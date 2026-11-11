 Furtuna Charles lovește Europa. Rafale de 140 km/h, cod roșu în mai multe țări. Când ajunge în România
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Furtuna Charles lovește Europa. Rafale de 140 km/h, cod roșu în mai multe țări. Când ajunge în România

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Furtuna Charles se apropie de România, după ce a provocat deja fenomene meteorologice extreme în mai multe state europene. Ciclonul, care traversează Peninsula Iberică, este însoțit de precipitații abundente și intensificări puternice ale vântului, iar în Portugalia au fost emise avertizări de cod roșu, cu rafale care pot depăși 140 km/h. Sistemul atmosferic își va continua deplasarea spre centrul și estul Europei, urmând să influențeze și vremea din România. Primele efecte sunt așteptate vineri, 13 noiembrie, în special în regiunile vestice, unde sunt prognozate ploi importante cantitativ și vânt puternic.

Furtuna Charles lovește Europa.
Furtuna Charles lovește Europa. Foto: AEMET

Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie din Spania (AEMET), furtuna Charles se îndreaptă spre Peninsula Iberică și urmează să interacționeze cu un alt sistem ciclonic, denumit Bruna. Cele două formațiuni atmosferice ar putea fuziona, ceea ce ar favoriza intensificarea fenomenelor meteo în regiune.

Meteorologii urmăresc evoluția ciclonului, care prezintă deja o structură bine organizată și caracteristici tropicale evidente.

Cod roșu de furtună în Portugalia. Rafalele de vânt pot depăși 140 km/h

Portugalia se numără printre țările cele mai expuse efectelor furtunii Charles. Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a emis o avertizare de cod roșu, cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică, din cauza intensificărilor extreme ale vântului.

Avertizarea vizează mai multe districte din centrul și sudul țării, printre care Lisabona, Setúbal, Beja, Faro, Évora, Portalegre, Santarém și Leiria. În aceste regiuni, rafalele ar putea depăși 140 km/h, existând riscul producerii unor pagube importante, în special în zonele de coastă expuse vânturilor dinspre Oceanul Atlantic.

Pe lângă vântul puternic, autoritățile portugheze au avertizat și asupra precipitațiilor abundente, care pot genera probleme suplimentare în zonele afectate.

MAE, avertisment pentru românii aflați în Portugalia

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare pentru cetățenii români care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo.

Potrivit instituției, avertizarea meteorologică de cod roșu emisă de IPMA pentru ziua de miercuri vizează vântul puternic și precipitațiile provocate de ciclonul Charles.

Printre zonele afectate se numără regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal și Faro, precum și zona montană și litoralul sudic al insulei Madeira.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările care nu sunt necesare, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informările oficiale ale Serviciului Portughez de Protecție Civilă.

Situația meteorologică este dificilă și în Spania, unde au fost emise avertizări de cod roșu și portocaliu pentru precipitații abundente. În Portugalia, alertele pentru ploi au fost, de asemenea, extinse, iar joi sunt așteptate avertizări de nivel maxim și în Italia.

Furtuna Charles ajunge în Franța, Italia și Balcani

Deplasarea ciclonului va continua în zilele următoare, iar joi, 12 noiembrie, sunt așteptate efecte importante și în Franța. Regiunile din sudul țării se vor afla printre cele mai expuse, potrivit informațiilor publicate de serviciul național de meteorologie Météo-France.

Depresiunea atmosferică va traversa sudul teritoriului francez și va aduce precipitații însemnate pe suprafețe extinse. Cele mai importante cantități de apă sunt prognozate în sud-estul țării, în special în Provence și Corsica, unde ploile ar putea fi însoțite de descărcări electrice.

În unele zone, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50-100 de litri pe metrul pătrat.

Vântul va reprezenta un alt factor de risc. Conform estimărilor publicate de Météo-Paris, rafalele ar putea depăși 100 km/h în Munții Pirinei și ar putea atinge 130 km/h pe crestele montane expuse.

Tot joi, fenomenele meteorologice severe vor afecta și alte state europene. Italia este vizată de avertizări de cod roșu și portocaliu, în timp ce Croația și Slovenia se vor afla sub cod portocaliu.

Ulterior, sistemul atmosferic își va continua deplasarea către Europa Centrală și de Est, urmând să influențeze inclusiv condițiile meteorologice din România.

Cum va fi vremea în România după sosirea furtunii Charles

România va resimți efectele sistemului atmosferic începând de vineri, 13 noiembrie, în special în vestul, centrul și nordul țării. Sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în timp ce temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică privind ploile și intensificările vântului, valabilă la nivel național, de miercuri seara până vineri, 13 noiembrie, la ora 23:00.

Potrivit meteorologilor, în vestul, nord-vestul și local în centrul țării sunt prognozate ploi moderate și însemnate cantitativ. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-60 l/mp.

Vântul se va intensifica temporar în noaptea de joi spre vineri, în special la munte și în regiunile vestice. Pe parcursul zilei de vineri, rafalele vor afecta și zonele din nordul, centrul și estul țării.

Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-60 km/h, iar la altitudini mari pot depăși 70-90 km/h.

Ce temperaturi sunt anunțate în București

În Capitală, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Joi, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 7 și 10 grade.

Cerul va avea înnorări temporare, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. În prima parte a zilei sunt posibile condiții de ceață.

Vineri, temperaturile vor crește din nou, maximele urmând să atingă aproximativ 25 de grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, iar precipitațiile prognozate vor fi slabe, cu cantități estimate în jurul valorii de 1 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35-40 km/h.

ANM a precizat că Bucureștiul nu se află sub incidența unor avertizări meteorologice pentru intervalul menționat.

„În intervalul 11 noiembrie, ora 10 – 13 noiembrie, ora 22 pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică”, a mai transmis ANM.

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