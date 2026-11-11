Cum faci cei mai gustoși biscuiți cu gutui
Biscuiții cu gutui au o aromă delicată și o notă discret acrișoară. Pune câțiva în pachetul de gustare sau așază-i pe un platou cu alte fursecuri de casă.
Ingrediente
3 gutui
300 g făină
½ pachet unt moale
6 linguri zahăr
2 ouă
1 lingură praf de copt
1 linguriță esență de vanilie
½ linguriță scorțișoară
1 praf de sare
Mod de preparare
Speli gutuile, le cureți de coajă și îndepărtezi căsuța cu semințe, apoi le dai prin răzătoare și le lași deoparte.
Separat, într-un bol, amesteci ouăle cu zahărul, scorțișoara și esența. Mixezi sau bați bine cu un tel, apoi încorporezi untul și continui să amesteci. Combini făina cu praful de copt și sarea și o încorporezi, în ploaie, în amestecul cu ouă. Omogenizezi și adaugi, amestecând cu o paletă, gutuile rase.
Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Cu o lingură, iei din aluat și îl așezi pe tavă, la distanță unele de altele.
Dai tava la cuptor și ții biscuiții până când se rumenesc ușor.