Claude P. Moore, din Statele Unite, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a realizat cea mai mare minge din elastice din lume. Aceasta cântărește 5.251 kilograme, fiind comparată ca greutate cu un elefant.

Mingea cântărește 5.251 kilograme Foto: Guinness World Records

Performanța a fost omologată în luna august, la Belle Isle, în Detroit, Michigan, după 11 ani de muncă.

Pasiunea americanului pentru astfel de obiecte a început încă din copilărie. Diagnosticat cu hemofilie, o afecțiune rară și gravă care împiedică sângele să se coaguleze normal, Claude și-a petrecut mult timp prin săli de așteptare și cabinete medicale, unde obișnuia să se joace cu elasticele.

Proiectul a început în 2015

Le răsucea metodic până când obținea mici mingi. În gimnaziu, a realizat una atât de mare încât avea dimensiunea unui scaun, însă aceasta a fost furată de un coleg.

În 2015, încurajat de câțiva colegi de serviciu, a început să lucreze la o minge uriașă, cu speranța că va stabili un record mondial. Proiectul a crescut atât de mult încât a trebuit să mute obiectul din garaj într-un container special. Familia, prietenii și colegii l-au ajutat, deși la început mulți au crezut că ideea lui este o nebunie.

„Singura scuză pentru eșec este lipsa efortului”, a declarat americanul, explicând că a reușit să doboare recordul pentru că și-a propus acest lucru și a fost hotărât să-și ducă planul până la capăt.

Recordul anterior îi aparținea americanului Joel Waul, care realizase în Florida, în 2008, o minge de 4.097 de kilograme. Pentru cântărirea oficială, zeci de apropiați l-au ajutat pe Claude să scoată obiectul din container și să-l fixeze de o macara. Reprezentanta Cărții Recordurilor Guinness a confirmat greutatea și i-a înmânat certificatul în aplauzele celor prezenți.

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Claude și-a povestit experiența cu hemofilia în volumul „My Life with Hemophilia”, publicat în 2021. Acum, el speră să folosească această reușită ca prim pas către un obiectiv mult mai ambițios: combaterea foametei la nivel mondial.