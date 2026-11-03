 Gestul neașteptat al unui hoț după ce a furat un ceas de 260.000 de euro. Angajații magazinului au fost șocați
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Gestul neașteptat al unui hoț după ce a furat un ceas de 260.000 de euro. Angajații magazinului au fost șocați

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Un incident rar întâlnit chiar și pentru standardele de securitate din Japonia a avut loc în capitala Tokyo, unde hoțul unui ceas elvențian de lux în valoare de peste 260.000 de euro a decis să-l returneze și să aducă și păreri de rău. 

A furat un ceas de lux de 260.000 de euro, apoi s-a răzgândit
A furat un ceas de lux de 260.000 de euro, apoi s-a răzgândit Foto: pexels

A fugit cu ceasul la mână din cartierul Nakano și l-a returnat într-un colet

Infracțiunea s-a petrecut săptămâna trecută într-un magazin de profil situat în districtul Nakano din Tokyo. Bărbatul a intrat în magazin dându-se drept client interesat de achiziții premium și a cerut să probeze un model Audemars Piguet estimat la 46 de milioane de yeni, echivalentul a aproximativ 260.000 de euro.

În momentul în care a avut ceasul la încheietură, individul a profitat de o clipă de neatenție a personalului și a fugit din incintă.

Surpriza a venit duminică, 1 noiembrie, când angajații magazinului au primit un colet neașteptat. În interior se afla chiar ceasul sustras, iar verificarea tehnică a numărului de serie a confirmat că piesa expediată era originalul căutat. Alături de ceas, expeditorul a inclus o scrisoare de scuze redactată de mână, exprimându-și regretul pentru gestul necugetat, spun cei de la ziarul Asahi Shimbun.

Potrivit cotidianului nipon Asahi Shimbun, poliția metropolitană din Tokyo continuă cercetările și îl caută în continuare pe suspect pentru a fi tras la răspundere pentru furt calificat.

Cum a decurs furtul ceasului de lux

Detaliile privind modul de operare scot la iveală un plan executat în doar câteva minute, relatat pe larg de cotidianul japonez Yomiuri Shimbun,  potrivit hotnews.ro.

Bărbatul a pătruns în incinta magazinului în jurul orei 19:45 și a solicitat să vadă mai întâi o altă piesă exclusivistă din vitrină, pe care a înapoiat-o personalului, după care a cerut să probeze ceasul Audemars Piguet, fixându-l la încheietura mâinii stângi.

Cu piesa scumpă la mână, suspectul s-a deplasat sub pretextul verificării aspectului către o oglindă din spatele magazinului, a mimat că se așază pe un scaun din apropiere, iar la ora 19:53 a sprintat brusc spre ieșire. Pentru a scăpa de agenții de pază, bărbatul a coborât în alergare pe o scară rulantă care mergea în sens opus și s-a făcut nevăzut către estul complexului comercial.

Camerele de monitorizare stradală l-au surprins ulterior în timp ce se urca într-un taxi, însă acesta a părăsit vehiculul după o distanță foarte scurtă pentru a-și pierde urma.

Episodul a reaprins temerile privind securitatea din zonă, având în vedere că în luna august un jaf tras la indigo dusese la dispariția a patru ceasuri în valoare de 200 de milioane de yeni (peste 1,13 milioane de euro) dintr-un alt magazin al aceluiași centru comercial.

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