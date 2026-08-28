 Chiftele cu sos de roșii, perfecte pentru mesele de final de săptămână
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Chiftele cu sos de roșii, perfecte pentru mesele de final de săptămână

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Pentru aceia care apreciază rețetele cu rădăcini tradiționale, chiftelele cu sos de roșii sunt definiția echilibrului culinar. Este un preparat versatil, potrivit atât pentru mesele de weekend, cât și pentru o cină pregătită rapid.

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Foto: Shutterstock

Puține preparate reușesc să îmbine atât de armonios simplitatea cu savoarea precum chiftelele cu sos de roșii. Acest preparat clasic, prezent în bucătăriile de familie de generații întregi, cucerește prin frăgezimea chiftelelor și catifelarea sosului aromat, care transformă fiecare îmbucătură într-o promisiune de confort.

Ingrediente pentru trei porții

Pentru chiftele:

250 g carne tocată de porc

250 g carne tocată de vită

4 căței de usturoi

1 ceapă mică

1 ou

1 felie de pâine

sare, piper, pătrunjel

100 g pesmet

50 g cașcaval

ulei pentru prăjit

Pentru sos:

8 roșii

30 ml ulei

2 căței de usturoi

boia de ardei iute

sare, piper

cimbru, pătrunjel

Vezi și: Minitarte cu roșii

Mod de preparare

Amesteci cele două tipuri de carne cu ceapa tocată, usturoiul pisat, oul, pătrunjelul și felia de pâine înmuiată și stoarsă. Condimentezi după gust.

Formezi chiftelele, pui câte un cubuleț de cașcaval în mijloc, le treci prin pesmet și le prăjești în ulei.

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Pentru sos, opărești roșiile, le cureți de coajă, le toci și le călești cu usturoiul în ulei. Adaugi condimentele, apoi pasezi sosul și adaugi chiftelele. Fierbi 10 minute.

FOTO: Shutterstock

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