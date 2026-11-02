Vreme extremă în România din cauza ciclonului Agneta. Bucureștiul, devastat deja de furtună

Un ciclon mediteranean, denumit și „Agneta” este așteptat în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii spun că ar putea fi emis și un cod roșu de ploi. Între timp, în București, vremea rea a făcut ravagii. Au căzut copaci, au fost smulse bucăți de acoperișuri și au fost smulse și panouri publicitare.

Vremea rea a făcut ravagii în București. Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

Ciclonul Agneta s-a format în bazinul central al Mării Mediterane şi a fost denumit astfel de meteorologii italieni. Au fost emise avertizări de cod roșu și portocaliu în Italia, Grecia și Bulgaria. Și în România avem alerte în vigoare, iar experții nu exclud emiterea unui cod roșu.

Vremea rea a făcut deja ravagii în țară

Au fost deja înregistrate pagube în București și Ilfov în urma furtunii de luni, 2 octombrie. Zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar mai multe mașini au fost avariate. Pompierii au avut 67 de intervenții în mai multe zone în intervalul orar 10.00 - 18.00 .

Potrivit ISUBIF, dintre aceste intervenții 43 au fost pentru copaci căzuți, 6 pentru elemente de construcție desprinse și o intervenție pentru un panou publicitar care a fost desprins de vânt. De asemenea, în total, 30 de autoturisme din Capitală au fost avariate.

Cod portocaliu emis de ANM

ANM a emis o serie de avertizări meteo pentru perioada următoare. Astfel, până miercuri, ora 20.00, avem o informare care vizează ploi, ninsoare și vânt puternic pentru mai multe zone ale țării.

„Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi în general de 20...50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea”, se arată în informarea ANM.

De asemenea, avem un cod galben în vigoare până marți, 3 noiembrie, ora 10.00, care anunță ploi însemnate în Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. De asemenea, ninge în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.

„În intervalul menționat, în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm”, mai anunță meteorologii.

Și un cod portocaliu este în vigoare tot până maine, la ora 10.00. Județul Constanța se află sub această avertizare de vreme rea. Specialiștii spun că se vor acumula 40-60 l/mp și local 80-90 l/mp.