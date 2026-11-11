Cheesecake cu dovleac în porții individuale
Servit în pahare transparente, cheesecake-ul cu dovleac își arată straturile înainte de prima linguriță.
Ingrediente
250 g piure de dovleac
200 g cremă de brânză
150 ml smântână pentru frișcă
60 g zahăr pudră
1 linguriță extract de vanilie
½ linguriță scorțișoară
¼ linguriță ghimbir pudră
un praf de nucșoară
120 g biscuiți digestivi
50 g unt topit
80 g sos caramel
30 g nuci tocate
100 ml frișcă bătută, pentru decor
Mod de preparare
Mărunțești biscuiții și îi amesteci cu untul topit. Împarți compoziția în 4 pahare și presezi ușor stratul de la bază.
Mixezi crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia, până devine fină. Adaugi piureul de dovleac, scorțișoara, ghimbirul și nucșoara. Mixezi scurt, până când crema este omogenă.
Bați smântâna pentru frișcă până capătă consistență, apoi o încorporezi treptat în crema de dovleac.
Împarți crema în pahare, peste stratul de biscuiți, și o nivelezi. Dai paharele la frigider pentru cel puțin 2 ore.
Înainte de servire, decorezi fiecare pahar cu frișcă, sos caramel și nuci tocate. Poți presăra deasupra puțină scorțișoară.