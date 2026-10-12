 Gratin de dovleac cu brânză și semințe, o rețetă simplă și plină de savoare
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Gratin de dovleac cu brânză și semințe, o rețetă simplă și plină de savoare

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Dovleacul dulce, brânza și semințele crocante se combină într-un gratin aromat și savuros, ideal pentru zilele răcoroase. Se pregătește ușor și poate fi servit ca fel principal sau alături de alte preparate.

Gratin de dovleac cu brânză și semințe
Gratin de dovleac cu brânză și semințe Foto: Shutterstock

Ingrediente

800 g dovleac plăcintar

150 g brânză feta

80 g cașcaval ras

2 ouă

150 ml smântână pentru gătit

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline

30 g semințe de dovleac

½ linguriță cimbru uscat

2 linguri pesmet

¼ linguriță nucșoară

sare

piper

frunze de oregano proaspăt, pentru decor

Mod de preparare

Tai dovleacul cuburi potrivite, îl așezi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și îl stropești cu o lingură de ulei. Îl condimentezi cu sare, piper și cimbru, apoi îl coci 20 de minute, până începe să se înmoaie.

Scoți dovleacul din cuptor și îl pasezi grosier cu o furculiță, astfel încât să mai rămână și bucăți întregi.

Bați ouăle într-un bol, adaugi smântâna pentru gătit, usturoiul curățat și zdrobit, nucșoara, puțină sare și piper. Amesteci până obții o compoziție omogenă.

Încorporezi în dovleac jumătate din brânza feta sfărâmată și jumătate din cașcavalul ras. Torni amestecul de ouă și smântână și omogenizezi ușor.

Ungi un vas termorezistent cu uleiul rămas și torni compoziția de dovleac. Presari deasupra pesmetul, brânza feta și cașcavalul rămase, apoi adaugi semințele de dovleac.

Coci gratinul 20-25 de minute, până se rumenește. Îl lași să se odihnească 5 minute, îl decorezi cu frunze de oregano și îl servești cald.

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