Panna cotta vegană cu mango, un desert de servit rece
Textura fină a unei panna cotta se potrivește cu gustul dulce și ușor acrișor al mangoului. Servește desertul bine răcit, în porții individuale.
Ingrediente
400 ml lapte de cocos
200 ml cremă de cocos
2 lingurițe agar-agar
1 linguriță extract de vanilie
2 mango bine coapți
1 lingură zeamă de lămâie
100 g afine
1 linguriță semințe de chia, pentru decor
frunze de mentă, pentru decor
1 praf de sare
Mod de preparare
Cureți mango și îndepărtezi sâmburele. Tai o jumătate de mango cuburi mici, pentru decor, și le pui deoparte. Pasezi separat 80 g de pulpă, pentru stratul de cocos. Restul pulpei îl pasezi cu zeama de lămâie, până obții un piure fin pentru jeleu.
Torni laptele de cocos și crema de cocos într-o crăticioară, adaugi vanilia, sarea și o linguriță de agar-agar. Amesteci bine și aduci compoziția la punctul de fierbere. Fierbi la foc mic 2-3 minute, amestecând continuu, ca agar-agarul să se dizolve complet.
Iei crăticioara de pe foc, adaugi cei 80 g de piure de mango și amesteci până obții o culoare galbenă uniformă.
Torni compoziția în pahare scunde, umplându-le aproximativ două treimi. Le lași să se răcorească, apoi le dai la frigider cel puțin 1 oră și jumătate, până se întăresc.
Pui piureul de mango pentru jeleu într-o crăticioară, adaugi cealaltă linguriță de agar-agar și îl fierbi 1-2 minute la foc mic, amestecând continuu.
Lași amestecul de mango să se răcorească puțin, apoi îl torni într-un strat subțire peste stratul de cocos întărit. Dai din nou paharele la frigider pentru aproximativ 1 oră și jumătate.
Înainte de servire, decorezi fiecare porție cu cuburile de mango, afine, semințe de chia și frunze de mentă.