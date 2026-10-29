Chiftele de curcan, o idee delicioasă pentru orice masă

Fragede și gustoase, chiftelele de curcan sunt potrivite atât pentru o masă în familie, cât și pentru pachet.

Chiftele de curcan Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru chiftele

500 g carne tocată de curcan

1 ceapă, tăiată mărunt

1 lingură pătrunjel tăiat fin

1 lingură mărar tăiat fin

2 ouă

100 g pesmet

2 căței de usturoi, zdrobiți

sare, după gust

piper, după gust

Pentru garnitură

1 broccoli, spălat și rupt buchețele

1-2 ardei grași roșii

Mod de preparare

Pentru chiftele, amesteci, într-un bol, carnea cu restul ingredientelor. Omogenizezi compoziția și formezi din ea chifteluțe pe care le așezi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Le dai la cuptorul încins aproximativ 30 de minute, apoi le întorci și le mai ții încă 10 minute. Le scoți și le lași la răcit.

Speli broccoli, apoi îl pui la fiert în apă clocotită cu sare, aproximativ 10 minute. Îl scoți și îl așezi în apă cu gheață, ca să-și păstreze culoarea. Speli ardeii, le îndepărtezi nervurile și semințele și îi feliezi. Servești chiftele cu garnitură de broccoli și feliuțe de ardei grași.