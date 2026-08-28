Chiftele cu sos de roșii, perfecte pentru mesele de final de săptămână
Pentru aceia care apreciază rețetele cu rădăcini tradiționale, chiftelele cu sos de roșii sunt definiția echilibrului culinar. Este un preparat versatil, potrivit atât pentru mesele de weekend, cât și pentru o cină pregătită rapid.
Puține preparate reușesc să îmbine atât de armonios simplitatea cu savoarea precum chiftelele cu sos de roșii. Acest preparat clasic, prezent în bucătăriile de familie de generații întregi, cucerește prin frăgezimea chiftelelor și catifelarea sosului aromat, care transformă fiecare îmbucătură într-o promisiune de confort.
Ingrediente pentru trei porții
Pentru chiftele:
250 g carne tocată de porc
250 g carne tocată de vită
4 căței de usturoi
1 ceapă mică
1 ou
1 felie de pâine
sare, piper, pătrunjel
100 g pesmet
50 g cașcaval
ulei pentru prăjit
Pentru sos:
8 roșii
30 ml ulei
2 căței de usturoi
boia de ardei iute
sare, piper
cimbru, pătrunjel
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Mod de preparare
Amesteci cele două tipuri de carne cu ceapa tocată, usturoiul pisat, oul, pătrunjelul și felia de pâine înmuiată și stoarsă. Condimentezi după gust.
Formezi chiftelele, pui câte un cubuleț de cașcaval în mijloc, le treci prin pesmet și le prăjești în ulei.
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Pentru sos, opărești roșiile, le cureți de coajă, le toci și le călești cu usturoiul în ulei. Adaugi condimentele, apoi pasezi sosul și adaugi chiftelele. Fierbi 10 minute.
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