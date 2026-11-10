Panna cotta vegană cu mango, un desert de servit rece

Textura fină a unei panna cotta se potrivește cu gustul dulce și ușor acrișor al mangoului. Servește desertul bine răcit, în porții individuale.

Panna cotta vegană cu mango Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 ml lapte de cocos

200 ml cremă de cocos

2 lingurițe agar-agar

1 linguriță extract de vanilie

2 mango bine coapți

1 lingură zeamă de lămâie

100 g afine

1 linguriță semințe de chia, pentru decor

frunze de mentă, pentru decor

1 praf de sare

Mod de preparare

Cureți mango și îndepărtezi sâmburele. Tai o jumătate de mango cuburi mici, pentru decor, și le pui deoparte. Pasezi separat 80 g de pulpă, pentru stratul de cocos. Restul pulpei îl pasezi cu zeama de lămâie, până obții un piure fin pentru jeleu.

Torni laptele de cocos și crema de cocos într-o crăticioară, adaugi vanilia, sarea și o linguriță de agar-agar. Amesteci bine și aduci compoziția la punctul de fierbere. Fierbi la foc mic 2-3 minute, amestecând continuu, ca agar-agarul să se dizolve complet.

Iei crăticioara de pe foc, adaugi cei 80 g de piure de mango și amesteci până obții o culoare galbenă uniformă.

Torni compoziția în pahare scunde, umplându-le aproximativ două treimi. Le lași să se răcorească, apoi le dai la frigider cel puțin 1 oră și jumătate, până se întăresc.

Pui piureul de mango pentru jeleu într-o crăticioară, adaugi cealaltă linguriță de agar-agar și îl fierbi 1-2 minute la foc mic, amestecând continuu.

Lași amestecul de mango să se răcorească puțin, apoi îl torni într-un strat subțire peste stratul de cocos întărit. Dai din nou paharele la frigider pentru aproximativ 1 oră și jumătate.

Înainte de servire, decorezi fiecare porție cu cuburile de mango, afine, semințe de chia și frunze de mentă.