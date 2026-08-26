 Minitartele cu roșii au simplitatea celor mai gustoase gustări de final de vară
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Minitartele cu roșii au simplitatea celor mai gustoase gustări de final de vară

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Într‑o după‑amiază în care ai nevoie de un preparat culinar rapid și delicios, minitartetele cu roșii devin aliatul tău discret.

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Foto: Shutterstock

Minitartele cu roșii sunt perfecte pentru o gustare sau pentru momentele în care vrei să impresionezi fără efort și reprezintă dovada că eleganța culinară poate fi surprinzător de simplă. În plus, au acel parfum mediteranean care te face să încetinești puțin și sunt tipul de răsfăț care arată ca o escapadă de weekend, chiar dacă le pregătești într‑o zi obișnuită.

Ingrediente pentru patru porții

Pentru aluat:

180 g făină

75 g unt

6 linguri apă rece

Pentru umplutură:

100 g brânză feta

100 ml smântână

3 ouă

10 roșii cherry

sare

cimbru

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Mod de preparare

Tai untul în cubulețe și îl amesteci cu făina până obții o compoziție nisipoasă. Adaugi apa rece și frămânți până se formează un aluat omogen. Îl înfășori în folie și îl dai la frigider 30 de minute.

Amesteci brânza feta cu smântâna, ouăle și sare după gust. Împarți aluatul în 4 și întinzi foi pentru formele de minitarte. Le coci 10 minute la 190 °C.

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Scoți formele din cuptor, adaugi umplutura și roșiile cherry tăiate în jumătăți. Presari cimbru și mai coci încă 30 de minute, până se rumenesc frumos.

FOTO: Shutterstock

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