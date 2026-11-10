 Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre. Rețeta cu magiun, prune și nuci care umple casa de arome
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre. Rețeta cu magiun, prune și nuci care umple casa de arome

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Elwira Petre le-a împărtășit urmăritorilor săi una dintre rețetele preferate pentru serile răcoroase de toamnă. Dansatoarea a dezvăluit cum prepară o prăjitură simplă, dar aromată, cu magiun, prune proaspete și nuci, un desert care, spune ea, transformă orice seară obișnuită într-un moment special.

Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre
Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre Foto: instagram

Cum se prepară prăjitura de toamnă a Elwirei Petre

Pentru blat sunt necesare 300 de grame de făină, 150 de grame de unt rece, un ou, 80 de grame de zahăr, o linguriță de praf de copt, un plic de zahăr vanilat și un praf de sare.

Umplutura conține 250-300 de grame de magiun de prune, cinci-șase prune proaspete, 100 de grame de nuci mărunțite și puțină scorțișoară.

Primul pas este amestecarea făinii cu zahărul, praful de copt și sarea. Se adaugă apoi untul rece și se mixează până când compoziția capătă o textură nisipoasă. Ulterior se încorporează oul și zahărul vanilat, iar aluatul obținut se frământă până devine omogen. Acesta trebuie lăsat la frigider timp de aproximativ 30 de minute.

După răcire, aluatul se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Deasupra se adaugă un strat generos de magiun, apoi prunele tăiate felii, nucile mărunțite și puțină scorțișoară.

Prăjitura se coace la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până când marginile devin aurii.

„Nu punem aluat deasupra. Lăsăm prunele și nucile să fie vedetele!”, a explicat Elwira Petre.

La final, vedeta recomandă să fie servită alături de o cană de ceai cald.

„O cană de ceai, o felie de prăjitură și o seară liniștită de toamnă. Ce poate fi mai frumos?”, a transmis aceasta.

Ce le pune Elwira Petre fetelor în pachețelul de școală

Elwira Petre a venit în ajutorul mămicilor care au rămas fără idei și nu știu ce să mai pună în pachețelul de școală al copiilor lor. Vedeta a publicat pe Instagram o serie de combinații alimentare pe care le pregătește deseori pentru cele două fetițe ale sale și care îi sunt de ajutor atunci când nu mai știe ce să pună în cutie.

Potrivit Elwirei Petre, pachetul pentru școală poate fi variat și echilibrat, fără să necesite preparate complicate. Printre opțiunile pe care le recomandă se numără sandvișurile și rulourile, care pot fi adaptate în funcție de preferințele copiilor.

Vedeta pregătește, de exemplu, pâine de casă cu pate de rață, pâine fără gluten cu șuncă și salată, sandvișuri cu pastramă și salată sau quesadilla cu șuncă și cașcaval.

De asemenea, rulourile cu pastă de ton ori cele cu omletă și spanac se află printre variantele pe care le consideră potrivite pentru masa de la școală.

În meniul propus de Elwira Petre se regăsesc și preparate pe bază de ouă, considerate sățioase și ușor de transportat. Printre preferatele sale se numără omleta servită cu castraveți și combinația de ouă de prepeliță, mozzarella și legume proaspete.

Pentru a completa masa, aceasta include întotdeauna fructe și legume proaspete. O salată cu mozzarella, castraveți și ouă de prepeliță este una dintre alegerile sale frecvente, alături de struguri, prune, portocale, grapefruit sau morcov crud.

Elwira Petre recomandă și câteva preparate care pot fi pregătite din timp, ceea ce le face ideale pentru diminețile aglomerate. Printre acestea se numără overnight chia cu lapte de cocos și afine, mousse-ul de fructe sau iaurtul cu fructe și semințe.

Ghid de cumpărături

Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
image
Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală începând de astăzi. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport adevarul.ro
image
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce pedeapsă riscă adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură majoră în vestiarul lui U Cluj: Dan Nistor s-a supărat și vrea să plece! FANATIK a aflat toate detaliile www.fanatik.ro
image
Martor la carnagiul de pe autostrada Trakia: "Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic" observatornews.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit” www.antena3.ro
image
La 70 de ani, ducea o viață sedentară, dar a început să meargă pe jos de 3 ori pe săptămână. Ce s-a întâmplat după fix un an www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a cumpărat icoane de la Gigi Becali. Cât a putut plăti miliardarul as.ro
image
Semnul rutier nou care stârnește confuzie în trafic. Ce trebuie să știe șoferii înainte să intre în intersecție playtech.ro
image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață” www.fanatik.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei? historia.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
panna cotta vegană cu mango jpg
Panna cotta vegană cu mango, un desert de servit rece Rețete de regim
Fasole batuta Sursa foto shutterstock 2204107937 jpg
Fasole bătută ca la Mănăstirea Văratec. Rețeta maicii Tecla, simplă și gustoasă, perfectă pentru zilele de post Rețete
chec cu dovlea si fulgi de ciocolata jpg
Chec cu dovleac și fulgi de ciocolată, bun lângă cafeaua de dimineață Deserturi
salata de dovleac cu naut jpg
Salată de dovleac la grătar cu năut crocant, o combinație de toamnă Rețete cu legume
somon la cuptor cu legume si cascaval jpg
Cum prepari somon la cuptor cu legume și cașcaval Felul principal
gutui coapte cu frisca si fistic jpg
Gutui coapte cu frișcă și fistic, un răsfăț delicat și gustos Deserturi
salata desert jpg
Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie Deserturi
1 carne de vita la gratar png png
Puțini știu asta! Carnea de vită poate fi o alegere mai bună decât puiul. Ce bucăți să alegi și cum să le gătești corect Gătește sănătos
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC actualitate.net