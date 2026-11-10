România, în elita circului european! Distincția importantă obținută de Circul Metropolitan București la Parlamentul European

Recunoaștere internațională pentru arta spectacolului din România! Circul Metropolitan București a primit prestigiosul certificat BigTopLabel, una dintre cele mai importante distincții europene acordate instituțiilor de circ care îndeplinesc standarde ridicate de calitate și profesionalism. Premiul a fost înmânat la Bruxelles, în cadrul unei ceremonii organizate chiar la Parlamentul European. În fiecare an sunt acordate doar două astfel de certificări, iar în 2026 una dintre ele a ajuns în România.

Foto: Lilla Kőnig

O instituție cu o istorie de peste șapte decenii reușește să ducă numele României în prim-planul culturii europene. Circul Metropolitan București, cunoscut de generații întregi și sub numele de Circul Globus, a intrat în comunitatea selectă a instituțiilor europene certificate pentru excelență în arta circului.

Distincția BigTopLabel a fost acordată pe 5 noiembrie 2026, la Parlamentul European din Bruxelles, în prezența reprezentanților comunității internaționale a circului și ai instituțiilor europene.

Certificarea confirmă standardele ridicate ale instituției bucureștene în ceea ce privește calitatea spectacolelor, experiența spectatorilor, profesionalismul echipei și condițiile generale oferite artiștilor și publicului.

Doar două instituții de circ primesc anual această certificare. România se numără printre câștigători

Recunoașterea obținută de Circul Metropolitan București este cu atât mai importantă cu cât programul BigTopLabel acordă în fiecare an doar două certificări instituțiilor de circ.

În 2026, alături de instituția din România, distincția a fost obținută și de Cirkus Arena din Danemarca. Cele două organizații se alătură astfel unei comunități europene care promovează calitatea, profesionalismul și dezvoltarea artei circului.

Acordarea certificatului nu se face doar pe baza spectacolelor prezentate publicului. Procesul presupune o evaluare complexă, cu inspecții la fața locului și verificarea mai multor criterii: infrastructură, siguranță, comunicare, condiții de muncă, experiența spectatorilor și, acolo unde este cazul, bunăstarea animalelor.

Instituțiile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5, iar media necesară pentru obținerea certificării este de minimum 4. Există și criterii eliminatorii, care pot duce la respingerea unei candidaturi. Certificatul este valabil timp de cinci ani.

George Costin, directorul Circului Metropolitan: „Circul este o artă a prezentului în aceeași măsură în care este o artă a tradițiilor”

Foto: Lilla Kőnig

La ceremonia de la Bruxelles, delegația României a fost condusă de George Costin, directorul general al Circului Metropolitan București. Din echipă au mai făcut parte directorii adjuncți Florin Barbu și Ama Butoiescu.

Cu această ocazie, George Costin a vorbit despre importanța circului ca formă de artă și despre responsabilitatea transmiterii acestei tradiții către generațiile viitoare.

„Circul, ca orice artă, este o formă de cunoaștere profundă a naturii umane și, prin aceasta, este vital pentru civilizație. Este o formă de joacă transformată în performanță, prin care spunem publicului povești despre posibilitățile nelimitate ale corpului, ale voinței și ale imaginației omului. Dar circul este și fragil. Supraviețuirea lui depinde de capacitatea de a fi transmis mai departe, ca tradiție. Nu există tutoriale sau manuale de artă a circului. Măiestria se dobândește în preajma maeștrilor, se exersează și se perfecționează continuu. Circul este o artă a prezentului în aceeași măsură în care este o artă a tradițiilor, iar tradițiile se moștenesc, dar trebuie și îngrijite. Ne alăturăm comunității Big Top Lable și suntem nerăbdători să lucrăm împreună. Ne dorim să contribuim cu idei și proiecte care să promoveze arta circului ca parte esențială a patrimoniului cultural european”, a declarat George Costin.

Victor Negrescu, mesaj emoționant la Bruxelles: „Pentru multe familii, circul a lăsat amintiri de neuitat”

Recunoașterea instituției bucureștene a fost salutată și de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care a vorbit despre locul special ocupat de circ în memoria generațiilor de spectatori din România.

