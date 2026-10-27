Ai mâinile și picioarele reci chiar și când este cald în casă? 8 cauze posibile pe care nu trebuie să le ignori

Ai mâinile și picioarele reci, deși în casă este cald și porți haine confortabile? Dacă această senzație apare frecvent, nu trebuie ignorată. În unele cazuri, este o reacție normală a organismului la temperatură sau la lipsa mișcării. În alte situații, poate avea legătură cu circulația sanguină, funcția tiroidei, anemia, diabetul ori anumite medicamente.

Ai mâinile și picioarele reci chiar și când este cald în casă? Foto: arhiva

Multe persoane se confruntă cu această problemă chiar și atunci când temperatura din încăpere este confortabilă. De cele mai multe ori, extremitățile reci nu indică o afecțiune gravă. Totuși, dacă senzația persistă, apare fără o explicație evidentă sau este însoțită de alte manifestări, este important să afli care ar putea fi cauza.

De ce unii oameni au mereu mâinile și picioarele reci, în timp ce alții nu se confruntă cu această problemă? Răspunsul poate ține de modul în care organismul își reglează temperatura, dar și de anumite probleme de sănătate care necesită atenție.

De ce se răcesc mai repede mâinile și picioarele?

Organismul depune permanent eforturi pentru a menține temperatura organelor interne în limite normale. Atunci când detectează frigul, sistemul nervos simpatic determină îngustarea vaselor de sânge aflate aproape de suprafața pielii. Acest mecanism, numit vasoconstricție periferică, reduce temporar cantitatea de sânge care ajunge la extremități și ajută corpul să conserve căldura.

Mâinile și picioarele sunt mai expuse răcirii deoarece degetele au un volum redus de țesut muscular și pot pierde căldura relativ repede. Fenomenul poate apărea chiar și într-o încăpere încălzită, mai ales după expunerea la temperaturi scăzute, în perioadele lungi de sedentarism sau la persoanele cu o sensibilitate vasculară crescută.

Dacă extremitățile rămân reci pentru perioade îndelungate, fără o cauză evidentă, este important să iei în calcul și alte explicații.

1. Circulația sanguină deficitară poate fi una dintre cauze

Mâinile și picioarele reci sunt adesea asociate cu o circulație periferică redusă. Totuși, acest simptom nu înseamnă automat că există o boală vasculară. Fluxul sanguin se modifică în mod natural în funcție de temperatură, nivelul de activitate fizică și reacțiile sistemului nervos.

În anumite cazuri, însă, extremitățile reci pot apărea în contextul unei afecțiuni arteriale. Un exemplu este boala arterială periferică, care se dezvoltă atunci când arterele ce transportă sângele către membre se îngustează, frecvent din cauza acumulării de depozite de grăsime pe pereții acestora.

Pe lângă senzația de frig, pot apărea dureri la nivelul picioarelor în timpul mersului, care se ameliorează în repaus, modificări ale culorii pielii sau răni care se vindecă greu. Aceste manifestări justifică un consult medical, mai ales dacă afectează predominant un singur picior.

Potrivit National Heart, Lung, and Blood Institute, boala arterială periferică poate limita alimentarea membrelor cu sânge și necesită evaluare medicală.

Atenție: dacă un braț sau un picior devine brusc foarte rece, palid și dureros, solicită imediat ajutor medical. O astfel de schimbare poate indica o problemă acută de circulație.

2. Fenomenul Raynaud poate schimba culoarea degetelor

O altă explicație pentru răcirea accentuată a mâinilor și picioarelor este fenomenul Raynaud. Acesta apare atunci când vasele mici de sânge se contractă excesiv ca răspuns la frig sau la stres emoțional, reducând temporar circulația către degete.

În timpul unui episod, degetele pot deveni albe, apoi albăstrui, iar ulterior roșiatice, pe măsură ce fluxul sanguin revine. Pot apărea și furnicături, amorțeală sau durere. Nu toate persoanele trec prin toate aceste schimbări de culoare.

Fenomenul Raynaud poate apărea independent de alte boli, situație în care este considerat primar. Uneori, însă, este asociat cu afecțiuni precum sclerodermia sau alte boli autoimune.

National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases explică faptul că episoadele Raynaud pot afecta atât degetele mâinilor, cât și pe cele ale picioarelor.

Dacă observi frecvent că degetele își schimbă nuanța atunci când este frig sau în perioadele tensionate, discută cu medicul. Evaluarea este cu atât mai importantă dacă episoadele sunt dureroase, se agravează sau apar pentru prima dată la vârsta adultă.

3. Hipotiroidismul poate reduce toleranța la frig

Glanda tiroidă are un rol esențial în reglarea metabolismului și a modului în care organismul utilizează energia. Atunci când aceasta produce o cantitate insuficientă de hormoni, apare hipotiroidismul, o afecțiune care poate încetini numeroase procese din corp.

Persoanele cu hipotiroidism pot simți frig chiar și atunci când temperatura din încăpere este plăcută pentru ceilalți. Pe lângă mâinile și picioarele reci, pot apărea oboseală persistentă, piele uscată, constipație, creștere în greutate, căderea părului și dificultăți de concentrare.

