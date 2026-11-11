Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita

Lumea spionajului și a operațiunilor secrete ascunde metode de manipulare psihologică rafinate la cel mai înalt nivel, capabile să transforme vulnerabilitatea umană într-o armă de control absolut.

Cum reușea o fostă spioană din Rusia să cucerească orice bărbat Foto: facebook

Aliia Roza, o fostă agentă secretă din Rusia care afirmă că a activat sub acoperire infiltrându-se în rețele periculoase de traficanți de droguri și de persoane, a rupt tăcerea despre mecanismele psihologice folosite pentru a cuceri și subjuga emoțional orice bărbat.

Retrasă din activitate după ce identitatea i-a fost deconspirată și reorientată astăzi spre zona de mentorat în dezvoltare personală, fosta spioană a detaliat cele două strategii de bază prin care bărbații deveneau captivi în relație.

„Tehnica ancorei”: asocierea atingerii fizice cu mesaje verbale în momente de vulnerabilitate

Într-un interviu acordat realizatorului Raj Shamani, Aliia Roza a explicat în detaliu ce presupune „tehnica ancorei”, un procedeu de condiționare psihologică menit să creeze dependență afectivă, potrivit ProTv.

Trucul urmărește stabilirea unei legături automate între o atingere fizică anume și un mesaj rostit, astfel încât ținta să asocieze inconștient prezența femeii cu starea de validare, siguranță și satisfacție deplină.

Momentul aplicării era calculat cu precizie chirurgicală: imediat după un contact intim, etapă în care bărbatul intră într-o stare biologică și mentală de relaxare profundă și deschidere totală. Dincolo de contactul fizic, metoda implica inocularea unor mesaje repetitive care îi dădeau impresia unei exclusivități absolute:

„Agenții specializați în astfel de operațiuni construiau imaginea unui cuplu invincibil. Îi transmiteau bărbatului mesaje precum: «Noi doi suntem o echipă puternică» sau «Numai eu te pot ajuta»”, a dezvăluit fosta spioană.

În acest mod, bărbatul ajungea să creadă că doar alături de partenera sa își poate găsi echilibrul și susținerea necesară.

Regula celor șapte apariții și jocul vulnerabilității

Într-o altă mărturie, acordată jurnaliștilor de la New York Post, Aliia Roza a dezvăluit faza pregătitoare a seducției: familiarizarea treptată cu ținta, înainte chiar de a schimba un prim cuvânt. Secretul consta în „regula celor șapte apariții”, prin care agentul se asigura că prezența sa devine ceva obișnuit în universul vizat:

„Puteai să apari în cafeneaua în care își bea cafeaua, la sala de sport sau să îi apreciezi constant fotografiile de pe rețelele sociale. Când ajungeai, în cele din urmă, să vorbești cu el, nu mai erai o necunoscută. Deja îi erai familiară”, a mărturisit Roza.

Odată stabilită prima conversație, agenta schimba registrul și adopta deliberat o postură de femeie fragilă, singură sau aflată la ananghie. Strategia exploata direct nevoia psihologică masculină de a fi util și de a proteja, bărbatul căzând în capcana rolului de „salvator” al unei femei care, în realitate, controla fiecare secundă a interacțiunii.