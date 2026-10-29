 Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Influencerul Louis Florea trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce medicii nu reușesc să-i dea un diagnostic. Tiktokerul s-a trezit într-o dimineață cu o umflătură pe față, în apropierea ochiului, dar nimeni nu știe exact ce este.

image
Foto: captură TikTok

Tânărul susține că nu a avut semne care să-l îngrijoreze, ci pur și simplu i-a apărut de nicăieri acea umflătură. Momentan, urmează un tratament cu antibiotice și urmează să facă mai multe controale. Influencerul a povestit prin ce a trecut.

Momente grele pentru influencerul Louis Florea

Influencerul susține că nu este vorba nici despre un coș sau despre un furuncul, iar până la acest moment nu a ajuns la o concluzie. Medicii nu au reușit să-i dea un diagnostic, însă i-au dat un tratament cu antibiotice și vor urmări evoluția.

De asemenea, specialiștii au refuzat să îi facă o incizie, pe motiv că acea umflătură se află într-o zonă sensibilă și destul de periculoasă pentru astfel de intervenții, și anume în apropierea ochiului. Cu toate acestea, situația se poate agrava, iar infecția s-ar putea duce spre creier.

„Nu este nici furuncul, nici coș. Nu se știe exact ce este. Medicii mi-au spus că este o inflamație nedetectată, acestea fiind cuvintele pe care le-au folosit. Așteptăm să se retragă puțin, iar pe 3 noiembrie m-au chemat din nou la control, ca să vadă cum evoluează. Dacă atunci observă puroi sau dacă pare să se formeze ceva asemănător unui coș, abia atunci putem merge mai departe.

Nu au vrut să îmi facă o incizie, pentru că zona de la nas în sus este destul de periculoasă pentru orice intervenție invazivă. Există multe vase mici de sânge și infecția s-ar putea răspândi într-o direcție nedorită, inclusiv spre cap sau creier”, a mărturisit influencerul Louis Florea pentru cancan.ro.

Cu toate acestea, medicii i-au spus că nu pare nici să fie o ciupitură. Tiktokerul susține că acea umflătură s-ar fi putut dezvolta de la mai multe lucruri, inclusiv praf, stres sau oboseală. Curând, pe 3 noiembrie, Louis Florea are un nou consult, iar până atunci trebuie să urmeze tratamentul.

De ce l-au criticat internauții

TikTokerul și-a împărtășit povestea pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au fost neapărat cele așteptate. Acesta a primit foarte multe critici după ce a susținut că a mers la Urgențe pentru această problemă. Oamenii i-au spus că nu era atât de grav încât să se prezinte la camera de gardă și că a luat locul altor persoane care ar fi putut avea, într-adevăr, o urgență.

„După cum am postat și eu, unii oameni au scris că nu trebuia să merg la Urgențe, pentru că aș ocupa locul altor persoane care au nevoie de ajutor. Știu și eu foarte bine cum funcționează lucrurile la Urgențe și cine are prioritate. Dacă trebuia să stau acolo zece ore, aș fi stat să aștept. Dar am avut norocul ca, la ambele spitale la care am fost, secția să fie liberă”, a mai mărturisit influencerul pentru sursa citată.

Ghid de cumpărături

Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan Vedete românești
zodiac 600x400 jpeg
Zodia care o să dea lovitura în prima parte a lunii noiembrie! Norocul o să îi surâdă, oportunitățile vor apărea de nicăieri. Acestui nativ i se va schimba total viața Horoscop
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „Ei vorbesc despre o conspirație a Marocului” www.fanatik.ro
image
Italian acuzat că și-a ucis vărul de 74 de ani cu o gogoașă cu cremă, pentru o moștenire de 300.000 de euro observatornews.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani www.antena3.ro
image
Un român, VICTIMĂ în carnagiul feroviar din Spania! MAE a făcut anunțul de ultimă oră www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
image png
VideoNana Falemi, glumă savuroasă despre pigmentul ciocolatiu: „Când simt că-mi scade, mănânc praline” Vedete românești
gabriela prisacariu jpg
Gabriela Prisăcariu, criticată dur după ce s-a pozat sexy. Replica dată celor care i-au amintit că e măritată. „Ce-ar trebui să fac?” Vedete românești
Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcan jpg
Lovitură pentru Gabi Bădălău în instanță! Judecătorii i-au respins contestația la executare Vedete românești
Barbara Barrie sursa foto Profimedia jpg
Hollywoodul, în lacrimi. O actriță nominalizată la Oscar a ales sinuciderea asistată. Avea 95 de ani și suferea de o boală gravă Vedete internaționale
andreea popescu (1) jpg
Andreea Popescu, ironii la adresa fostului soț: „Vezi ce repede îşi găseşte un bărbat iubirea vieţii? A scăpat de mine” Vedete românești
carmen de la salciua colaj instagram jpg
VideoCarmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut Vedete românești
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a fost închisă. Ce au stabilit autoritățile Vedete internaționale
Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net