Oficialul european a evocat inclusiv propriile amintiri din copilărie și experiența primei vizite la circ.

„Astăzi, am o deosebită plăcere de a aduce recunoaștere Circului Metropolitan București, cunoscut generațiilor întregi sub numele de «Globus». Înființat în 1954, acesta a ocupat un loc aparte în viața culturală a Bucureștiului, deschizând pentru generații de copii universul imaginației, al disciplinei și al creativității specifice artelor spectacolului. Pentru multe familii, inclusiv pentru a mea, circul a lăsat amintiri de neuitat: nerăbdarea de dinaintea spectacolului, râsetele și uimirea în fața a ceea ce oamenii pot realiza prin talent și determinare. Am vizitat circul vostru pentru prima dată la vârsta de șapte ani și îmi amintesc și acum cât de impresionat am fost. Faceți o treabă minunată și știu cât de dificil este ceea ce realizați. Chiar și astăzi, când merg la circ împreună cu fiul meu, rămân impresionat de performanțele unor artiști precum ai voștri”, a declarat Victor Negrescu în plen, la ceremonia de decernare a distincției.

De la Circul de Stat la Circul Metropolitan București. O istorie începută în 1954

Distincția europeană vine după o istorie impresionantă a circului bucureștean, începută în urmă cu peste 70 de ani.

Instituția a fost înființată în 1954, sub numele de Circul de Stat al României. Din 1961, spectacolele au început să fie organizate în actualul sediu din Aleea Circului, o clădire proiectată de arhitectul Nicolae Porumbescu și declarată monument istoric în 2010.

În 2017, instituția a primit numele de Circul Metropolitan București, continuând tradiția spectacolelor care au marcat copilăria mai multor generații.

De-a lungul timpului, artiștii români au obținut premii importante la competiții internaționale de profil. Printre cele mai cunoscute distincții se numără Premiul Oscar obținut de Trupa Constantin la Madrid, în 1980, și Clovnul de Aur câștigat de Trupa Ewelyn Marinof la Monte Carlo, în 1996.

România a obținut și Clovnul de Bronz la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo, în 2002, distincție câștigată din nou în 2007 și 2011. În 2003, Trupa Crețu a obținut Clovnul de Argint și Premiul Întâi la Festivalul de Circ de la Salamanca, Spania, alături de alte recunoașteri internaționale.

În 2011, Trupa de acrobate Almas a câștigat, la rândul său, Clovnul de Bronz la Monte Carlo.

BigTopLabel, zece ani de promovare a excelenței în circul european

Programul BigTopLabel a fost lansat în octombrie 2016, în cadrul unei conferințe organizate la Parlamentul European, la inițiativa europarlamentarului de atunci István Ujhelyi.

Obiectivul proiectului a fost crearea unui sistem independent de evaluare și recunoaștere a calității în sectorul circului european.

După o etapă de consultări și dezvoltare, primele inspecții au avut loc în vara anului 2018, iar primele certificări au fost acordate în noiembrie același an, tot în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European.

Până în 2025, un număr de 18 circuri europene obținuseră această distincție. Prin includerea Circului Metropolitan București și a Cirkus Arena din Danemarca, rețeaua europeană își continuă extinderea.

Programul este coordonat de echipa Capital European Affairs din Bruxelles, sub conducerea lui István Ujhelyi, în colaborare cu European Circus Association și Fédération Mondiale du Cirque, păstrându-și independența în procesul de evaluare și decizie.

Unde pot fi urmărite spectacolele Circului Metropolitan București

Dincolo de recunoașterea internațională, instituția continuă să ofere publicului spectacole și proiecte dedicate artei circului.

Cei interesați pot descoperi programul reprezentațiilor, noutățile și proiectele instituției pe site-ul oficial: https://circulmetropolitan.ro/.

Certificarea BigTopLabel reprezintă o nouă etapă în istoria unei instituții care a făcut parte din copilăria a milioane de români și care continuă să ducă tradiția circului românesc pe scena europeană.