 Chec cu dovleac și fulgi de ciocolată, bun lângă cafeaua de dimineață
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Chec cu dovleac și fulgi de ciocolată, bun lângă cafeaua de dimineață

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Dulceața delicată a dovleacului și gustul intens al fulgilor de ciocolată se întâlnesc într-un chec aromat, care te îmbie la încă o felie. Savurează-l la micul dejun, alături de cafea, sau ca desert la o masă în familie.

Chec cu dovleac și fulgi de ciocolată
Chec cu dovleac și fulgi de ciocolată Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g piure de dovleac

220 g făină

130 g zahăr brun

2 ouă

100 ml ulei

80 ml lapte

120 g fulgi de ciocolată

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță ghimbir pudră

¼ linguriță nucșoară

1 linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

un praf de sare

30 g fulgi de ciocolată, pentru decor

Mod de preparare

Bați ouăle cu zahărul 2-3 minute. Adaugi uleiul, laptele, vanilia și piureul de dovleac, apoi amesteci până când compoziția se omogenizează.

Într-un alt bol, amesteci făina cu praful de copt, bicarbonatul, scorțișoara, ghimbirul, nucșoara și sarea.

Adaugi treptat ingredientele uscate peste compoziția cu dovleac și amesteci doar până când se încorporează. Adaugi cei 120 g de fulgi de ciocolată și îi distribui uniform în aluat.

Torni compoziția într-o formă de chec tapetată cu hârtie de copt. Presari deasupra cei 30 g de fulgi de ciocolată rămași.

Coci checul 40-45 de minute, până când este rumenit și trece testul scobitorii.

Lași checul 10 minute în formă, apoi îl scoți pe un grătar și îl lași să se răcească înainte de a-l felia.

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