Câte grade trebuie să ai în fiecare cameră. Specialiștii dezvăluie că nu toate încăperile au nevoie de aceeași temperatură

Tot auzeai că 19 grade Celsius sunt suficiente pentru a avea o temperatură bună în casă. Recomandarea venea dintr-o perioadă în care locuințele, sistemele de încălzire și condițiile de trai erau diferite. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar studiile și recomandările privind confortul termic arată că 20 de grade pot fi un reper mai potrivit pentru camerele în care îți petreci cea mai mare parte a zilei. Dar nu toate încăperile au nevoie de aceeași temperatură.

Câte grade ar trebui să fie, de fapt, în fiecare cameră? Foto: Freepik.com

De ce 19 grade nu mai sunt suficiente pentru confortul tuturor

Pragul de 19 grade Celsius a fost asociat, timp de decenii, cu recomandările de economisire a energiei și cu reglementările privind încălzirea clădirilor, în special în contextul crizei energetice din anii 1970. Ideea era reducerea consumului de combustibil și a costurilor, fără ca locuințele să devină complet lipsite de confort.

Între timp, condițiile s-au schimbat: casele moderne beneficiază de izolație mai bună, ferestre eficiente și sisteme de încălzire care permit reglarea temperaturii în funcție de necesități. Astfel, 19 grade nu mai pot fi considerate o valoare potrivită pentru orice locuință și orice persoană, iar 20 de grade reprezintă un reper de confort pentru camerele în care petrecem cel mai mult timp, potrivit unei publicații din străinătate (presse-citron.net).

Câte grade ar trebui să ai în fiecare cameră?

Încălzirea întregii locuințe la aceeași temperatură nu este întotdeauna necesară. Fiecare încăpere are o utilizare diferită, iar reglarea individuală a caloriferelor sau a termostatelor poate contribui atât la confort, cât și la gestionarea consumului de energie. În living și în camerele în care familia petrece cea mai mare parte a zilei, o temperatură de aproximativ 20-22 de grade Celsius poate reprezenta un reper practic.

Aceste spații sunt folosite frecvent pentru activități sedentare, astfel că menținerea unei temperaturi confortabile devine importantă. Dormitorul poate fi mai răcoros. Un interval de 16-19 grade Celsius este utilizat frecvent ca reper pentru odihnă, însă temperatura trebuie adaptată în funcție de preferințe, vârstă și starea de sănătate.

În baie, 20-22 de grade Celsius pot asigura un confort mai bun, în special dimineața și după duș. Holurile și spațiile de trecere nu necesită, de regulă, aceeași încălzire ca livingul. Aici pot fi suficiente aproximativ 15-18 grade, dacă locuința este bine compartimentată și nu apar probleme de condens.

Ce se întâmplă dacă locuința este prea rece?

Menținerea unei temperaturi prea scăzute în interior poate avea consecințe care depășesc simpla senzație de disconfort, arată cele mai recente studii din străinătate. Organizația Mondială a Sănătății arată că expunerea prelungită la frig în locuință este asociată cu riscuri pentru sănătate, inclusiv probleme cardiovasculare și respiratorii.

În plus, pereții reci și ventilația insuficientă pot favoriza apariția condensului, mai ales în zonele cu umiditate ridicată. În timp, umezeala poate contribui la dezvoltarea mucegaiului, în special în colțurile camerelor, în jurul ferestrelor și în spatele mobilierului. Soluția nu este însă creșterea permanentă a temperaturii în toate încăperile. Aerisirea regulată, controlul umidității, izolarea corespunzătoare și reglarea individuală a încălzirii sunt măsuri importante pentru menținerea unui climat interior sănătos.

Termostatul inteligent te poate ajuta să reduci cheltuielile cu încălzirea

Cu ajutorul unui termostat programabil, poți regla căldura în funcție de orele în care ești acasă și de încăperile pe care le folosești. De exemplu, temperatura poate fi redusă atunci când pleci la serviciu sau pe timpul nopții, fără să ajungi însă la valori care să favorizeze apariția umezelii. În plus, reglarea individuală a caloriferelor te ajută să eviți încălzirea inutilă a spațiilor pe care le folosești rar. Astfel, poți gestiona mai eficient consumul de energie și poți ține sub control facturile din sezonul rece.