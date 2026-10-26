 Gât inflamat? Iată ce soluţii naturale ajută!
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Gât inflamat? Iată ce soluţii naturale ajută!

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Simptom frecvent al infecţiilor respiratorii, gâtul inflamat poate fi ameliorat şi cu ajutorul unor remedii naturale.

Inflamația este o reacție a țesuturilor din faringe la factori iritanți sau patogeni. Când aceste țesuturi se umflă, durerea și disconfortul apar mai ales la înghițire sau când vorbim. Majoritatea durerilor de gât se ameliorează în 3–5 zile cu remedii simple și odihnă.

Foto 2 interior durere de gat Shutterstock png
Foto: Shutterstock

Totuși, este indicat să consulți un medic dacă: durerea este severă ori persistă mai mult de o săptămână, dacă febra este mare, dacă ganglionii se inflamează, dacă există dificultăți la respirație sau înghițire sau dacă apar erupții cutanate sau simptome neobișnuite. Aceste semne pot indica o infecție bacteriană sau alte probleme ce necesită tratament de specialitate.

Gargara cu apă sărată

Cel mai cunoscut remediu natural pentru gâtul inflamat este gargara cu apă sărată și caldă. Sarea ajută la reducerea edemului (umflăturii), extrage lichidul din țesuturi și poate sprijini eliminarea microbilor sau iritanților.

Pentru o soluție simplă: dizolvă 1/2 linguriță de sare într-o cană cu apă călduță și fă gargară de 2–4 ori pe zi, 30 de secunde.

Mierea, calmant antibacterian

Remediu popular pentru durerea în gât, mierea îmbracă mucoasa gâtului, reducând iritația și în plus, are proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare.

Un ceai cald cu lămâie și miere poate ameliora durerea și tusea.

Poți adăuga 1 linguriță de miere într-o cană cu ceai cald sau apă cu puțin suc de lămâie. Este foarte important să nu dăm miere copiilor sub 1 an din cauza riscului de botulism infantil.

Lichide calde și ceaiuri aromate

Consumul regulat de lichide calde, cum ar fi ceaiul de plante (mușețel, mentă, echinacea, ceai verde), supele calde sau chiar apa caldă, ajută la menținerea hidratării mucoasei gâtului, la subțierea mucusului și calmarea iritației.

Ceaiul de mușețel, în special, are proprietăți antiinflamatoare și calmante. Poți adăuga miere sau lămâie pentru un plus de gust plăcut.

Abur și umiditate pentru gâtul uscat

Aerul uscat agravează adesea senzația de durere în gât. În acest caz, ajută duşurile cu fierbinte datorită faptului că se inhalează aburul.

Este util să se folosească un umidificator în camera de dormit, deoarece aburul ajută la hidratarea țesuturilor iritate, ceea ce poate reduce senzația de uscăciune și disconfort local.

Ingrediente cu efect antibacterian sau antiinflamator

Ceaiul de ghimbir poate reduce inflamația, iar usturoiul crud, care are proprietăți antibacteriene. poate fi adăugat în mâncare pentru sprijin imunitar. Lămâia este și ea un fruct de încredere pentru imunitate, datorită vitaminei C și a faptului că aciditatea ajută la subțierea mucusului și la stimularea salivei.

În combinație cu mierea și ceaiul cald, aceste ingrediente pot oferi un plus de confort și alinare în zilele în care simptomul de gât inflamat este foarte supărător.

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