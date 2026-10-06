Cum faci gogoși cu mere. Desertul pufos și aromat, gata fără prea multă bătaie de cap

Gogoșile cu mere sunt pufoase, aromate și ușor de pregătit. Merele le dau un gust delicios, iar servite calde sunt greu de refuzat.

Gogoși cu mere Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 mere

500 g făină

1 pliculeț drojdie

2 linguri zahăr

1 pliculeț zahăr vanilat

1 ou

250 ml lapte

1 praf sare

ulei, pentru prăjit

zahăr pudră, pentru decor

zmeură, pentru servit

Mod de preparare

Speli merele, le cureți, le dai prin răzătoare, le storci bine și le lași deoparte, la scurs.

Amesteci făina cu drojdia, combini laptele călduț cu zahărul, adaugi oul, zahărul vanilat, merele rase, omogenizezi și încorporezi făina, în ploaie. Frămânți aluatul, apoi îl acoperi și îl lași să dospească.

Presari făină pe blatul de lucru și mai frămânți puțin aluatul, apoi modelezi gogoșile sub formă de inele. Le mai ții acoperite cel puțin 30 de minute.

Prăjești gogoșile în baie de ulei și le scoți pe șervețele absorbante.Le servești decorate cu zahăr pudră, alături de zmeură.