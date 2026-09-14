Circul Metropolitan București va participa în premieră la prestigiosul Festival Internațional „Salieri Circus Award”, din Italia

Circul Metropolitan București va participa în premieră la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award”, o competiție de top mondial si un fenomen cultural unic, recunoscut pentru fuziunea dintre arta circului contemporan, teatrul de înaltă ținută și muzica simfonică, care va avea loc la Teatrul Salieri din Italia, în perioada 24-28 septembrie, în fața juriului tehnic condus de Eugene Chaplin, fiul marelui Charlie Chaplin, din care va face parte și Ama Butoiescu, directorul artistic al Circului Metropolitan București.

Foto: Circul Metropolitan

Trupa formată din 10 artiști de elită de la Circul Metropolitan București va avea onoarea de a susține, cu regia artistică semnată de Ama Butoiescu, momentul oficial de deschidere pentru fiecare seară de spectacol din cadrul „Salieri Circus Award”, singurul festival din lume care unește circul și muzica clasică. Prologul cu care Circul Metropolitan va deschide festivalul este un tablou coregrafic și acrobatic original, inspirat din lucrarea „La Fiera di Venezia” a compozitorului Antonio Salieri.

“Pentru Circul Metropolitan București, invitația de a deschide fiecare seară a Festivalului Internațional de Circ Salieri 2026 este o recunoaștere care ne onorează profund. În perioada 24–28 septembrie, artiștii români vor avea privilegiul de a da startul spectacolelor unuia dintre evenimentele importante ale circului contemporan european. Artiștii noștri sunt apreciați pentru profesionalism, expresivitate și capacitatea de a construi spectacole în care circul, muzica și teatrul se întâlnesc într-o formă contemporană.”, declară Ama Butoiescu, director artistic al Circului Metropolitan București și membră a juriului din partea României la competiția internațională din Italia.

Dincolo de performanța artistică, prezența Circului Metropolitan la „Salieri Circus Award” reprezintă un pașaport esențial pentru expunerea globală a instituției. Timp de cinci zile, reprezentațiile artiștilor români vor fi urmărite nu doar de publicul italian și de oficialitățile guvernamentale locale, ci mai ales de elita industriei mondiale de profil: directori de mari festivaluri, impresari, agenți internaționali și scouteri de la Moulin Rouge din Paris, Cirque du Soleil, The 7 Fingers sau de la festivaluri de marcă precum cele din Monte Carlo, Girona, Latina sau Budapesta.

Foto: Circul Metropolitan

„Această invitație validează tranziția Circului Metropolitan către standardele înalte ale artelor circului european. Nu mergem acolo doar pentru a performa, ci pentru a demonstra că Bucureștiul este un pol de excelență în noul val al circului contemporan”, susține George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Momentul României, pus în scenă de echipa de elită a Circului Metropolitan București, formată din Cristina Dumitrescu, Alyssa Marie Andreescu Lazăr, Ana Cristina Andries, Andrei Iulian Bindar, Cristina Voicu, Cristina Paula Barna, Elena Aurora Nechulache, Gamze Saldiz, Matei Ionescu, Mihail Ionescu și Shara Maria Stefan, va străluci seară de seară în cadrul Festivalului Salieri, considerat a fi un reper european de circ elegant, de o înaltă estetică teatrală. La competiția de anul acesta din Italia vor participa 23 de momente, create de 50 de artiști din 25 de țări.

Mai multe informații despre spectacolele și evenimentele care se desfășoară la Circul Metropolitan București pot fi aflate de pe site-ul oficial al instituției https://circulmetropolitan.ro/.

Scurtă istorie a Circului Metropolitan București

Istoria Circului Metropolitan București a început să se scrie încă din anul 1954, pe când se numea Circul de Stat al României, iar din 1961, el își desfășoară activitatea în sediul din Aleea Circului, construit după planurile arhitectului Nicolae Porumbescu, care a fost declarat monument istoric în anul 2010. În 2017, a primit numele de Circul Metropolitan București.

Lista premiilor obținute de artiștii români de circ de-a lungul anilor a fost deschisă în 1980 de celebra Trupă Constantin care a primit Premiul Oscar la Madrid, un premiu de excelență și performanță în arta circului, și de Trupa Ewelyn Marinof care a câștigat la Monte Carlo, în 1996, Clovnul de Aur. În anul 2002, România a câștigat prestigiosul premiu Clovnul de Bronz la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo. Au urmat alte și alte premii pentru artiștii Circului din România: din nou Clovnul de Bronz în anii 2007 și 2011 la Festivalul de Circ de la Monte Carlo, Trupa Crețu, Clovnul de Argint, Premiul Întâi la Festivalul de Circ de la Salamanca, Spania, în 2003, Premiul Asociației Europene a Circului, Premiul Televiziunii Monte Carlo și în 2011, din nou Clovnul de bronz câștigat de Trupa de acrobate Almas. Povestea Circului Metropolitan din București continuă să fie scrisă cu har, muncă și devotament de artiștii săi, cu viziune și dedicare de echipele din spatele lor și de respectul tuturor pentru spectator, artă și cultură.