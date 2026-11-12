Vremea se schimbă radical în România! După 27 de grade, furtuna Charles aduce ploi torențiale și vijelii

România se pregătește pentru un final de săptămână marcat de contraste termice severe, trecând într-un interval foarte scurt de la haine subțiri la ger și precipitații specifice sezonului rece.

Alertă meteo după zilele călduroase Foto: pexels

După două zile neobișnuit de blânde, mâine termometrele vor urca spectaculos până la 27 de grade Celsius, oferind o ultimă fereastră de vreme autentică de primăvară. Schimbarea va fi însă radicală: în weekend, furtuna Charles, care traversează continentul dinspre vestul Europei, va mătura țara, aducând o prăbușire a temperaturilor cu până la 20 de grade, ploi abundente, intensificări ale vântului și ninsori în zonele montane.

De la 27 de grade în Muntenia, la prăbușirea termică de sâmbătă

Vineri va fi o zi cu totul aparte pentru această perioadă, în care paltoanele vor putea fi înlocuite lejer cu ținute de primăvară. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în mai multe localități din Muntenia, unde maximele vor atinge 27 de grade Celsius, în timp ce în București sunt prognozate temperaturi de 25-26 de grade, potrivit Observator.

Specialiștii avertizează însă că aceasta este singura fereastră de vreme frumoasă din intervalul următor. Începând de sâmbătă, o masă de aer rece care avansează dinspre nord spre sud va readuce valorile termice la normalul perioadei, provocând o scădere inițială de 10 grade, urmată de o răcire accentuată de până la 20 de grade față de vârful termic de mâine.

Furtuna Charles traversează Europa și lovește România

Dincolo de avansul aerului polar, țara noastră va resimți din plin efectele furtunii Charles, ciclonul care străbate Europa dinspre vest spre est. Astfel, sfârșitul de săptămână va aduce un tablou meteo agitat, dominat de ploi torențiale, rafale puternice de vânt, dar și descărcări electrice neobișnuite pentru acest moment al anului.

În zonele montane, precipitațiile se vor transforma rapid în ninsoare, readucând peisajul de iarnă la altitudini mari. Meteorologii recomandă populației să profite din plin de ziua de mâine pentru activități în aer liber, înainte ca instabilitatea atmosferică severă să pună stăpânire pe întreaga țară.