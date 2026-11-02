 Vreme extremă în România din cauza ciclonului Agneta. Bucureștiul, devastat deja de furtună
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Vreme extremă în România din cauza ciclonului Agneta. Bucureștiul, devastat deja de furtună

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un ciclon mediteranean, denumit și „Agneta” este așteptat în România în următoarele 24 de ore. Meteorologii spun că ar putea fi emis și un cod roșu de ploi. Între timp, în București, vremea rea a făcut ravagii. Au căzut copaci, au fost smulse bucăți de acoperișuri și au fost smulse și panouri publicitare.

Vremea rea a făcut ravagii în București.
Vremea rea a făcut ravagii în București. Foto: Facebook Info Trafic București și Ilfov

Ciclonul Agneta s-a format în bazinul central al Mării Mediterane şi a fost denumit astfel de meteorologii italieni. Au fost emise avertizări de cod roșu și portocaliu în Italia, Grecia și Bulgaria. Și în România avem alerte în vigoare, iar experții nu exclud emiterea unui cod roșu.

Vremea rea a făcut deja ravagii în țară

Au fost deja înregistrate pagube în București și Ilfov în urma furtunii de luni, 2 octombrie. Zeci de copaci au fost doborâți de vântul puternic, iar mai multe mașini au fost avariate. Pompierii au avut 67 de intervenții în mai multe zone în intervalul orar 10.00 - 18.00 .

Potrivit ISUBIF, dintre aceste intervenții 43 au fost pentru copaci căzuți, 6 pentru elemente de construcție desprinse și o intervenție pentru un panou publicitar care a fost desprins de vânt. De asemenea, în total, 30 de autoturisme din Capitală au fost avariate. 

Cod portocaliu emis de ANM

ANM a emis o serie de avertizări meteo pentru perioada următoare. Astfel, până miercuri, ora 20.00, avem o informare care vizează ploi, ninsoare și vânt puternic pentru mai multe zone ale țării. 

„Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi în general de 20...50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm.    Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea”, se arată în informarea ANM.

De asemenea, avem un cod galben în vigoare până marți, 3 noiembrie, ora 10.00, care anunță ploi însemnate în Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. De asemenea, ninge în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.

„În intervalul menționat, în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10...20 cm”, mai anunță meteorologii.

Și un cod portocaliu este în vigoare tot până maine, la ora 10.00. Județul Constanța se află sub această avertizare de vreme rea. Specialiștii spun că se vor acumula 40-60 l/mp și local 80-90 l/mp.

Ghid de cumpărături

banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
Fulgy FOTO Facebook webp
Viorica de la Clejani, declarație cu lacrimi în suflet pentru Fulgy! Mesajul care a atras atenția fanilor Vedete românești
image
Șase magazine din România, vizate de un posibil atac cibernetic. Temperaturile din frigidere au crescut brusc în toiul nopții adevarul.ro
image
Emisiunea care revine la PRO TV după 14 ani. Ce pregătește postul pentru primăvara lui 2027 adevarul.ro

Parteneri

image
„Lukic – omul meciului, Dawa – comisarul de serviciu!”. Notele lui Marcel Pușcaș după U Cluj – FCSB 1-0 www.fanatik.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie observatornews.ro
image
După scandalul blănurilor, Marcel Ciolacu spune că nu se gândește să facă nuntă: „Rămânem în probe, după modelul prezidențial” www.antena3.ro
image
George Simion anunță un protest pentru Călin Georgescu cu toți membrii AUR la București. Când va avea loc mitingul www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii! www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Abilitățile de amantă iscusită au salvat-o de sărăcie! Regina neîncoronată a curtezanelor pariziene a ajuns contesă și muză okmagazine.ro
image
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
zahar cubic alb si brun fotolia 11940531 subscription l jpg jpeg
Ce se întâmplă dacă pui o felie de pâine peste zahărul brun. Explicația te va surprinde Fapt divers
Cum influențează vremea eficiența unui sistem de panouri solare pentru apă caldă jpg
Bucureștenii, din nou în frig! Sistemul de termoficare funcționează la 67% din capacitate Național
daniel aeroport napoli jpg
Povestea incredibilă a suedezului care trăiește de o lună într-un aeroport. Daniel spune că nu-și amintește cum a ajuns acolo Internațional
frigidere jpg
Frigiderele s-au încălzit peste noapte. Șase magazine din România, vizate de un atac cibernetic Național
Regele Charles foto profimedia 1067438262 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
VideoRegele Charles, lăsat fără umbrelă în mijlocul furtunii! Ce a spus după ce s-a udat până la piele Internațional
866502842 1549946170486973 8388517660414659543 n jfif
Românul care a construit Therme București pregătește o investiție uriașă în Marea Britanie. Cum va arăta complexul de 600 de milioane de lire Actualitate
image png
Coiful de la Coțofenești, readus la forma inițială după jaful din Olanda. Când va fi expus din nou Național
copilot (1) jpg
Cine era Nathalia, copilotul de 20 de ani mort în accidentul aviatic din Florida. Mesajul trimis cu 10 minute înainte de tragedie Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu actualitate.net