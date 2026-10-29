Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier”

Influencerul Louis Florea trece printr-o perioadă extrem de grea, după ce medicii nu reușesc să-i dea un diagnostic. Tiktokerul s-a trezit într-o dimineață cu o umflătură pe față, în apropierea ochiului, dar nimeni nu știe exact ce este.

Foto: captură TikTok

Tânărul susține că nu a avut semne care să-l îngrijoreze, ci pur și simplu i-a apărut de nicăieri acea umflătură. Momentan, urmează un tratament cu antibiotice și urmează să facă mai multe controale. Influencerul a povestit prin ce a trecut.

Momente grele pentru influencerul Louis Florea

Influencerul susține că nu este vorba nici despre un coș sau despre un furuncul, iar până la acest moment nu a ajuns la o concluzie. Medicii nu au reușit să-i dea un diagnostic, însă i-au dat un tratament cu antibiotice și vor urmări evoluția.

De asemenea, specialiștii au refuzat să îi facă o incizie, pe motiv că acea umflătură se află într-o zonă sensibilă și destul de periculoasă pentru astfel de intervenții, și anume în apropierea ochiului. Cu toate acestea, situația se poate agrava, iar infecția s-ar putea duce spre creier.

„Nu este nici furuncul, nici coș. Nu se știe exact ce este. Medicii mi-au spus că este o inflamație nedetectată, acestea fiind cuvintele pe care le-au folosit. Așteptăm să se retragă puțin, iar pe 3 noiembrie m-au chemat din nou la control, ca să vadă cum evoluează. Dacă atunci observă puroi sau dacă pare să se formeze ceva asemănător unui coș, abia atunci putem merge mai departe.

Nu au vrut să îmi facă o incizie, pentru că zona de la nas în sus este destul de periculoasă pentru orice intervenție invazivă. Există multe vase mici de sânge și infecția s-ar putea răspândi într-o direcție nedorită, inclusiv spre cap sau creier”, a mărturisit influencerul Louis Florea pentru cancan.ro.

Cu toate acestea, medicii i-au spus că nu pare nici să fie o ciupitură. Tiktokerul susține că acea umflătură s-ar fi putut dezvolta de la mai multe lucruri, inclusiv praf, stres sau oboseală. Curând, pe 3 noiembrie, Louis Florea are un nou consult, iar până atunci trebuie să urmeze tratamentul.

De ce l-au criticat internauții

TikTokerul și-a împărtășit povestea pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au fost neapărat cele așteptate. Acesta a primit foarte multe critici după ce a susținut că a mers la Urgențe pentru această problemă. Oamenii i-au spus că nu era atât de grav încât să se prezinte la camera de gardă și că a luat locul altor persoane care ar fi putut avea, într-adevăr, o urgență.

„După cum am postat și eu, unii oameni au scris că nu trebuia să merg la Urgențe, pentru că aș ocupa locul altor persoane care au nevoie de ajutor. Știu și eu foarte bine cum funcționează lucrurile la Urgențe și cine are prioritate. Dacă trebuia să stau acolo zece ore, aș fi stat să aștept. Dar am avut norocul ca, la ambele spitale la care am fost, secția să fie liberă”, a mai mărturisit influencerul pentru sursa citată.