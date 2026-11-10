Un desert turcesc irezistibil. Rețeta care te cucerește de la prima linguriță

Dovleacul plăcintar se frăgezește într-un sirop parfumat cu scorțișoară și cuișoare. Lămâia temperează dulceața, iar la servire, tahiniul catifelat și nucile tocate adaugă două texturi diferite.

Desert turcesc Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg dovleac plăcintar

250 g zahăr

100 ml apă

80 g tahini

1 lingură zeamă de lămâie

1 baton de scorțișoară

100 g nuci tocate

½ linguriță scorțișoară măcinată

un praf de cuișoare măcinate

Mod de preparare

Cureți dovleacul, îndepărtezi semințele și îl tai felii groase sau cuburi mari. Îl așezi într-o cratiță încăpătoare, într-un singur strat. Presari zahărul peste dovleac și îl lași 2–3 ore, până când începe să lase sirop.

Adaugi apa și batonul de scorțișoară, apoi fierbi la foc mic 25–30 de minute, cu capacul întredeschis. Ai grijă să nu amesteci prea mult, ca bucățile de dovleac să își păstreze forma. Adaugi zeama de lămâie în ultimele 5 minute de fierbere. Oprești focul când dovleacul este fraged, iar siropul s-a îngroșat ușor.

Lași desertul să se răcească în sirop, apoi îl așezi pe un platou.

Torni tahini deasupra, presari nucile tocate și scorțișoara măcinată, apoi îl servești rece sau la temperatura camerei.