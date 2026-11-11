Cheesecake cu dovleac în porții individuale

Servit în pahare transparente, cheesecake-ul cu dovleac își arată straturile înainte de prima linguriță.

Cheesecake cu dovleac î Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g piure de dovleac

200 g cremă de brânză

150 ml smântână pentru frișcă

60 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

½ linguriță scorțișoară

¼ linguriță ghimbir pudră

un praf de nucșoară

120 g biscuiți digestivi

50 g unt topit

80 g sos caramel

30 g nuci tocate

100 ml frișcă bătută, pentru decor

Mod de preparare

Mărunțești biscuiții și îi amesteci cu untul topit. Împarți compoziția în 4 pahare și presezi ușor stratul de la bază.

Mixezi crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia, până devine fină. Adaugi piureul de dovleac, scorțișoara, ghimbirul și nucșoara. Mixezi scurt, până când crema este omogenă.

Bați smântâna pentru frișcă până capătă consistență, apoi o încorporezi treptat în crema de dovleac.

Împarți crema în pahare, peste stratul de biscuiți, și o nivelezi. Dai paharele la frigider pentru cel puțin 2 ore.

Înainte de servire, decorezi fiecare pahar cu frișcă, sos caramel și nuci tocate. Poți presăra deasupra puțină scorțișoară.