Adolescent de 17 ani, împușcat accidental în cap de prietenul său la o petrecere. Greșeala care a dus la o tragedie

Un adolescent în vârstă de 17 ani a murit după ce a fost împușcat accidental în cap cu o pușcă cu aer comprimat în timpul unei petreceri organizate într-o locuință din Basingstoke, Hampshire.

Adolescent de 17 ani, împușcat accidental în cap de prietenul său la o petrecere Foto: Solent News/shutterstock

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Daily Mail, Connor Bell participa la petrecerea găzduită de Joshua Brown, care își invitase mai mulți prieteni decât îi permisese familia. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, tinerii consumaseră vodka, cidru și bere înainte ca Brown să scoată dintr-un dulap o pușcă cu aer comprimat de calibru .177.

Tragedia s-a petrecut pe 8 noiembrie 2025, iar ancheta medico-legală a concluzionat că a fost vorba despre un accident provocat de lipsa experienței în manipularea armelor.

Arma a fost folosită inițial pentru a trage în obiecte amplasate în grădină, precum sticle. Mai târziu, Jack Beechey, care avea tot 17 ani la momentul incidentului, a încercat să golească încărcătorul înainte de a pune pușca la loc. Acesta a declarat că a crezut că arma fusese descărcată complet.

În timp ce se afla în bucătărie, Beechey a încercat să activeze siguranța armei, însă a apăsat din greșeală trăgaciul. Proiectilul l-a lovit pe Connor Bell în zona orbitei drepte, provocând o leziune cerebrală care nu a fost compatibilă cu viața.

Intervenția autorităților

După sosirea echipajelor de intervenție, Beechey le-a spus polițiștilor: „Mi-am împușcat prietenul cu o pușcă cu aer comprimat. A fost un accident.”

Medicul legist Jason Pegg a stabilit că decesul a fost accidental, menționând că lipsa abilităților de manipulare a armelor a contribuit la producerea tragediei. Acesta a subliniat că exista un risc real ca un astfel de accident să se producă într-un grup de adolescenți care consumaseră alcool.

Tatăl victimei, Robert Bell, l-a descris pe Connor drept un tânăr energic, pasionat de fotbal și de antrenamentele la sală, care visa să devină antrenor personal. Familia a transmis ulterior că, datorită manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului de prietenii săi, Connor a putut deveni donator de organe, contribuind astfel la salvarea altor vieți.

În mesajul transmis după audiere, rudele au făcut apel la responsabilitate în folosirea și depozitarea armelor cu aer comprimat, avertizând asupra pericolelor pe care acestea le pot reprezenta atunci când sunt utilizate fără pregătirea necesară.