Aceste simptome nu sunt suficiente pentru stabilirea diagnosticului, deoarece pot avea și alte cauze. Pentru verificarea funcției tiroidei, medicul poate recomanda analize precum TSH și FT4, în funcție de situație.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases oferă informații despre manifestările hipotiroidismului și metodele utilizate pentru diagnosticarea acestei afecțiuni.

4. Deficitul de fier și anemia pot favoriza senzația de frig

Fierul contribuie la formarea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul către țesuturile organismului. Atunci când nivelul de fier este insuficient și apare anemia feriprivă, capacitatea sângelui de a transporta oxigen poate fi afectată.

În această situație, persoana poate resimți frig mai ușor și se poate confrunta cu oboseală, slăbiciune, paloare, amețeli, palpitații sau dificultăți de respirație în timpul efortului.

Mâinile și picioarele reci pot apărea în cazul anemiei, însă simptomul nu este specific acestei afecțiuni. Pentru a identifica o eventuală problemă, medicul poate recomanda o hemoleucogramă completă, determinarea feritinei și alte analize relevante pentru metabolismul fierului.

Este important să nu iei suplimente cu fier fără să știi dacă ai într-adevăr o carență. Excesul de fier poate fi dăunător, iar cauza unei eventuale anemii trebuie identificată înainte de începerea tratamentului.

Pentru informații suplimentare despre anemia feriprivă, poate fi consultată resursa National Heart, Lung, and Blood Institute.

5. Diabetul poate afecta nervii și sensibilitatea la nivelul picioarelor

Diabetul zaharat poate provoca, în timp, modificări ale vaselor de sânge și ale nervilor periferici. Una dintre complicațiile posibile este neuropatia diabetică, o afecțiune care poate influența modul în care sunt percepute temperatura, durerea și atingerea.

Unele persoane au impresia că le sunt picioarele foarte reci, chiar dacă pielea nu este neapărat rece atunci când este atinsă. În alte situații, pot apărea furnicături, amorțeală, senzații de arsură sau dureri.

Această diferență este importantă: senzația de frig nu indică întotdeauna o circulație sanguină deficitară. Uneori, problema este legată de transmiterea incorectă a semnalelor nervoase către creier.

Potrivit National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, neuropatia periferică reprezintă una dintre complicațiile cunoscute ale diabetului.

Persoanele cu diabet trebuie să acorde o atenție deosebită picioarelor, mai ales dacă sensibilitatea este redusă sau apar răni. Orice leziune care se vindecă greu trebuie evaluată medical.

6. Stresul și anxietatea pot provoca răcirea extremităților

Nu toate episoadele de mâini și picioare reci au la bază o boală. Uneori, explicația poate fi legată de stres, emoții intense sau anxietate.

Atunci când organismul percepe o situație stresantă, activează sistemul nervos simpatic, responsabil de reacția de tip „luptă sau fugi”. Eliberarea adrenalinei poate determina îngustarea vaselor de sânge din apropierea pielii, ceea ce face ca mâinile și picioarele să devină reci.

Acest mecanism explică de ce unele persoane observă că le îngheață mâinile înaintea unui examen, în timpul unei prezentări importante sau atunci când trec printr-un episod de anxietate. Palmele pot deveni reci și umede, chiar dacă temperatura ambientală nu s-a schimbat.

Dacă senzația apare mai ales în situații tensionate și dispare după ce persoana se liniștește, stresul poate fi unul dintre factorii implicați.

Cu toate acestea, nu este recomandat să pui automat simptomele persistente pe seama anxietății. Dacă problema apare frecvent sau este însoțită de alte manifestări, este indicată evaluarea medicală.

7. Anumite medicamente pot avea ca efect secundar mâinile și picioarele reci

Dacă extremitățile au început să se răcească mai des după inițierea unui tratament, este util să verifici împreună cu medicul dacă medicamentele ar putea contribui la apariția simptomului.

Unele tratamente pot influența diametrul vaselor de sânge și circulația periferică. Printre exemple se numără anumite beta-blocante, utilizate pentru diverse afecțiuni cardiovasculare, unele decongestionante nazale cu efect vasoconstrictor și anumite medicamente stimulante.

Nicotina poate avea, de asemenea, un efect de îngustare a vaselor de sânge, ceea ce poate accentua răcirea extremităților și poate agrava unele probleme circulatorii.

Dacă observi că mâinile sau picioarele au devenit reci după ce ai început să iei un medicament, discută cu medicul sau farmacistul despre această posibilitate. Nu întrerupe și nu modifica tratamentul prescris fără recomandare medicală.

8. Unele persoane au în mod natural extremitățile mai reci

Există și situații în care mâinile și picioarele reci nu sunt asociate cu o afecțiune medicală identificabilă. Diferențele individuale în reglarea temperaturii, sensibilitatea la frig, compoziția corporală și nivelul de activitate fizică pot influența acest fenomen.

