Care este temperatura ideală în casă toamna și iarna. Vei avea confort și facturi mai mici

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne îndreptăm cu pași repezi către luna noiembrie, iar acest lucru înseamnă că vremea va deveni din ce în ce mai rece. Din fericire, experții explică care este temperatura optimă pentru interiorul casei, pentru a ne simți confortabil și pentru a nu plăti facturi exagerate.

Temperaturile vor scădea în întreaga țară Foto: IStock

Pe măsură ce vremea devine din ce în ce mai rece, mulți români vor da drumul la căldură. Însă, nimeni nu își dorește să plătească facturi exagerat de mari, așa că devine important să știm precis care este temperatura perfectă pentru caloriferele noastre.

Iar, potrivit express.co.uk, o temperatură recomandată de experți este cea de 20 de grade Celsius.

Care este temperatura optimă pentru casă

„Este suficient de cald pentru ca marea majoritate a oamenilor să se simtă confortabil, dar împiedică sistemul de încălzire să funcționeze mai mult decât este necesar”, a spus expertul în energie George Penny, conform sursei citate.

„Dacă setați o temperatură mai ridicată decât atât, îi transmiteți, practic, centralei termice să funcționeze în continuare până când atinge o temperatură de care, cel mai probabil, nu aveți nevoie pentru a vă simți confortabil”, mai spune acesta.

Desigur, totul depinde și de preferințele personale și de diversele probleme de sănătate pe care le putem avea.

Ce trebuie să știe părinții

Desigur, dacă avem o stare bună de sănătate și suntem tineri, putem seta centrala la temperaturi chiar mai mici.

„Dacă ai sub 65 de ani, ești sănătos și activ, poți menține în siguranță o temperatură mai scăzută în locuință, atât timp cât te simți confortabil. Important este să nu scazi sub 16°C pentru perioade îndelungate, deoarece acest lucru poate favoriza apariția umezelii și poate face ca mediul să devină cu adevărat neplăcut”, mai spune Penny.

Însă, este important să avem în vedere că lucrurile se schimbă atunci când avem în casă copii mici.

„Pentru gospodăriile în care există bebeluși, recomandările sunt ușor diferite. Organizația Lullaby Trust recomandă menținerea temperaturii în camera bebelușului între 16°C și 20°C, temperatura ideală fiind de 18°C”, a mai spus Penny.