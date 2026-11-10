Un desert turcesc irezistibil. Rețeta care te cucerește de la prima linguriță
Dovleacul plăcintar se frăgezește într-un sirop parfumat cu scorțișoară și cuișoare. Lămâia temperează dulceața, iar la servire, tahiniul catifelat și nucile tocate adaugă două texturi diferite.
Ingrediente
1 kg dovleac plăcintar
250 g zahăr
100 ml apă
80 g tahini
1 lingură zeamă de lămâie
1 baton de scorțișoară
100 g nuci tocate
½ linguriță scorțișoară măcinată
un praf de cuișoare măcinate
Mod de preparare
Cureți dovleacul, îndepărtezi semințele și îl tai felii groase sau cuburi mari. Îl așezi într-o cratiță încăpătoare, într-un singur strat. Presari zahărul peste dovleac și îl lași 2–3 ore, până când începe să lase sirop.
Adaugi apa și batonul de scorțișoară, apoi fierbi la foc mic 25–30 de minute, cu capacul întredeschis. Ai grijă să nu amesteci prea mult, ca bucățile de dovleac să își păstreze forma. Adaugi zeama de lămâie în ultimele 5 minute de fierbere. Oprești focul când dovleacul este fraged, iar siropul s-a îngroșat ușor.
Lași desertul să se răcească în sirop, apoi îl așezi pe un platou.
Torni tahini deasupra, presari nucile tocate și scorțișoara măcinată, apoi îl servești rece sau la temperatura camerei.