Un studiu clinic a evaluat asocierea extractului de ghimbir cu un antiinflamator administrat intravenos. Grupul care a primit ghimbir a prezentat o reducere mai rapidă a durerii și o îmbunătățire a stării de bine. Acest rezultat sugerează un posibil efect sinergic atunci când ghimbirul este utilizat ca adjuvant.

Are efect calmant și reduce stresul

Un factor declanșator major al migrenei este stresul. Ghimbirul conține antioxidanți care pot contribui la reducerea simptomelor de anxietate. Unele studii au indicat beneficii atunci când este asociat terapiei standard pentru tulburări anxioase. Consumul de ceai de ghimbir sau utilizarea uleiului diluat pentru masaj la nivelul tâmplelor poate avea efect relaxant.

Modalități de administrare și dozaj

Ghimbirul este disponibil sub formă proaspătă, uscată, pudră, extract lichid, capsule sau ceai. Aproximativ 1/2 linguriță de ghimbir ras echivalează cu 500 mg extract standardizat. Doza zilnică nu ar trebui să depășească 3 - 4 g de produs standardizat.

● Ceaiul se obține dintr-o bucată de rădăcină de ghimbir proaspăt de aproximativ 3-4 cm (cât o nucă mică), 500 ml de apă și opțional: zeamă de lămâie, miere, puțină scorțișoară.

Se taie ghimbirul în felii subțiri sau, pentru un plus de aromă, se dă pe răzătoarea mică. Apa se pune la fiert și când dă în clocot se adaugă feliile sau ghimbirul ras. Se lasă la fiert, în continuare, la foc mic, 10-15 minute. Cu cât fierbe mai mult, cu atât ceaiul va fi mai iute și mai concentrat. Se strecoară lichidul și după ce s-a răcit puțin se poate adăuga zeama de la o jumătate de lămâie și o linguriță de miere pentru a spori efectul antiinflamator.

● Tinctura concentrată de ghimbir (cu alcool) se administrează în picături, fiind foarte concentrată. Se folosesc 200 g de rădăcină de ghimbir proaspăt, 500 ml de alcool alimentar (40-50% alcool), un borcan de sticlă cu capac etanș, curat și sterilizat cu apă clocotită și uscat și o sticluță cu picurător (pipetă) pentru depozitarea finală.

Ghimbirul mărunțit se pune în borcanul sterilizat. Se toarnă alcoolul peste el, până-l acoperă complet, și se închide borcanul ermetic. Apoi, se agită bine borcanul și după aceea se păstrează într-un loc răcoros și ferit de lumină. Se lasă la macerat 3 - 6 săptămâni. Ideal este să agiţi borcanul o dată pe zi, în prima săptămână, apoi să-l verifici ocazional. După perioada de macerare, strecoară lichidul printr-un tifon dublu sau o sită foarte fină, storcând bine pulpa de ghimbir pentru a extrage tot lichidul. Toarnă tinctura obținută în sticluța cu picurător.

Tinctura este concentrată, așa că se administrează 15 picături, de 2 ori pe zi, dizolvate într-un pahar cu apă sau ceai.

Precauţii

Consumul de ghimbir (mai ales sub formă concentrată) poate interacționa cu anumite medicamente, de exemplu, cu anticoagulantele și nu este recomandat persoanelor cu afecțiuni biliare sau înainte de intervenții chirurgicale. Este întotdeauna bine să consulți un specialist înainte de a începe o cură cu ghimbir.