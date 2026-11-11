Cum faci cei mai gustoși biscuiți cu gutui

Biscuiții cu gutui au o aromă delicată și o notă discret acrișoară. Pune câțiva în pachetul de gustare sau așază-i pe un platou cu alte fursecuri de casă.

Biscuiții cu gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 gutui

300 g făină

½ pachet unt moale

6 linguri zahăr

2 ouă

1 lingură praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

½ linguriță scorțișoară

1 praf de sare

Mod de preparare

Speli gutuile, le cureți de coajă și îndepărtezi căsuța cu semințe, apoi le dai prin răzătoare și le lași deoparte.

Separat, într-un bol, amesteci ouăle cu zahărul, scorțișoara și esența. Mixezi sau bați bine cu un tel, apoi încorporezi untul și continui să amesteci. Combini făina cu praful de copt și sarea și o încorporezi, în ploaie, în amestecul cu ouă. Omogenizezi și adaugi, amestecând cu o paletă, gutuile rase.

Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă de cuptor cu hârtie de copt. Cu o lingură, iei din aluat și îl așezi pe tavă, la distanță unele de altele.

Dai tava la cuptor și ții biscuiții până când se rumenesc ușor.