De exemplu, persoanele care petrec multe ore la birou, fără să se ridice sau să se miște suficient, pot observa că picioarele li se răcesc chiar dacă încăperea este încălzită. Atunci când mușchii sunt inactivi, producția de căldură scade, iar pielea extremităților se poate răci.

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De asemenea, persoanele cu un strat mai redus de țesut adipos subcutanat pot fi mai sensibile la temperaturile scăzute.

În multe cazuri, senzația se ameliorează prin mișcare, încălzirea întregului corp și evitarea expunerii prelungite la frig. Totuși, dacă extremitățile sunt aproape permanent reci sau apar modificări ale pielii, dureri ori amorțeală, este important să fie excluse alte cauze.

Cleveland Clinic menționează că mâinile reci pot reprezenta o reacție normală a organismului, însă simptomele persistente pot necesita investigații suplimentare.

Cum poți recunoaște semnele care indică o posibilă problemă de sănătate?

Felul în care apar mâinile și picioarele reci, precum și simptomele care le însoțesc, pot oferi indicii utile despre cauza posibilă.

Dacă degetele devin albe sau albăstrui și apoi își recapătă culoarea, poate fi vorba despre fenomenul Raynaud. Dacă senzația de frig este însoțită de oboseală, piele uscată și constipație, medicul poate lua în considerare verificarea funcției tiroidei.

Paloarea, amețelile, slăbiciunea și palpitațiile pot justifica investigarea unei posibile anemii. În schimb, furnicăturile, amorțeala și senzațiile de arsură la nivelul picioarelor pot indica o problemă a nervilor periferici, mai ales în cazul persoanelor cu diabet.

Durerea la mers, rănile care se vindecă greu și răcirea predominantă a unui picior pot ridica suspiciunea unei afecțiuni circulatorii. Dacă mâinile devin reci și umede în timpul unor situații stresante, poate fi implicată reacția organismului la anxietate.

Aceste asocieri nu stabilesc un diagnostic cert. Ele reprezintă indicii care îl pot ajuta pe medic să decidă ce investigații sunt necesare.

Ce poți face pentru a-ți menține mâinile și picioarele calde?

Dacă nu există o afecțiune care să necesite tratament specific, câteva obiceiuri simple pot contribui la reducerea disconfortului.

Fă mișcare în mod regulat. Dacă lucrezi mult timp la birou, ridică-te periodic și mergi câteva minute. Mișcările ușoare ale degetelor, gleznelor și picioarelor pot stimula activitatea musculară și producerea căldurii.

Încălzește întregul corp. Uneori, este mai eficient să menții cald trunchiul decât să încerci să încălzești exclusiv mâinile și picioarele. Îmbrăcămintea în straturi și șosetele călduroase pot ajuta la menținerea confortului termic.

Evită schimbările bruște de temperatură. Trecerea rapidă de la cald la rece poate declanșa episoade de vasoconstricție, în special la persoanele cu fenomen Raynaud.

Renunță la fumat. Nicotina îngustează vasele de sânge și poate agrava problemele de circulație. Evitarea produselor care conțin nicotină poate contribui la protejarea sănătății vasculare.

Învață să gestionezi stresul. Exercițiile de respirație, activitatea fizică și tehnicile de relaxare pot fi utile dacă episoadele de răcire apar în situații tensionate.

Încălzește extremitățile treptat. Poți folosi șosete călduroase sau apă călduță, evitând temperaturile foarte ridicate. Contactul direct cu radiatoarele, sticlele cu apă fierbinte sau alte surse intense de căldură poate provoca arsuri, mai ales dacă ai amorțeală ori sensibilitate redusă.

Aceste măsuri pot îmbunătăți confortul, dar nu înlocuiesc evaluarea medicală atunci când există semne ale unei afecțiuni.

Când este necesar un consult medical?

Mâinile și picioarele reci ar trebui evaluate de un medic dacă senzația persistă, se accentuează sau apare fără o explicație evidentă. Este important să ceri sfatul unui specialist dacă observi modificări repetate ale culorii degetelor, durere, amorțeală, răni care se vindecă greu, oboseală neobișnuită sau o sensibilitate accentuată la frig.

Solicită ajutor medical de urgență dacă un braț sau un picior devine brusc foarte rece, palid ori albăstrui, mai ales dacă apar durere intensă, pierderea sensibilității sau dificultăți în mișcarea membrului. Aceste manifestări pot semnala o întrerupere acută a circulației sanguine.

În funcție de simptome și de istoricul medical, medicul poate recomanda analize de sânge pentru identificarea anemiei, verificarea rezervelor de fier sau evaluarea funcției tiroidei. Dacă există suspiciunea diabetului, pot fi indicate glicemia și hemoglobina glicată. În cazul unei posibile boli vasculare, pot fi necesare investigații precum indicele gleznă-braț sau ecografia Doppler.

Nu toate persoanele care au mâinile și picioarele reci au nevoie de aceleași analize. Investigațiile sunt alese în funcție de manifestări și de cauzele suspectate.