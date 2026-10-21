 Cum poți refolosi cojile de mere și semințele de dovleac: idei simple și practice
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Cum poți refolosi cojile de mere și semințele de dovleac: idei simple și practice

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Cojile de mere sau semințele de dovleac ajung frecvent la coșul de gunoi, deși ascund un profil nutrițional valoros și un gust deosebit. 

4 preparate spectaculoase făcute exclusiv din coji de fructe și semințe de dovleac
4 preparate spectaculoase făcute exclusiv din coji de fructe și semințe de dovleac Foto: pexels.com

Coaja de măr concentrează cea mai mare cantitate de fibre insolubile, vitaminele A și C, dar și quercetină — un antioxidant esențial pentru reducerea inflamațiilor și susținerea imunității. În paralel, semințele de dovleac aduc un aport masiv de magneziu, zinc, fier și grăsimi sănătoase Omega-3.

Rețeta 1: Peltea Aurie (Jeleu Natural) din Coji și Cotoare de Mere

Această peltea valorifică pectina nativă din cotoare și coji, devenind un jeleu limpede și aromat fără aditivi sintetici.

Timp total de lucru: sub 120 de minute

Cantitate rezultată: aproximativ două borcane

Ingrediente necesare: 3 kilograme de cotoare și coji de mere spălate temeinic, 4 litri de apă curată (cât să acopere complet resturile), 1,4 kilograme de zahăr tos (se folosește proporția fixă de 700 grame de zahăr la fiecare 1 litru de lichid extras) și sucul proaspăt stors de la 1 lămâie întreagă.

Pregătirea și fierberea bazei: Puneți toate cotoarele și cojile într-un vas adânc sau într-un ceaun încăpător. Turnați apa până când fructele plutesc liber și așezați vasul pe flacăra aragazului la foc mediu. Lăsați să fiarbă constant până când pulpa rămasă se sfărâmă complet la atingerea furculiței.

Extragerea lichidului bogat în pectină: Răsturnați compoziția într-o sită foarte deasă tapetată cu tifon curat. Apăsați și pasați energic masa de fructe pentru a stoarce fiecare picătură de zeamă. Măsurați cantitatea exactă de lichid obținut cu o cană gradată, pentru a ajusta cantitatea de zahăr la regula de aur de 700 de grame pentru fiecare litru.

Legarea peltelei: Turnați zeama limpede înapoi în oală, încorporați zahărul și zeama proaspătă de lămâie. Fierbeți totul la foc domol, amestecând ritmic cu o spatulă de lemn și culegând constant spuma formată la margine, până când compoziția capătă o textură legată, de chihlimbar. Turnați pelteaua fierbinte direct în borcane sterilizate.

Rețeta 2: Infuzie Caldă de Toamnă din Coji de Mere Roșii

Băutura este ideală pentru serile răcoroase și păstrează intacte vitaminele solubile fără fierbere prelungită.

Timp total de lucru: 25 de minute

Ingrediente necesare: cojile proaspete provenite de la 5 sau 6 mere roșii mari, 1,5 litri de apă plată, batoane de scorțișoară, cuișoare, miere naturală sau păstăi de vanilie după preferință.

Infuzarea delicată: Puneți apa la fiert într-un ceainic sau ibric mare. În clipa în care apa clocotește intens, adăugați cojile de mere și mențineți focul aprins doar un minut, prevenind astfel degradarea termică a substanțelor active.

Timpul de odihnă: Îndepărtați vasul de pe flacără, acoperiți etanș cu un capac și lăsați aromele să se extragă în tihnă timp de 20 de minute.

Servirea: Strecurați lichidul rubiniu. Puteți bea ceaiul fierbinte, aromatizat cu scorțișoară, ori răcit complet la frigider, îndulcit cu miere de albine și puțină vanilie. Se poate păstra la rece până la 3 zile fără să-și piardă parfumul.

Rețeta 3: Sos Pesto Cremoas din Semințe Rumenite de Dovleac

Semințele scoase din dovleac conțin cantități ridicate de proteine vegetale, acizi grași Omega-3, fier, zinc, magneziu și antioxidanți. În loc să fie aruncate, acestea pot deveni baza unor rețete savuroase.

O reinterpretare verde, bogată în minerale, a clasicului sos genovez, excelentă pentru paste, bruschete sau salate, potrivit Theedibleflower.com

Timp total de lucru: 15 minute

Ingrediente necesare: 1 cană de semințe de dovleac crude și decojite (aproximativ 100 de grame), 2 căni pline de frunze proaspete de busuioc (se poate adăuga și puțin pătrunjel verde), 1 sau 2 căței de usturoi curățați, o jumătate de cană de parmezan proaspăt ras (sau fulgi de drojdie inactivă pentru varianta de post/vegană), o jumătate de cană până la trei sferturi de cană de ulei de măsline extravirgin presat la rece, zeama stoarsă de la o jumătate de lămâie, un praf de sare marină și piper negru măcinat.

Rumenirea semințelor: Puneți semințele uscate într-o tigaie curată, fără adaos de grăsime, la foc mediu. Amestecați neîntrerupt timp de trei până la cinci minute, până când semințele încep să pocnească ușor și răspândesc un miros plăcut de nucă coaptă. Lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.

Mărunțirea ingredientelor: Puneți semințele răcite în bolul robotului de bucătărie împreună cu usturoiul zdrobit, frunzele de busuioc, sucul de lămâie și parmezanul ras. Porniți impulsuri scurte până obțineți o pastă granuloasă omogenă.

Emulsionarea sosului: Reduceți viteza robotului și turnați uleiul de măsline extravirgin în fir subțire, continuu, până când pesto-ul se leagă într-o cremă lucioasă. Condimentați cu sare și piper după gust.

Depozitarea: Transferați sosul într-un recipient de sticlă cu capac, neteziți suprafața și sigilați deasupra cu un strat fin de ulei de măsline pentru a bloca oxidarea. Se păstrează la frigider timp de 5 zile sau se poate turna în tăvițe de gheață la congelator pentru porții individuale.

Rețeta 4: Semințe de Dovleac Crocante Prăjite la Tigaie

O gustare simplă, rapidă și crocantă pentru serile de film sau topping pentru supe-cremă.

Timp total de lucru: 10 minute

Ingrediente necesare: semințele proaspăt curățate de la un dovleac copt, sare fină, boia dulce afumată, usturoi granulat, chimion măcinat și, opțional, câteva picături de ulei.

Tehnica de prăjire uscată: Încingeți bine o tigaie grea cu fund dublu pe flacăra aragazului. Răsturnați semințele într-un singur strat, fără ulei, bazându-vă exclusiv pe uleiurile lor naturale.

Gătirea uniformă: Prăjiți semințele între 5 și 10 minute, mișcând tigaia în permanență pentru a evita arderea suprafeței. Veți ști că sunt gata în momentul în care încep să pocnească ritmic și devin aurii.

Condimentarea: Răsturnați semințele fierbinți pe o farfurie întinsă tapetată cu hârtie absorbantă. Presărați imediat sarea, pudra de usturoi și boiaua afumată pentru a adera la coajă. Lăsați-le să se răcească complet pentru a deveni extrem de crocante, apoi puneți-le într-un borcan închis ermetic.

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