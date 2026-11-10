Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre. Rețeta cu magiun, prune și nuci care umple casa de arome

Elwira Petre le-a împărtășit urmăritorilor săi una dintre rețetele preferate pentru serile răcoroase de toamnă. Dansatoarea a dezvăluit cum prepară o prăjitură simplă, dar aromată, cu magiun, prune proaspete și nuci, un desert care, spune ea, transformă orice seară obișnuită într-un moment special.

Prăjitura de toamnă pregătită de Elwira Petre Foto: instagram

Cum se prepară prăjitura de toamnă a Elwirei Petre

Pentru blat sunt necesare 300 de grame de făină, 150 de grame de unt rece, un ou, 80 de grame de zahăr, o linguriță de praf de copt, un plic de zahăr vanilat și un praf de sare.

Umplutura conține 250-300 de grame de magiun de prune, cinci-șase prune proaspete, 100 de grame de nuci mărunțite și puțină scorțișoară.

Primul pas este amestecarea făinii cu zahărul, praful de copt și sarea. Se adaugă apoi untul rece și se mixează până când compoziția capătă o textură nisipoasă. Ulterior se încorporează oul și zahărul vanilat, iar aluatul obținut se frământă până devine omogen. Acesta trebuie lăsat la frigider timp de aproximativ 30 de minute.

După răcire, aluatul se întinde într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Deasupra se adaugă un strat generos de magiun, apoi prunele tăiate felii, nucile mărunțite și puțină scorțișoară.

Prăjitura se coace la 180 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până când marginile devin aurii.

„Nu punem aluat deasupra. Lăsăm prunele și nucile să fie vedetele!”, a explicat Elwira Petre.

La final, vedeta recomandă să fie servită alături de o cană de ceai cald.

„O cană de ceai, o felie de prăjitură și o seară liniștită de toamnă. Ce poate fi mai frumos?”, a transmis aceasta.

Ce le pune Elwira Petre fetelor în pachețelul de școală

Elwira Petre a venit în ajutorul mămicilor care au rămas fără idei și nu știu ce să mai pună în pachețelul de școală al copiilor lor. Vedeta a publicat pe Instagram o serie de combinații alimentare pe care le pregătește deseori pentru cele două fetițe ale sale și care îi sunt de ajutor atunci când nu mai știe ce să pună în cutie.

Potrivit Elwirei Petre, pachetul pentru școală poate fi variat și echilibrat, fără să necesite preparate complicate. Printre opțiunile pe care le recomandă se numără sandvișurile și rulourile, care pot fi adaptate în funcție de preferințele copiilor.

Vedeta pregătește, de exemplu, pâine de casă cu pate de rață, pâine fără gluten cu șuncă și salată, sandvișuri cu pastramă și salată sau quesadilla cu șuncă și cașcaval.

De asemenea, rulourile cu pastă de ton ori cele cu omletă și spanac se află printre variantele pe care le consideră potrivite pentru masa de la școală.

În meniul propus de Elwira Petre se regăsesc și preparate pe bază de ouă, considerate sățioase și ușor de transportat. Printre preferatele sale se numără omleta servită cu castraveți și combinația de ouă de prepeliță, mozzarella și legume proaspete.

Pentru a completa masa, aceasta include întotdeauna fructe și legume proaspete. O salată cu mozzarella, castraveți și ouă de prepeliță este una dintre alegerile sale frecvente, alături de struguri, prune, portocale, grapefruit sau morcov crud.

Elwira Petre recomandă și câteva preparate care pot fi pregătite din timp, ceea ce le face ideale pentru diminețile aglomerate. Printre acestea se numără overnight chia cu lapte de cocos și afine, mousse-ul de fructe sau iaurtul cu fructe și semințe.